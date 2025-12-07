Dos hombres y un perro muertos tras tiroteo provocado por los ladridos del canino

Lenue Moore fue declarado culpable de matar a balazos a su vecina, un hombre y un perro en una disputa por los ladridos del animal en Alto Manhattan (NYC) en 2023.

Un jurado declaró a Moore, de 34 años, culpable de todos los cargos por las muertes de Jacqueline Billini (57), su amigo Levaughn Harvin (42) y el perro de ella. Ahora se enfrenta a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en su sentencia prevista para el 28 de enero.

El crimen sucedió la tarde el 29 de septiembre de 2023 en la esquina de W. 165th St. y Edgecomb Ave. en Washington Heights. “Mi hermana era hermosa. Ayudaba a todo el mundo. Todo el mundo la quería”, dijo José Billini al Daily News el viernes. “Yo quería la pena de muerte”, agregó tras conocer que Moore había sido declarado culpable. Según él, su hermana a menudo se quejaba a su familia del acoso de Moore y había solicitado en varias ocasiones a la administración del edificio que la cambiaran de apartamento.

Moore y Billini vivían en el mismo edificio de apartamentos en W. 163rd St., donde mantenían una disputa de años por los ladridos de sus perros. Moore les disparó a Billini y Harvin en la cabeza en la calle. Luego apuntó su arma contra Zeus, el pit bull de Billini y también lo mató. Los hijos de Harvin presenciaron el horrendo crimen. El sospechoso huyó y fue capturado un mes después en Brooklyn, detalló un comunicado de la fiscalía al anunciar la acusación.

Cinco meses antes del tiroteo mortal, Moore derribó la puerta del apartamento de Billini y entró a la fuerza el 11 de abril de 2023, rompiéndole el brazo en el proceso. Un video de ese allanamiento de morada captó a cuatro familiares de Billini luchando desesperadamente por mantener la puerta cerrada mientras su vecino la golpeaba. Cuando la puerta se abrió lo suficiente, los atacó con un martillo, hiriendo a dos de ellos. Ninguno de los presentes sufrió heridas graves. Ahora el jurado también declaró a Moore culpable de robo con allanamiento de morada por ese incidente.

Billini trabajaba como analista para el sistema judicial estatal en El Bronx y estaba a punto de jubilarse cuando Moore la asesinó. “Trabajó entre 25 y 30 años para el gobierno, y luego sucede esto”, declaró su sobrino Luis Billini tras el crimen.

Janet Santana, amiga de Billini, dijo que Harvin también vivía en Washington Heights y la había estado acompañando en sus paseos con Zeus durante las dos o tres semanas previas, actuando como guardaespaldas informal. Harvin era “como de la familia para ella”, dijo Santana.

Moore no tenía ninguna relación con Harvin antes del asesinato. “Nunca lo conoció”, dijo José Billini. “Lo mató porque estaba al lado de mi hermana”.

Los perros pit bulls están vinculados a frecuentes hechos de violencia en Nueva York. La ciudad de no tiene leyes que los prohíban o restrinjan, pero muchos propietarios se muestran reacios a alquilar a personas que los poseen. La Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA) los prohíbe en sus propiedades, lo cual a veces genera disputas violentas entre vecinos.

En mayo de este año Akeem Noray fue arrestado como sospechoso de haber apuñalado a su perro en el Prospect Park de Brooklyn (NYC), en medio de un incidente en el que él también resultó mordido por el animal. En 2024 un cliente fue acusado de intento de homicidio por golpear y atacar con su perro pit bull al trabajador de una pizzería en la 5ta Avenida de Nueva York, dejándolo gravemente herido. También ese año un hombre murió tras ser mordido por su perro raza pit bull dentro de su apartamento en El Bronx (NYC). Los dos agentes de la policía de Nueva York que respondieron a la emergencia mataron a tiros al animal.

Además, la violencia entre vecinos es constante en Nueva York. El mes pasado Miguel Batiz, hombre de 35 años, murió apuñalado repetidamente durante un enfrentamiento dentro de un edificio de apartamentos en El Bronx. También en ese condado en noviembre Vladimir López Germán fue sentenciado a 16 años de cárcel tras declararse culpable de haber apuñalado fatalmente a su vecino adolescente Dominic Aguilera durante una pelea por un lugar de estacionamiento.

En marzo el pandillero Quintin Green (24) fue sentenciado a 35 años tras las rejas por matar a tiros a Shatavia Walls, una ex testigo federal, en una pelea vecinal en Brooklyn (NYC) por fuegos artificiales ilegales. En enero Jasmin Thompson, joven de 20 años, fue arrestada como sospechosa de apuñalar fatalmente a una madre que estaba defendiendo a su hija en una supuesta trifulca vecinal afuera de un edificio en Staten Island (NYC).

A comienzos de 2024 un hombre de 73 años que padece una enfermedad mental fue quemado en Brooklyn (NYC) con gasolina por una vecina a la que le debía $100 dólares, deuda que ya le había pagado, según una hermana de la víctima. En mayo de 2024 una joven de 17 años fue acuchillada por una vecina quinceañera afuera de su edificio en El Bronx (NYC). En junio de ese año removieron de su cargo a Mark Grisanti, juez supremo del estado Nueva York que fue captado en un video empujando a un oficial de policía durante una pelea con vecinos por un puesto de estacionamiento.

En diciembre de 2022 un ex convicto de 46 años se entregó a la policía como sospechoso de dispararle fatalmente a su vecino en medio de una larga discusión sobre el ruido que hacía en su residencia en El Bronx. También ese mes una joven modelo de 27 años murió apuñalada por su compañera de habitación en un refugio en Midtown Manhattan porque al parecer estaba escuchando música a alto volumen.

