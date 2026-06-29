Conductor ebrio provoca múltiple accidente que involucró a ocho vehículos en Antiguo Cuscatlán

Un conductor en estado de ebriedad provocó la mañana de este lunes un múltiple accidente de tránsito sobre la carretera Panamericana, en las inmediaciones de la comunidad La Cuchilla y frente al centro comercial Multiplaza, en Antiguo Cuscatlán.

El percance ocurrió en el sentido de San Salvador hacia Santa Tecla y, de acuerdo con el informe, ocho vehículos resultaron con daños en diferentes partes de la carrocería.

El Viceministerio de Transporte informó que brindó apoyo en la atención de la emergencia y desplazó un equipo de grúas para movilizar los vehículos involucrados.

«Brindamos apoyo en la atención de siniestro vial múltiple en carretera Panamericana, en el sector de centro comercial Multiplaza. Nuestro equipo de grúas se encuentra en el lugar para movilizar los vehículos involucrados», publicó la institución.

Debido al accidente, el paso vehicular permaneció restringido mientras agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) realizaban la inspección correspondiente y se retiraban los automotores afectados.

El responsable del percance fue detenido por agentes de la División de Tránsito de la PNC. Posteriormente fue trasladado en una patrulla policial para ser puesto a la orden de las autoridades.

De acuerdo con la información proporcionada, el detenido enfrentará cargos por los delitos de conducción peligrosa y daños. Además, debido a la cantidad de vehículos afectados, deberá llegar a un acuerdo conciliatorio con los propietarios; de lo contrario, permanecerá detenido hasta resolver su situación legal.

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