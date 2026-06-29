Nacionales
Capturan a joven ebrio por golpear a su madre tras negarse a darle dinero
La Policía Nacional Civil (PNC) arrestó este domingo a Dylan Steven Pérez, de 22 años de edad, acusado de agredir a su madre en el rostro en un hecho ocurrido en el departamento de Morazán.
Según el reporte policial, el joven se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando le pidió dinero a su madre. Tras recibir una respuesta negativa, presuntamente la golpeó en el rostro.
La PNC informó que Dylan Steven Pérez será procesado por el delito de lesiones.
Nacionales
Camionero arrolla a una madre y sus hijas; una de ellas murió
Una joven de 18 años falleció luego de que un camionero atropellara a una madre y a sus dos hijas en la carretera que conduce de San Rafael Cedros hacia Ilobasco.
De acuerdo con la información proporcionada, las víctimas intentaban cruzar la calle cuando ocurrió el accidente.
La fallecida fue identificada como Betsaida Guzmán, de 18 años de edad, quien residía en el cantón La Labor, caserío Los Hernández, en Ilobasco.
En el percance, la otra hija de la mujer resultó lesionada. No se brindaron más detalles sobre su estado de salud.
Nacionales
Capturan a hombre acusado de atacar con un machete a otro sujeto en San Marcos
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron este domingo a José Eduardo Ramos, de 60 años de edad, acusado de ingresar en estado de ebriedad a la vivienda de otro sujeto y atacarlo con un machete en la comunidad El Pepeto, en San Marcos, San Salvador Sur.
De acuerdo con la PNC, la víctima sufrió lesiones en varias partes del cuerpo, por lo que fue trasladada a un hospital de la zona, donde permanece estable.
La institución informó que, según la investigación preliminar, la agresión habría ocurrido por problemas personales entre ambos.
La Policía indicó que José Eduardo Ramos será remitido por los delitos de lesiones muy graves y allanamiento de morada.
Nacionales
Rastra vuelca en curva del Papaturro
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre un accidente de tránsito registrado la noche de este sábado en la carretera que conduce del Puerto de La Libertad hacia Santa Tecla, específicamente en la zona conocida como la vuelta del Papaturro.
De acuerdo con la institución, el percance involucró una rastra con placas guatemaltecas que volcó sobre la vía, bloqueando uno de los carriles. Las autoridades indicaron que el hecho únicamente dejó daños materiales.
Tras el accidente, agentes de la PNC se desplazaron al lugar para coordinar con las instituciones correspondientes las labores necesarias para liberar la carretera.
Por su parte, el Viceministerio de Transporte (VMT) informó que un equipo de grúas llegó al sector de la curva del Papaturro, punto donde ocurrió el volcamiento del vehículo de carga, con el fin de movilizar la rastra.
Asimismo, gestores de tránsito y personal del Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) trabajan en la zona para mantener fluida la circulación vehicular.
El VMT indicó que el paso por el sector permanece habilitado mediante un carril reversible en sentido sur-norte mientras continúan las labores para retirar el vehículo.