Nacionales
Capturan a cuatro personas por tráfico ilícito de drogas en La Libertad
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que un operativo realizado en una venta de bebidas alcohólicas del municipio de La Libertad Oeste permitió la incautación de drogas, dinero en efectivo y dispositivos móviles, además de la captura de sus administradores.
De acuerdo con la corporación policial, los detenidos están involucrados en el delito de tráfico ilícito de drogas. Durante el procedimiento fueron encontradas diferentes porciones de marihuana, metanfetamina y cocaína.
Los capturados fueron identificados como José Elías Chicas, de 43 años; Edwin Fernando Martínez Martínez, de 29; Keiry Giselle Ángel Tejada, de 19; y Silvia Lorena Figueroa Granillo, de 34.
Además de los estupefacientes, las autoridades incautaron más de $1,000 en efectivo, cuatro teléfonos celulares, una balanza y una computadora portátil.
La PNC indicó que los cuatro detenidos serán remitidos ante los tribunales correspondientes por el delito de tráfico ilícito.
Nacionales
Capturan a traficante de drogas tras allanamiento en Colón
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Juan Carlos Landaverde Sermeño, de 29 años, durante un procedimiento realizado mediante una orden de prevención de allanamiento y el trabajo de la División Antinarcóticos.
De acuerdo con la institución, en la vivienda del detenido fueron encontradas porciones de marihuana, porciones de metanfetamina, dinero en efectivo, una balanza y dos teléfonos celulares.
El procedimiento se llevó a cabo en la hacienda Cuyagualo, distrito de Colón, La Libertad Oeste, y contó con el apoyo de la Unidad Canina.
La PNC indicó que Juan Carlos Landaverde Sermeño será remitido ante las autoridades correspondientes por el delito de tráfico ilícito.
Nacionales
San Salvador Centro espera superar los 1.2 millones de visitantes durante la feria
El alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, presentó oficialmente la agenda de actividades que la municipalidad ha preparado para las fiestas patronales en honor al Divino Salvador del Mundo, las cuales iniciarán el 1.° de agosto.
El jefe edilicio recordó que durante las celebraciones del año pasado recibieron alrededor de 1.2 millones de visitantes, entre nacionales y extranjeros, por lo que para esta nueva edición esperan superar esa cifra. Para ello, indicó que han preparado un campo de feria más grande y moderno.
“Este es un lugar familiar. Este parque de diversiones fue creado con ese concepto, para que los niños, madres de familia, hermanos, padres y abuelos puedan venir y disfrutar en un ambiente bastante sano, porque SívarLand es para todos”, expresó Durán.
El alcalde señaló que la seguridad dentro del campo de la feria estará garantizada mediante el despliegue de elementos de seguridad y el sistema Sívar Seguro, que contará con 100 cámaras de videovigilancia en un circuito cerrado.
Además, informó que alrededor de 600 elementos de Desechos Sólidos estarán trabajando para mantener limpio el campo de la feria. Sin embargo, hizo un llamado a la población para colaborar con la campaña “Los buenos salvadoreños no ensucian”.
Asimismo, Durán invitó a la ciudadanía a consultar el sitio web sivarland.com, donde se encuentra el calendario de actividades programadas para cada día de las fiestas, incluyendo recorridos de desfiles, horarios de shows infantiles y conciertos, entre otros eventos.
Por otra parte, las autoridades municipales verificaron la instalación de los juegos mecánicos en el campo de la feria, con el objetivo de garantizar que cumplan con los protocolos de seguridad y prevenir accidentes.
Nacionales
Programa «Dos Escuelas por Día» ha reconstruido 866 centros educativos en El Salvador
El programa «Dos Escuelas por Día» continúa su ejecución a escala nacional y este martes 28 de julio anunció la intervención de dos centros educativos ubicados en Coatepeque, Santa Ana Este.
Las instituciones beneficiadas son el Centro Escolar Caserío Las Marías, Cantón Cerro Huiziltepeque, y el Centro Escolar Cantón El Junquillo, las cuales forman parte de las nuevas obras de renovación impulsadas mediante este programa.
Con estas intervenciones, el Gobierno salvadoreño alcanzó la cifra de 866 escuelas reconstruidas de manera simultánea durante el proyecto.
Los dos centros educativos intervenidos este día representan las escuelas número 865 y 866 del programa, anunciado por el presidente Nayib Bukele el 22 de mayo de 2025, con el objetivo de transformar por completo la infraestructura educativa de El Salvador.
En el Centro Escolar Caserío Las Marías, los trabajos beneficiarán a 16 alumnos de educación básica y cuentan con una inversión de $517 mil. El área de construcción del centro educativo es de 419 metros cuadrados.
Mientras que, en el Centro Escolar Cantón El Junquillo, las obras beneficiarán a 11 alumnos de parvularia a noveno grado, con una inversión de $268 mil. El área de construcción del centro educativo es de 205 metros cuadrados.
De acuerdo con la información proporcionada, todas las escuelas intervenidas mediante este programa cuentan con mejoras estructurales, aulas nuevas con ventilación, áreas para la primera infancia, canchas multifuncionales, sistemas de tratamiento de aguas, energía solar, áreas verdes, juegos, cocinas, comedores y rampas de accesibilidad universal.