Trump indulta a expresidente hondureño Juan O. Hernández
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que indultará al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), condenado en 2024 en Estados Unidos por tres cargos de narcotráfico y armas, incluyendo haber recibido dinero del capo mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. Hernández purgaba una condena de 45 años de presidio.
«Estaré concediendo un total y completo indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, quien ha sido tratado, de acuerdo con muchas personas a las que respeto mucho, de forma severa e injusta», reveló en su red social Truth Social el mandatario, que se presenta como un político firme en la lucha contra el narcotráfico y ordenó operaciones en el Caribe para frenar el ingreso de droga a su país.
Trump informó del perdón en una publicación en la que, además, reiteró su apoyo al candidato conservador Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional, la misma agrupación política de Hernández, para las elecciones del domingo en Honduras, al prometer que «habrá mucho apoyo» si dicho político gana. «Voten por Tito Asfura para presidente, y felicidades a Juan Orlando Hernández por su próximo indulto», escribió.
Irrumpe en el proceso hondureño
Hernández llegó extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, donde en marzo de 2024 fue sentenciado a 45 años de prisión por tres cargos de narcotráfico y armas, más cinco años de libertad vigilada. Al exmandatario lo acusaron de haber recibido dinero del ‘Chapo’ Guzmán para financiar fraudes electorales a cambio de participar en una conspiración que introdujo más de 500 toneladas de cocaína en el país.
Trump reiteró en TruthSocial que la «democracia está en juego» en Honduras, donde advirtió de que el gobernante venezolano, Nicolás Maduro, y sus «narcoterroristas» podrían «tomar otro país como han tomado Cuba, Nicaragua y Venezuela». El presidente consideró que Asfura «está luchando contra Maduro», además de alertar de consecuencias para Honduras si no lo eligen el domingo.
«Si Tito Asfura gana la presidencia de Honduras, como Estados Unidos tiene tanta confianza en él, sus políticas y lo que hará para el gran pueblo de Honduras, daremos mucho apoyo. Si no gana, Estados Unidos no dará buen dinero porque un líder equivocado solo puede traer resultados catastróficos», adelantó.
Comerciantes “blindan” sus negocios ante posibles disturbios por resultados electorales en Honduras
Muchos comerciantes han optado por tomar sus propias medidas de seguridad para proteger sus negocios, ante posibles disturbios que se generen después de culminar las elecciones generales en Honduras.
El próximo domingo 30 de noviembre se llevarán a cabo los comicios y en Tegucigalpa, San Pedro Sula y otras ciudades de Honduras han comenzado a reforzar sus locales como medida preventiva.
Láminas metálicas, Ventanales cubiertos con madera y protecciones improvisadas forman parte del panorama actual en zonas comerciales.
Ante los acontecimientos registrados en anteriores elecciones electorales, los propietarios han decidido tomar dichas medidas, incluso, algunos hasta han retirado de la venta productos de valor para evitar posibles pérdidas económicas mayores.
En ciudades como Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba ya se observan locales con ventanas aseguradas y estructuras reforzadas.
Ella era Sarah Beckstrom, agente de la Guardia Nacional fallecida en tiroteo de Washington
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves la muerte de una agente de la Guardia Nacional.
La víctima fue identificada como Sarah Beckstrom, de 20 años, que fue atacada el pasado miércoles en Washington junto con un compañero que está en estado crítico.
Actualmente, el FBI inició una investigación con este tiroteo que lo ha clasificado como un acto terrorista.
El director del FBI, Kash Patel, dijo este jueves que las autoridades investigan cualquier posible socio que el sospechoso pudiera tener, ya sea en su país de origen o en Estados Unidos.
Intensas lluvias dejan 61 fallecidos, 21 desaparecidos y 44,000 afectados en Sri Lanka
La población de Sri Lanka en África ha sufrido el impacto de la fuerza de la naturaleza que ha dejado lluvias torrenciales que han provocado inundaciones y graves deslizamientos de tierra.
Las lluvias monzónicas y la cercanía del ciclón Ditwah, han provocado inundaciones, desbordamientos y terribles deslizamientos de tierra que han arrasado decenas de hogares.
Las autoridades contabilizan al menos 61 personas fallecidas, 21 desaparecidos y 44,000 personas afectadas.
Los trabajos de evacuación han sido complicados que el gobierno del país africano ha utilizado helicópteros para poder rescatar a las personas que se encuentran bajo las fuertes inundaciones.