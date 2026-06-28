Internacionales
Equipo USAR El Salvador rescata con vida a mujer que permaneció 86 horas bajo los escombros en Venezuela
El equipo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) El Salvador continúa sus labores humanitarias en Venezuela tras los potentes terremotos que afectaron al país sudamericano el pasado miércoles.
Este domingo, el presidente de la República, Nayib Bukele, informó que rescatistas salvadoreños, con el apoyo del equipo USAR Perú, lograron rescatar con vida a una mujer que permaneció soterrada durante 86 horas bajo una estructura colapsada a causa de los sismos.
La mujer fue identificada como Belkys Josefina Barreto García, de 60 años, quien permanecía atrapada entre los escombros del edificio Breogan, en Caraballeda. El operativo de rescate requirió 11 horas continuas de trabajo para liberarla de entre la tierra, el concreto y los restos de la infraestructura.
«Este logro fue posible gracias al esfuerzo y la perseverancia de nuestros rescatistas, quienes trabajaron sin descanso durante toda la noche y la madrugada, con el apoyo de rescatistas USAR peruanos», escribió el mandatario en su cuenta de X.
Bukele también informó que, aunque la mujer fue rescatada con vida, su estado de salud continúa siendo delicado.
«Su estado de salud aún es delicado. Por lo que contratamos un helicóptero privado y la trasladamos a una clínica privada en Caracas, donde ya está recibiendo la mejor atención posible», agregó el presidente.
El miércoles 24 de junio, Venezuela fue sacudida por dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5, los cuales, hasta la fecha, han dejado cerca de 1,500 fallecidos y decenas de miles de desaparecidos.
Internacionales
Terremotos en Venezuela dejan casi 1,500 muertos
Miles de rescatistas, familiares y voluntarios continúan excavando día y noche entre montañas de concreto en busca de sobrevivientes tras los terremotos ocurridos hace más de tres días en Venezuela, que han dejado casi 1,500 fallecidos y decenas de miles de desaparecidos.
La esperanza de encontrar personas con vida disminuía este domingo, luego de más de 90 horas de los dos sismos registrados el miércoles con pocos segundos de diferencia, en un país que atraviesa una profunda crisis política y económica.
Un rescatista salvadoreño que pidió el anonimato señaló a la AFP, desde La Guaira, que después de 72 horas «la norma es que los cuerpos ya estén sin vida, pero gracias a Dios sería que podamos encontrar a las personas con signos vitales todavía».
Pese a ello, durante la noche del sábado fue rescatado con vida un niño de 11 años entre los escombros en Caraballeda. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, informó en la red social X que el menor fue localizado con vida y destacó que «en estas horas cada vida es esperanza para Venezuela». Asimismo, indicó que el sábado fueron rescatadas con vida 33 personas.
El jefe de ayuda humanitaria de la ONU, Tom Fletcher, declaró el viernes a la AFP que la cifra de fallecidos podría aumentar y que más de 50,000 personas permanecen desaparecidas.
La Guaira, balneario ubicado a 40 kilómetros de Caracas y una de las zonas más afectadas por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5, presenta un panorama de destrucción. Decenas de edificios colapsaron y quedaron reducidos a montañas de arena y escombros.
Reclamos por la respuesta de las autoridades
Mientras continúan las labores de rescate, habitantes de las zonas afectadas expresan su descontento por lo que consideran una respuesta lenta e insuficiente de las autoridades.
Marlon Ochoa, sobreviviente del colapso de un edificio en La Guaira, relató que continúa buscando entre los escombros a su madre, su esposa y su hijo, quienes permanecen desaparecidos tras el derrumbe.
«Aún no veo a las autoridades encargándose de la situación aquí en esta zona», afirmó a la AFP. También reclamó la falta de maquinaria, plantas eléctricas, taladros y otros equipos para continuar con las labores de rescate.
Por su parte, Héctor Aguilera, de 60 años, viajó al lugar para colaborar en la búsqueda de familiares sepultados bajo los escombros. El hombre aseguró que no cuentan con el apoyo necesario para recuperar a sus seres queridos y lamentó que solo le quedan los recuerdos.
En medio de la emergencia, un grupo de familiares de desaparecidos bloqueó una vía en La Guaira para exigir ayuda urgente al gobierno, según constataron periodistas de la AFP.
Este domingo, el papa León XIV expresó su solidaridad con Venezuela y manifestó su cercanía con los afectados, además de agradecer y alentar a quienes participan en las labores de búsqueda y asistencia.
La ONU estima que los terremotos podrían dejar cerca de siete millones de damnificados y provocar daños materiales valorados en 6,700 millones de dólares, equivalentes al 6 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Internacionales
Accidente de avión civil deja 11 muertos en Francia, según autoridades locales
Un avión civil que transportaba paracaidistas durante un vuelo de bautismo se estrelló este domingo cerca de la localidad francesa de Tomblaine, causando la muerte de las 11 personas que viajaban a bordo, informaron autoridades locales.
El prefecto del departamento oriental de Meurthe y Mosela, Yves Seguy, detalló que entre las víctimas se encontraban cinco instructores, cinco alumnos y el piloto de la aeronave.
El avión, registrado en Alemania, se estrelló cerca de la pista del aeródromo de Nancy-Essey, ubicado próximo a un área residencial y a dos carreteras, según informó un periodista de la AFP.
Hasta el momento, la causa del accidente no ha sido esclarecida. Equipos de apoyo médico y psicológico brindan atención a los familiares de las víctimas que se encontraban en el aeródromo, así como a otros testigos del hecho.
La Policía solicitó a través de la red social X evitar la zona alrededor del aeropuerto para facilitar el acceso de los servicios de emergencia.
Internacionales
Esto se sabe sobre los extranjeros fallecidos y desaparecidos tras los terremotos en Venezuela
Autoridades de distintos países informaron este domingo sobre ciudadanos extranjeros fallecidos y desaparecidos tras los terremotos registrados en Venezuela.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Portugal reportó que 28 portugueses o lusodescendientes murieron y que 85 permanecen desaparecidos.
Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España informó que al menos 17 ciudadanos españoles fallecieron y 150 están desaparecidos. Además, detalló que 12 españoles se encuentran localizados bajo los escombros, donde continúan los esfuerzos de los equipos de rescate. En un boletín anterior, la institución había señalado que eran 14 ciudadanos los ubicados bajo los restos y que se desconocía su situación.
Según datos del Ministerio de Migraciones español, al 1 de enero de 2026, 147.000 españoles residían en Venezuela.
Desde China, la cadena estatal CCTV informó que siete ciudadanos chinos figuran entre los fallecidos por el terremoto, citando datos de la embajada en Caracas. La representación diplomática china emitió un comunicado en su cuenta oficial de WeChat en el que instó a sus ciudadanos en Venezuela a tomar precauciones ante posibles desastres secundarios provocados por réplicas y otros terremotos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil confirmó la muerte de dos de sus ciudadanos, un hombre y una mujer. La Cancillería brasileña indicó que brindará asistencia consular a sus familiares.
Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile confirmó el fallecimiento de un ciudadano chileno en los terremotos ocurridos en Venezuela y señaló que brinda a su familia asistencia, orientación y contención.
Uruguay informó sobre la muerte de un ciudadano uruguayo que se desempeñaba como fotógrafo y que residía «desde hace mucho tiempo» en Venezuela. La Cancillería uruguaya agregó que la esposa y una de las hijas del hombre también fallecieron tras los terremotos.
Italia confirmó la muerte de un ítalo-venezolano nacido en Caracas en 1970, quien tenía doble nacionalidad venezolana e italiana. Según la cancillería italiana, el hombre murió tras el colapso de un edificio en el estado de La Guaira.
Roma estima que alrededor de 170.000 personas con pasaporte italiano residen en Venezuela.