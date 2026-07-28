MARN prevé lluvias con tormentas eléctricas y ráfagas de viento para este martes

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que durante la mañana el cielo estará poco nublado en el sector costero, sin probabilidad de lluvias, según el pronóstico publicado en el sitio web snet.gob.sv.

Para la tarde, la institución prevé un cielo parcialmente nublado con lluvias en la zona norte y la cordillera volcánica, especialmente en las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y del Bálsamo, así como al norte de los departamentos de Santa Ana, Chalatenango, Morazán y La Unión.

En horas de la noche, el cielo continuará parcialmente nublado con lluvias más organizadas en la zona central y oriental del país, las cuales se desplazarán hacia el occidente.

El MARN enfatizó que las lluvias estarán acompañadas de ráfagas de viento y actividad eléctrica. Además, indicó que el viento variará entre 10 y 20 kilómetros por hora, mientras que durante las tormentas se registrarán ráfagas de 40 kilómetros por hora o más.

La institución también señaló que se espera un ambiente cálido durante el día y fresco por la noche y la madrugada.

De acuerdo con Medio Ambiente, estas condiciones estarán influenciadas por ondas tropicales sobre la región centroamericana.

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