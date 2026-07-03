MOP avanza en la instalación de piezas para las 23 torres del aerocable

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que continúan los preparativos para la instalación de la segunda de las 23 torres que sostendrán el aerocable, un proyecto que busca mejorar la conectividad y ofrecer una nueva alternativa de movilidad en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).

Durante la tarde de ayer, los equipos del MOP avanzaron con la colocación de la última pieza de la segunda torre, ubicada en la colonia Universitaria Norte, en San Salvador.

«Las piezas ya están siendo izadas para dar paso al ensamblaje de una nueva torre del aerocable. Este nuevo proyecto es parte de una estrategia para contribuir a una mejor movilidad», detalló la institución.

El MOP explicó que durante las noches y madrugadas continúan trasladando las piezas necesarias para el ensamblaje de las 23 torres, con el objetivo de acelerar la ejecución de este proyecto.

Asimismo, la institución indicó que cada estructura instalada y cada pieza ensamblada a 34 metros de altura forman parte del desarrollo del sistema de transporte. «Son 22 toneladas de acero por torre, 23 en total. Cuando esté listo vas a poder cruzar la ciudad en 14 minutos», señaló.

El primer aerocable de El Salvador beneficiará a las familias de Mejicanos y mejorará la conectividad con el Centro Histórico de San Salvador, favoreciendo aproximadamente a más de 200,000 personas.

El principal objetivo de esta iniciativa es reducir el tiempo de traslado de las familias, que actualmente invierten alrededor de una hora para llegar al Centro Histórico, a un recorrido de aproximadamente 14 minutos.

Álvaro Martínez, uno de los ciudadanos que aseguró que utilizará esta nueva alternativa de movilidad, destacó el impacto que tendrá el proyecto en los tiempos de desplazamiento.

«Tengo mi vehículo y me desplazo de Mejicanos al Centro Histórico en una hora. Con el aerocable estaría en 15 minutos. Es un proyecto fenomenal porque nos ahorraremos un montón de tiempo», expresó.

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