Internacionales
Viuda de Charlie Kirk confronta al asesino de su pareja en audiencia judicial
La viuda del activista de derecha Charlie Kirk, cercano al presidente Donald Trump, encaró el lunes al presunto responsable de su asesinato durante una audiencia judicial celebrada en el oeste de Estados Unidos.
Erika Kirk, de 37 años, asistió a la audiencia preliminar en la que se determinará si existen pruebas suficientes para que Tyler Robinson, de 23 años, sea sometido a juicio por el tiroteo ocurrido en septiembre de 2025 en un campus universitario de Utah.
El asesinato de Charlie Kirk, una destacada figura de la derecha estadounidense cuya organización Turning Point USA desempeñó un papel importante en la movilización de jóvenes para votar por el presidente Donald Trump, generó un fuerte impacto en la política del país.
Durante la audiencia, Erika Kirk estuvo acompañada por Donald Trump Jr. y otras figuras de alto perfil de la derecha. La viuda expresó que su esposo era «muy querido».
Horas antes de la diligencia judicial, Erika Kirk publicó un mensaje en redes sociales en el que afirmó que «cada procedimiento judicial es un doloroso recordatorio de su muerte y de la pérdida que ha impactado irrevocablemente nuestras vidas y las vidas de sus hijos».
En la primera jornada de la audiencia, prevista para extenderse durante toda la semana, Tyler Robinson compareció ante el tribunal esposado y vestido con un traje gris y corbata oscura.
Hasta el momento, Robinson no ha indicado si se declarará culpable o no de los cargos. De acuerdo con los investigadores, el acusado, quien fue educado como mormón en un hogar republicano, habría asesinado a Charlie Kirk porque no podía tolerar el «odio» que, según sostienen, el activista predicaba.
Charlie Kirk se caracterizaba por defender la familia tradicional y era un crítico de la comunidad LGBT y de las personas transgénero.
Internacionales
Baja cobertura de vacunación provoca casos de sarampión
La Secretaría de Salud (SESAL) de Honduras confirmó ayer lunes cuatro nuevos casos de sarampión en el país, correspondientes a una familia integrada por el padre y sus tres hijos.
De acuerdo con un comunicado difundido por la institución en redes sociales, el presunto punto de contagio habría sido un paseo familiar realizado a Santa Rosa de Copán a inicios de junio. La madre de la familia indicó que ninguno de sus integrantes cuenta con un esquema de vacunación contra esta enfermedad, la cual se transmite por gotas de saliva al estornudar, hablar o toser.
La SESAL detalló que entre el 19 y el 30 de junio los tres hijos desarrollaron síntomas compatibles con el sarampión, entre ellos fiebre y sarpullido. El primer caso fue confirmado mediante pruebas de laboratorio y, posteriormente, se identificaron los demás contagios dentro del núcleo familiar.
La familia afectada reside en Cofradía, San Pedro Sula, en el departamento de Cortés.
Durante una entrevista concedida a Radio Cadena Voces, el jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud de la SESAL, Homer Mejía, afirmó que las bajas coberturas de vacunación están afectando al país.
«Las bajas coberturas de vacunación son las que nos están perjudicando en este momento, porque no teníamos casos de sarampión antes, porque Honduras tenía buenas coberturas», expresó el funcionario.
El médico agregó que la poca inmunización, especialmente en municipios fronterizos con Guatemala, representa un riesgo para todo el país.
Tras la detección de los cuatro casos, la Secretaría de Salud informó que activó de inmediato sus protocolos de respuesta, que incluyen la búsqueda e identificación de casos activos, vacunación de bloqueo, toma de muestras y medidas de aislamiento para reducir el riesgo de transmisión. Asimismo, indicó que 14 brigadas fueron movilizadas en la zona donde reside la familia afectada.
Internacionales
Bombardeos rusos contra Kiev dejan 22 muertos antes de la cumbre de la OTAN
Foto: Cortesía
Rusia lanzó una andanada de misiles y drones contra edificios de apartamentos en Kiev, por segunda vez en una semana, dejando al menos 22 muertos, en la antesala de una cumbre de la OTAN en Turquía.
El ataque ocurre pocos días después de otro bombardeo en la capital ucraniana que dejó más de 30 fallecidos. En esta ocasión, el impacto de los proyectiles abrió un cráter en un bloque de apartamentos de varios pisos, arrancando sus plantas superiores y partiendo el edificio en dos.
Durante la noche, periodistas de la AFP en Kiev reportaron más de diez explosiones en medio de una alerta por misiles balísticos. Uno de los impactos afectó el edificio donde reside Anna Misko, de 36 años, en el barrio de Pozniaki, al este de la capital.
“Tengo un hijo y siempre bajamos a la planta baja”, relató la mujer, quien afirmó haber sobrevivido por milagro, ya que los primeros pisos del edificio quedaron destruidos.
El ataque, el segundo consecutivo en el que Rusia emplea misiles balísticos —considerados difíciles de interceptar— llevó al presidente ucraniano Volodimir Zelenski a reiterar su pedido de más sistemas de defensa aérea, en particular misiles Patriot de fabricación estadounidense.
Zelenski instó a sus aliados a adoptar “decisiones firmes” en apoyo a la defensa aérea de Ucrania, en vísperas de la cumbre de la OTAN que inicia este martes en Ankara, donde se prevé que el mandatario ucraniano sostenga conversaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
“Es de una importancia crucial que el mundo —y, ante todo, Estados Unidos y nuestros socios europeos— salga de la cumbre de la OTAN en Ankara con decisiones firmes en apoyo de nuestra defensa aérea”, escribió Zelenski en redes sociales.
Las autoridades ucranianas informaron que los ataques nocturnos dejaron al menos 15 muertos en Kiev y siete en la ciudad de Vyshneve, cercana a la capital, además de decenas de heridos.
Un periodista de la AFP observó cómo equipos de rescate recuperaban el cuerpo de una víctima en el octavo piso de un edificio residencial en Kiev, mientras se escuchaban gritos de una mujer en el lugar.
Según la Fuerza Aérea de Ucrania, Rusia lanzó un total de 68 misiles y 351 drones durante el ataque.
En el distrito norte de Podilski, residentes describieron escenas de destrucción tras las explosiones.
“A la 01H30 de la madrugada se produjo un impacto muy fuerte. Una onda expansiva, todas las ventanas volaron. Y luego golpeó tres veces más”, relató Oleksandr Bakhlukov, de 68 años. “Caía vidrio por todas partes. No quedó ni un solo panel de vidrio en el apartamento”, añadió.
El Ministerio de Defensa ruso aseguró haber ejecutado un “ataque masivo” con misiles y drones contra “empresas del complejo militar-industrial” e instalaciones energéticas en distintas regiones de Ucrania.
Zelenski afirmó que las fuerzas ucranianas lograron derribar drones y misiles de crucero, aunque advirtió que el país cuenta con “un suministro insuficiente de misiles interceptores” para neutralizar proyectiles balísticos.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señaló que el ataque evidencia la necesidad urgente de reforzar la defensa aérea de Ucrania, tema que será abordado en la reunión de la OTAN.
En paralelo, el ejército ruso informó haber derribado más de 500 drones ucranianos durante la misma noche, mientras que Ucrania reivindicó un ataque contra la refinería de Omsk, en Siberia, a unos 2.500 kilómetros de su frontera, una de las más grandes del país y la más lejana alcanzada por Kiev desde el inicio de la guerra.
El gobernador de la región, Vitali Khotsenko, confirmó el ataque a través de Telegram y señaló que no se registraron víctimas.
Desde el inicio de la invasión en 2022, Rusia ha lanzado de forma recurrente ataques con misiles y drones contra ciudades ucranianas, en un conflicto considerado el más letal en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
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Cuba sufre nuevo apagón generalizado
Un nuevo corte eléctrico generalizado afecta este lunes a Cuba, el tercero registrado en los últimos seis meses, según informó la compañía eléctrica estatal en un contexto de profunda crisis energética que atraviesa la isla.
La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) comunicó a través de la red social X que se investigan las causas de la “desconexión total” del sistema eléctrico nacional, que impacta a toda la isla, con una población de 9,6 millones de habitantes.
Las autoridades señalaron que el sistema eléctrico cubano enfrenta un fuerte deterioro debido al envejecimiento de su infraestructura, sumado a las restricciones derivadas del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos desde enero. Esta situación ha provocado apagones diarios de hasta 24 horas en la capital, mientras que en otras zonas del país pueden extenderse por más de 70 horas.
Cuba atraviesa además una severa crisis económica caracterizada por escasez de alimentos, medicinas y una elevada inflación, lo que se suma a los frecuentes apagones parciales registrados en los últimos meses. El corte de este lunes constituye el tercer apagón general en medio año y el octavo desde finales de 2024.
Desde enero, Washington solo ha autorizado la entrada de un petrolero ruso a la isla, con un cargamento de 100.000 toneladas de petróleo.
La generación eléctrica del país depende principalmente de siete centrales térmicas obsoletas, algunas con más de 40 años de operación, las cuales presentan fallas frecuentes o requieren mantenimiento constante. A ello se suma una red de generadores de respaldo alimentados con diésel importado.
En un intento por reducir la dependencia del petróleo y enfrentar la crisis energética, el gobierno cubano ha impulsado inversiones en energía solar con apoyo de países como China.
Entre 2025 y comienzos de 2026, se instalaron 56 parques solares fotovoltaicos en la isla, los cuales generan más de 1.000 megavatios, lo que representa aproximadamente el 10 % de la producción total de electricidad del país. A finales de 2024, esa cifra era del 3 %, mientras que las autoridades proyectan alcanzar el 15 % para finales de 2026.