Deslizamiento de tierra en China deja cinco fallecidos y decenas de personas sepultadas

La viuda del activista de derecha Charlie Kirk, cercano al presidente Donald Trump, encaró el lunes al presunto responsable de su asesinato durante una audiencia judicial celebrada en el oeste de Estados Unidos.

Erika Kirk, de 37 años, asistió a la audiencia preliminar en la que se determinará si existen pruebas suficientes para que Tyler Robinson, de 23 años, sea sometido a juicio por el tiroteo ocurrido en septiembre de 2025 en un campus universitario de Utah.

El asesinato de Charlie Kirk, una destacada figura de la derecha estadounidense cuya organización Turning Point USA desempeñó un papel importante en la movilización de jóvenes para votar por el presidente Donald Trump, generó un fuerte impacto en la política del país.

Durante la audiencia, Erika Kirk estuvo acompañada por Donald Trump Jr. y otras figuras de alto perfil de la derecha. La viuda expresó que su esposo era «muy querido».

Horas antes de la diligencia judicial, Erika Kirk publicó un mensaje en redes sociales en el que afirmó que «cada procedimiento judicial es un doloroso recordatorio de su muerte y de la pérdida que ha impactado irrevocablemente nuestras vidas y las vidas de sus hijos».

En la primera jornada de la audiencia, prevista para extenderse durante toda la semana, Tyler Robinson compareció ante el tribunal esposado y vestido con un traje gris y corbata oscura.

Hasta el momento, Robinson no ha indicado si se declarará culpable o no de los cargos. De acuerdo con los investigadores, el acusado, quien fue educado como mormón en un hogar republicano, habría asesinado a Charlie Kirk porque no podía tolerar el «odio» que, según sostienen, el activista predicaba.

Charlie Kirk se caracterizaba por defender la familia tradicional y era un crítico de la comunidad LGBT y de las personas transgénero.

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