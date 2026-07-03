Nacionales
MOP avanza en la instalación de piezas para las 23 torres del aerocable
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que continúan los preparativos para la instalación de la segunda de las 23 torres que sostendrán el aerocable, un proyecto que busca mejorar la conectividad y ofrecer una nueva alternativa de movilidad en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
Durante la tarde de ayer, los equipos del MOP avanzaron con la colocación de la última pieza de la segunda torre, ubicada en la colonia Universitaria Norte, en San Salvador.
«Las piezas ya están siendo izadas para dar paso al ensamblaje de una nueva torre del aerocable. Este nuevo proyecto es parte de una estrategia para contribuir a una mejor movilidad», detalló la institución.
El MOP explicó que durante las noches y madrugadas continúan trasladando las piezas necesarias para el ensamblaje de las 23 torres, con el objetivo de acelerar la ejecución de este proyecto.
Asimismo, la institución indicó que cada estructura instalada y cada pieza ensamblada a 34 metros de altura forman parte del desarrollo del sistema de transporte. «Son 22 toneladas de acero por torre, 23 en total. Cuando esté listo vas a poder cruzar la ciudad en 14 minutos», señaló.
El primer aerocable de El Salvador beneficiará a las familias de Mejicanos y mejorará la conectividad con el Centro Histórico de San Salvador, favoreciendo aproximadamente a más de 200,000 personas.
El principal objetivo de esta iniciativa es reducir el tiempo de traslado de las familias, que actualmente invierten alrededor de una hora para llegar al Centro Histórico, a un recorrido de aproximadamente 14 minutos.
Álvaro Martínez, uno de los ciudadanos que aseguró que utilizará esta nueva alternativa de movilidad, destacó el impacto que tendrá el proyecto en los tiempos de desplazamiento.
«Tengo mi vehículo y me desplazo de Mejicanos al Centro Histórico en una hora. Con el aerocable estaría en 15 minutos. Es un proyecto fenomenal porque nos ahorraremos un montón de tiempo», expresó.
Nacionales
Pronostican lluvias puntuales y tormentas aisladas para la tarde y noche de este viernes
El cielo permanecerá entre despejado y poco nublado durante la mañana y las primeras horas de la tarde de este viernes, sin probabilidad de lluvias, de acuerdo con el pronóstico meteorológico.
Desde mediados de la tarde se prevé la formación de nubosidad en la zona norte del país y en distintos puntos cercanos a la franja volcánica, con posibles lluvias puntuales, débiles y de corta duración en sectores de Ahuachapán, Sonsonate y Chalatenango.
Para la noche, se espera un incremento de la nubosidad en diferentes sectores de los departamentos de la zona central, con lluvias puntuales y tormentas aisladas en sectores de Cuscatlán, San Salvador, La Libertad y sus áreas cercanas en La Paz, San Vicente y Cabañas.
El viento estará variando entre los 9 y 18 kilómetros por hora, con brisas ocasionales que podrían alcanzar hasta los 30 kilómetros por hora.
En cuanto a las temperaturas, el ambiente se mantendrá muy cálido durante la tarde, mientras que por la noche y la madrugada se percibirá fresco.
Estas condiciones estarán influenciadas por el flujo acelerado del este, asociado a vaguadas en superficie, lo que generará un ambiente poco favorable para la formación de nubosidad relacionada con lluvias y tormentas organizadas.
Nacionales
VIDEO | El Salvador mantiene su misión humanitaria en Venezuela con atención médica y entrega de insumos
El presidente Nayib Bukele informó la noche de este jueves que la misión de apoyo enviada por El Salvador a Venezuela continúa desarrollando acciones que van más allá de las operaciones de búsqueda y rescate.
El mandatario explicó que los equipos salvadoreños también distribuyen alimentos, agua potable, medicamentos, insumos médicos y otros recursos destinados a fortalecer la atención de la emergencia provocada por los dos terremotos registrados la semana pasada.
Asimismo, señaló que personal médico y especialistas brindan atención directa en hospitales y comunidades afectadas, con el objetivo de apoyar a las personas que requieren asistencia sanitaria. Además, indicó que se proporciona atención veterinaria para los animales afectados.
Bukele destacó que, aunque el rescate de personas ha sido una de las principales prioridades, el trabajo humanitario se mantiene de forma permanente para atender las distintas necesidades derivadas de la emergencia.
«Durante estos días les he compartido principalmente las labores de búsqueda y rescate, porque cada vida salvada representa una enorme esperanza. Pero nuestra misión en Venezuela va mucho más allá. Nuestros equipos también trabajan sin descanso llevando ayuda humanitaria a quienes más lo necesitan, con alimentos, agua potable, medicamentos, insumos médicos y todo lo necesario para fortalecer la respuesta a esta emergencia. Al mismo tiempo, médicos y personal especializado brindan atención directa en hospitales y comunidades, así como atención veterinaria para los animales afectados. Fuerza Venezuela», expresó el presidente.
El miércoles 24 de junio, Venezuela sufrió dos potentes terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5, los cuales, hasta la fecha, contabilizan más de 2,500 fallecidos y decenas de miles de personas desaparecidas.
Nacionales
VMT multa a tres conductores por usar el celular mientras manejaban
Al menos tres conductores fueron sorprendidos por elementos del Viceministerio de Transporte (VMT) mientras se desplazaban en sus vehículos haciendo uso de dispositivos móviles.
Tras ser intervenidos, las autoridades de tránsito impusieron una multa a cada uno de los infractores por incumplir la normativa TO113, la cual sanciona la manipulación de dispositivos móviles durante la conducción de un vehículo automotor.
De acuerdo con el VMT, utilizar el teléfono celular mientras se conduce está estrictamente prohibido y constituye una falta muy grave. La sanción económica por esta infracción es de 150 dólares.
«La distracción al volante no es un juego, puede ser mortal», reiteró la institución al recordar los riesgos que representa esta conducta para la seguridad vial.