Internacionales
Deslizamiento de tierra en China deja cinco fallecidos y decenas de personas sepultadas
El Ministerio de Gestión de Emergencias de China activó una respuesta nacional de emergencia de nivel IV para desastres geológicos en la provincia noroccidental de Gansu, luego de un deslizamiento de tierra registrado este martes en una aldea que dejó varias personas sepultadas y provocó la muerte de algunas de ellas.
El deslizamiento ocurrió alrededor de las 06:56 en una aldea del poblado de Nanhe, distrito de Tanchang, en la ciudad de Longnan, según informaron las autoridades locales. Como consecuencia del incidente, 33 personas quedaron sepultadas bajo los escombros.
De acuerdo con el balance oficial actualizado hasta las 14:50, un total de 21 personas habían sido rescatadas. Sin embargo, cinco de ellas fallecieron pese a haber recibido atención médica.
Tras el incidente, el Ministerio de Gestión de Emergencias instó a las autoridades locales a movilizar de forma inmediata las fuerzas de rescate cercanas, ejecutar las operaciones de búsqueda de manera científica y adoptar medidas para prevenir desastres secundarios.
Asimismo, los cuerpos locales de bomberos y rescate desplegaron personal especializado en la zona, junto con equipos equipados con radares de monitoreo de taludes para apoyar las labores de búsqueda y rescate.
Internacionales
Más de 14,600 personas permanecen en refugios tras los terremotos en Venezuela
El vicepresidente sectorial para el Área Social de Venezuela, Héctor Rodríguez, informó este martes que la cifra de personas alojadas en refugios tras los intensos sismos registrados el 24 de junio ascendió a 14,634.
A través de su cuenta en la red social Telegram, el funcionario detalló que la capacidad instalada para atender a los afectados por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 en la escala de Richter fue ampliada a 20,227 personas.
La mayoría de los refugios, denominados por las autoridades venezolanas como «campamentos transitorios», se encuentran ubicados en Caracas, seguidos por los estados de La Guaira y Miranda, en la zona centro-norte del país.
«Trabajamos hombro a hombro instituciones del Estado, sector privado, comunidad y organismos multilaterales para multiplicar las capacidades logísticas y humanas, asegurando que cada familia reciba todo el apoyo posible», expresó Rodríguez en su publicación.
De acuerdo con el balance oficial, los terremotos han dejado hasta el momento 3,535 fallecidos, 16,740 personas heridas y 17,854 personas sin vivienda. Además, 856 edificios resultaron afectados y 190 colapsaron.
Internacionales
Aeropuerto de Caracas retomará vuelos comerciales «a la brevedad», dice presidenta de Venezuela
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este martes que el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que sirve a Caracas y resultó dañado por los terremotos registrados el mes pasado, será reabierto «a la brevedad».
El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar está ubicado en La Guaira, al norte de Caracas, la zona más afectada por el doble sismo ocurrido el 24 de junio, el cual derribó decenas de edificios residenciales y deja más de 3,500 fallecidos, según el relato oficial.
Desde los terremotos, la terminal aérea ha permanecido parcialmente operativa para la atención de vuelos humanitarios.
Tras inspeccionar las instalaciones, Rodríguez informó en un mensaje publicado en su cuenta de Telegram que instruyó la activación inmediata de un plan alterno para retomar los vuelos comerciales utilizando la pista paralela del aeropuerto.
La funcionaria también recordó que el pasado sábado anunció que mantiene contacto con algunos países que colaborarán en la recuperación del aeropuerto, aunque no brindó mayores detalles sobre esa cooperación.
Asimismo, se informó que militares y especialistas estadounidenses han estado colaborando en las labores para la reapertura de la terminal aérea, con el objetivo de facilitar la entrega de suministros y equipos.
Internacionales
Viuda de Charlie Kirk confronta al asesino de su pareja en audiencia judicial
La viuda del activista de derecha Charlie Kirk, cercano al presidente Donald Trump, encaró el lunes al presunto responsable de su asesinato durante una audiencia judicial celebrada en el oeste de Estados Unidos.
Erika Kirk, de 37 años, asistió a la audiencia preliminar en la que se determinará si existen pruebas suficientes para que Tyler Robinson, de 23 años, sea sometido a juicio por el tiroteo ocurrido en septiembre de 2025 en un campus universitario de Utah.
El asesinato de Charlie Kirk, una destacada figura de la derecha estadounidense cuya organización Turning Point USA desempeñó un papel importante en la movilización de jóvenes para votar por el presidente Donald Trump, generó un fuerte impacto en la política del país.
Durante la audiencia, Erika Kirk estuvo acompañada por Donald Trump Jr. y otras figuras de alto perfil de la derecha. La viuda expresó que su esposo era «muy querido».
Horas antes de la diligencia judicial, Erika Kirk publicó un mensaje en redes sociales en el que afirmó que «cada procedimiento judicial es un doloroso recordatorio de su muerte y de la pérdida que ha impactado irrevocablemente nuestras vidas y las vidas de sus hijos».
En la primera jornada de la audiencia, prevista para extenderse durante toda la semana, Tyler Robinson compareció ante el tribunal esposado y vestido con un traje gris y corbata oscura.
Hasta el momento, Robinson no ha indicado si se declarará culpable o no de los cargos. De acuerdo con los investigadores, el acusado, quien fue educado como mormón en un hogar republicano, habría asesinado a Charlie Kirk porque no podía tolerar el «odio» que, según sostienen, el activista predicaba.
Charlie Kirk se caracterizaba por defender la familia tradicional y era un crítico de la comunidad LGBT y de las personas transgénero.