VIDEOS | Fuertes lluvias e inundaciones provocan afectaciones en Estambul y otras ciudades de Turquía

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, informó que sostuvo una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que abordaron la reducción de los cultivos de coca, las sanciones impuestas por Washington y la situación política del país, a pocos días de concluir su mandato.

Petro, quien dejará la Presidencia el próximo 7 de agosto, señaló el viernes a través de su cuenta en X que el diálogo transcurrió en un ambiente cordial.

«Acabo de conversar telefónicamente con el presidente de los EE. UU. Donald Trump. Como en las tres veces anteriores fue una conversación amable», escribió el mandatario.

Según un comunicado de la Presidencia colombiana, Petro reiteró a Trump que su gobierno cumplió la meta acordada de erradicar aproximadamente 30,000 hectáreas de hoja de coca, principal materia prima para la producción de cocaína, en el país que registra la mayor producción de esta droga a nivel mundial.

Asimismo, el mandatario expresó su expectativa de elevar esa cifra hasta las 41,000 hectáreas erradicadas a finales de 2026.

La relación entre Petro y Trump ha estado marcada por diversos enfrentamientos que tensaron las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, países considerados aliados históricos.

En ese contexto, Trump respaldó la candidatura presidencial del ultraderechista Abelardo de la Espriella, de nacionalidad colombiana y estadounidense, quien asumirá la Presidencia en reemplazo de Petro.

El mandatario colombiano manifestó que le sorprendió que Trump desconociera que él no apoyaba a De la Espriella y que tampoco supiera que tanto él como su familia continúan incluidos en la lista de sanciones OFAC.

«Me extrañó que el presidente Donald Trump no supiera que yo no apoyaba a Abelardo de la Espriella y me sorprendió que no supiera que yo y mi familia aún estábamos incluidos en la lista OFAC; me prometió actuar en el tema», afirmó Petro.

Durante uno de los momentos de mayor tensión entre ambos gobiernos, Trump incluyó a Petro en la lista OFAC, utilizada principalmente para sancionar a grandes narcotraficantes, terroristas y dictadores.

Con el argumento de que el gobierno colombiano no hacía lo suficiente para combatir el narcotráfico, Washington impuso restricciones que incluyen dificultades para mantener cuentas bancarias, el bloqueo de bienes en Estados Unidos y limitaciones para acceder a empresas estadounidenses.

Además, en 2025 Estados Unidos retiró a Colombia la certificación como aliado en la lucha contra el narcotráfico.

Petro también indicó que solicitó a Trump apoyo para evitar que el clima de confrontación política derive en hechos de violencia.

«Le solicité su ayuda para impedir que el odio creado en una parte de la sociedad colombiana no lleve a la sangre y la violencia de quienes los instigan y financian», expresó.

Abelardo de la Espriella fue elegido presidente en los comicios más reñidos de la historia de Colombia, con una diferencia inferior al 1 % respecto del candidato de izquierda.

Tras los resultados electorales, sectores de derecha han manifestado preocupación por una posible ola de protestas contra el nuevo gobierno.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...