Camionero arrolla a una madre y sus hijas; una de ellas murió

La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre un accidente de tránsito registrado la noche de este sábado en la carretera que conduce del Puerto de La Libertad hacia Santa Tecla, específicamente en la zona conocida como la vuelta del Papaturro.

De acuerdo con la institución, el percance involucró una rastra con placas guatemaltecas que volcó sobre la vía, bloqueando uno de los carriles. Las autoridades indicaron que el hecho únicamente dejó daños materiales.

Tras el accidente, agentes de la PNC se desplazaron al lugar para coordinar con las instituciones correspondientes las labores necesarias para liberar la carretera.

Por su parte, el Viceministerio de Transporte (VMT) informó que un equipo de grúas llegó al sector de la curva del Papaturro, punto donde ocurrió el volcamiento del vehículo de carga, con el fin de movilizar la rastra.

Asimismo, gestores de tránsito y personal del Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) trabajan en la zona para mantener fluida la circulación vehicular.

El VMT indicó que el paso por el sector permanece habilitado mediante un carril reversible en sentido sur-norte mientras continúan las labores para retirar el vehículo.

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