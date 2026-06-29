Nacionales
Conductor ebrio provoca múltiple accidente que involucró a ocho vehículos en Antiguo Cuscatlán
Un conductor en estado de ebriedad provocó la mañana de este lunes un múltiple accidente de tránsito sobre la carretera Panamericana, en las inmediaciones de la comunidad La Cuchilla y frente al centro comercial Multiplaza, en Antiguo Cuscatlán.
El percance ocurrió en el sentido de San Salvador hacia Santa Tecla y, de acuerdo con el informe, ocho vehículos resultaron con daños en diferentes partes de la carrocería.
El Viceministerio de Transporte informó que brindó apoyo en la atención de la emergencia y desplazó un equipo de grúas para movilizar los vehículos involucrados.
«Brindamos apoyo en la atención de siniestro vial múltiple en carretera Panamericana, en el sector de centro comercial Multiplaza. Nuestro equipo de grúas se encuentra en el lugar para movilizar los vehículos involucrados», publicó la institución.
Debido al accidente, el paso vehicular permaneció restringido mientras agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) realizaban la inspección correspondiente y se retiraban los automotores afectados.
El responsable del percance fue detenido por agentes de la División de Tránsito de la PNC. Posteriormente fue trasladado en una patrulla policial para ser puesto a la orden de las autoridades.
De acuerdo con la información proporcionada, el detenido enfrentará cargos por los delitos de conducción peligrosa y daños. Además, debido a la cantidad de vehículos afectados, deberá llegar a un acuerdo conciliatorio con los propietarios; de lo contrario, permanecerá detenido hasta resolver su situación legal.
Internacionales
Misión humanitaria salvadoreña brinda atención médica y continúa labores de rescate en Venezuela
Los integrantes de la misión humanitaria de El Salvador continúan brindando asistencia a la población afectada por el doble terremoto ocurrido la semana pasada en Venezuela.
Personal del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y de FOSALUD desarrolla jornadas de atención médica dirigidas a las personas afectadas por la emergencia.
Los médicos salvadoreños realizan labores de evaluación, tratamiento y seguimiento de pacientes que resultaron afectados por los terremotos.
Paralelamente, los integrantes del Grupo USAR (Urban Search and Rescue) mantienen las operaciones de búsqueda de sobrevivientes entre los escombros de edificios colapsados.
Nacionales
Cámara capta aparatoso choque provocado por un conductor que se pasó el semáforo en rojo
El irrespeto a la luz roja del semáforo provocó un aparatoso accidente de tránsito la mañana de este lunes sobre el Paseo General Escalón, en la intersección con la 89.ª avenida Sur.
El percance fue captado por las cámaras del sistema de monitoreo Sívar Seguro, instaladas en la zona.
Las imágenes muestran que un automóvil de color negro, que circulaba sobre el Paseo General Escalón, cruzó a gran velocidad sin respetar la luz roja del semáforo.
Como consecuencia, el vehículo fue impactado por un automóvil de color rojo que tenía el derecho de vía.
Tras la colisión, el automóvil que irrespetó la señal de tránsito volcó sobre la vía.
Internacionales
Rambo es evaluado por un veterinario antes de continuar la búsqueda de víctimas en Venezuela
Las labores de los caninos rescatistas salvadoreños continúan en Venezuela, donde Rambo, uno de los binomios caninos desplegados en la misión humanitaria, recibió una evaluación médica completa antes de ingresar nuevamente a las zonas de búsqueda.
La revisión fue realizada por el veterinario de ChivoPets, David Tobar, como parte de los controles destinados a garantizar que los perros rescatistas se encuentren en óptimas condiciones para continuar con la localización de sobrevivientes entre los edificios colapsados en La Guaira.
La atención veterinaria forma parte de las acciones de apoyo que desarrolla la misión salvadoreña en Venezuela, las cuales también incluyen el cuidado y bienestar de los animales afectados por la emergencia.