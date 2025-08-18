Cronio lanza “Bitácora Centroamericana y del Caribe”, un nuevo espacio de análisis regional

El periódico digital Cronio anunció el lanzamiento de su nuevo programa “Bitácora Centroamericana y del Caribe”, un espacio informativo que tendrá como objetivo analizar los principales acontecimientos políticos, culturales, económicos y sociales de la región.

La propuesta, que se transmitirá todos los lunes a las 7:00 de la noche a través de las plataformas digitales de Cronio, pretende convertirse en una referencia para comprender la realidad centroamericana y caribeña desde una mirada integral y de alcance regional.

Además de la revisión semanal de los hechos más relevantes, el programa contará con un segmento de entrevistas en el que participarán invitados de relevancia en la vida política, académica y social, con el fin de aportar nuevas perspectivas y dar visibilidad a actores clave en el desarrollo de la región.

Uno de los pilares de “Bitácora” será rescatar y poner en debate los elementos que unen a Centroamérica y al Caribe, enmarcados en el histórico sueño unionista que ha acompañado a los pueblos de la región. En este sentido, el programa busca fomentar la reflexión y el diálogo sobre los desafíos comunes, pero también sobre las oportunidades de integración y cooperación.

Con el lanzamiento de este nuevo espacio, Cronio reafirma su compromiso con la información seria, veraz y contextualizada, contribuyendo a la formación de una ciudadanía crítica y mejor informada.

La primera emisión de “Bitácora Centroamericana y del Caribe” está programada para este lunes a las 7:00 p.m., marcando el inicio de un proyecto que pretende abrir nuevas rutas de análisis y fortalecer la mirada regional desde el periodismo digital.

