Nacionales
Dan el último adiós a Yeimy Flores, bailarina de Las Nenas del Grupo Caña
Familiares, amigos, colegas y seres queridos despidieron a Yeimy Flores, bailarina de Las Nenas del Grupo Caña, quien falleció esta semana tras permanecer hospitalizada a causa de un accidente de tránsito sufrido el pasado fin de semana.
La joven era ampliamente apreciada en la farándula salvadoreña por su carisma, sencillez y alegría, cualidades que, según sus compañeros de trabajo y artistas cercanos, la distinguían tanto dentro como fuera de los escenarios.
El sepelio se realizó en el Cementerio General de San Juan Talpa, en el departamento de La Paz, donde decenas de personas se reunieron para acompañar a su familia y rendirle un último homenaje.
Nacionales
Dos fallecidos y un lesionado tras fuerte accidente de tránsito en Usulután
Dos personas fallecieron y una más resultó gravemente lesionada en un percance vial registrado la tarde de este sábado sobre la carretera que de Jiquilisco conduce hacia Puerto El Triunfo, en el departamento de Usulután, informaron las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC).
De acuerdo con la información proporcionada por personas que presenciaron el hecho, entre las víctimas mortales se encuentra un adolescente identificado como Anderson A.
Las autoridades de la PNC se encuentran en el lugar verificando este lamentable hecho y realizando las diligencias correspondientes.
ENTREGA ESPECIAL
VIDEO | Cabo Verde, la selección que ganó el respeto del mundo sin necesidad de levantar la copa
La selección de Cabo Verde escribió una de las historias más memorables de la Copa del Mundo 2026. Aunque su participación terminó con una derrota por 3-2 en el alargue frente a Argentina en los dieciseisavos de final, el conjunto africano se ganó la admiración de aficionados y analistas por su entrega, fortaleza física y valentía para competir de igual a igual contra algunas de las mayores potencias del fútbol.
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Los Mexicanos deberían aprender de esto y dejen de ser tan agresivos. Disfruten del deporte #caboverde #argentina #mundial
Procedente de una de las ligas más pequeñas y menos conocidas, Cabo Verde llegó al Mundial como una selección prácticamente desconocida. Sin embargo, durante el torneo logró desafiar a equipos repletos de figuras internacionales y demostró que el compromiso colectivo podía competir frente a grandes estrellas como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland o Harry Kane, quienes compartieron protagonismo en una Copa del Mundo marcada por la irrupción del combinado africano.
En su debut histórico en un Mundial, los «Tiburones Azules» consiguieron su primer punto ante España gracias a una destacada actuación del guardameta Vozinha. Posteriormente celebraron sus primeros goles mundialistas frente a Uruguay y, ante Argentina, estuvieron cerca de protagonizar una de las mayores sorpresas del torneo con un gol de Sidny Lopes Cabral que llevó el partido hasta el tiempo suplementario.
Uno de los grandes símbolos de esta campaña fue Vozinha. A sus 40 años, el experimentado portero lideró a su selección con actuaciones decisivas, convirtiéndose en el emblema de un equipo que nunca dejó de competir. Su entrega, liderazgo y compromiso demostraron que la edad no fue un obstáculo para rendir al más alto nivel en la máxima cita del fútbol.
La histórica participación de Cabo Verde también permitió dar a conocer al mundo a este archipiélago africano y a un grupo de futbolistas que, con esfuerzo y determinación, logró captar la atención internacional pese a provenir de un entorno futbolístico con menor proyección.
Cuando concluyó el encuentro en Miami, los jugadores caboverdianos abandonaron el terreno de juego conscientes de que, más allá del resultado, habían dejado una huella en el torneo y conquistado el respeto de miles de aficionados por la forma en que enfrentaron cada desafío.
El reconocimiento quedó reflejado en las palabras del exinternacional escocés James McFadden, quien resumió el sentir de muchos seguidores tras el final del partido: «Cabo Verde perdió, pero ganó», en referencia al legado que dejó una de las selecciones revelación de la Copa del Mundo 2026.
Nacionales
Regresan los beneficios de la Feria Integra a Sonsonate Centro
Sonsonate amaneció de fiesta este sábado. El Gobierno del Presidente Nayib Bukele llevo los beneficios de la Feria Integra para que los sonsonatecos y los ciudadanos de los distritos vecinos recibieran servicios de primer nivel gratuitos hasta sus comunidades. El lugar escogido es el Complejo Educativo República de Haití , en la vía que conduce hacia San Antonio del Monte.
El centro escolar abrió sus puertas desde las 8:00 de la mañana para recibir a los salvadoreños que llegaban por su propio pie o en el sistema de transporte que fue dispuesto para ellos por la Dirección de Integración, institución que ejecuta este proyecto. Hay que destacar que, en esta ocasión, 1,500 atenciones fueron dispuestas en medicina, asistencia psicológica y asistencia legal.
En el campo de la medicina, cientos de ciudadanos recibieron atención en medicina general, odontología, oftalmología, dermatología, fisioterapia, masaje clínico y otras especialidades para quienes aprovechaban este beneficio.
Como en la Feria Integra hay espacio para todos, también las mascotas recibieron beneficios, ya que hubo vacunación para perros y gatos. La prevención también es importante, por eso se entrego abate para prevenir las enfermedades transmitidas por zancudos, como el dengue.
Como siempre, hubo asesoría legal de la mano de profesionales de la Procuraduría General de la República, quienes atendieron a cientos de salvadoreños que buscaban una solución efectiva a distintos procesos. Como siempre, brindaron asistencia psicológica y seguimiento a los casos que anteriormente había atendido en visitas anteriores.
Una parte importante en esta modalidad es que cada salvadoreno tiene la oportunidad de ser parte de los eventos culturales y artísticos, inscribiendose con el personal que los capacitara en baile, canto y otras habilidades. Hubo actividades ludicas como pintacaritas, talleres de pintura y otros juegos para los mas pequeños.
Los asistentes gozaron de eventos culturales y artísticos que llenaron de alegría y aplausos el lugar. Tambien jovenes de la zona oriental participaron en competencias deportivas, donde dieron su mejor esfuerzo y se divirtieron en un ambiente sano y de convivencia fraterna