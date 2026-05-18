Salvadoreños conectan con el mundo en Festival Integrando Culturas

Una muestra de las gastronomías y culturas mexicana y ecuatoriana; de lo desafiante y curioso de idiomas como el alemán, francés e italiano; de la idiosincrasia hondureña y guatemalteca y, por supuesto, de las tradiciones salvadoreñas del interior del país, marcó el ambiente del Festival Integrando Culturas para el Florecimiento Salvadoreño, impulsado por la Dirección de Integración.

El evento, que se desarrolló este domingo en el Parque El Cafetalón, Santa Tecla, permitió a más de 20,000 niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad conectar con el mundo, al acercarlos a distintas expresiones culturales a través de música, danza, gastronomía y actividades recreativas organizadas por 26 embajadas y ocho organismos internacionales que mantienen presencia en El Salvador.

«Vienen de los lugares más lejanos, y es una oportunidad magnífica. Esto lo hemos hecho con el objetivo de darle la posibilidad a un pueblo, sobre todo de las comunidades, que no tuvo la posibilidad de conocer el mundo; que vivió encerrado, prisionero, que no tuvo la posibilidad de desarrollarse en los distintos aspectos de la vida, y que no conocieron su país, no conocieron las comunidades vecinas y mucho menos el mundo», expresó el presidente ad honórem de la Dirección de Integración, Alejandro Gutman.

En el festival, los asistentes pudieron tener acercamiento con varios embajadores y representantes de varias naciones como España, Guatemala, República Dominicana, Argentina, Ecuador, Colombia, Francia, Rusia, Italia, Honduras; así como conocer el trabajo que realiza Unicef, ONU Mujeres, Acnur, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y otros organismos.

«Es una oportunidad magnífica que el pueblo lo descubra y que se vaya integrando de a poco, que conozca de distintas culturas del mundo, que vaya preguntando, que vaya teniendo acceso a conversar con distintas nacionalidades, los embajadores, los empleados de las embajadas, los funcionarios», añadió Gutman.

Embajadas propiciaron experiencias enriquecedoras

Los salvadoreños pudieron intercambiar experiencias con cada embajada y organismo participante, cuyos stands permitieron acercar la diversidad cultural de distintos países través de degustaciones gastronómicas, clases básicas de idiomas y entrega de pequeños obsequios.

En la representación de Francia, la embajadora de dicha nación en El Salvador, Anne Denis-Blanchardon, explicó que este tipo de eventos permite a la población conocer su idioma, su cultura, su gastronomía, y más. «Me parece una muy buena plataforma para que la gente sepa que hay una embajadora de Francia aquí, que sepa un poco más de nuestro país, de cuántos somos en Francia, en dónde estamos ubicados, el idioma que hablamos y todo eso», dijo la diplomática.

De igual forma, Fernando Rey Yébenes, Coordinador General de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID ElSalvador), explicó que estas actividades son propicias para que los jóvenes de El Salvador conozcan las oportunidades que han ido construyendo conjuntamente España y El Salvador. «Lo que pretendemos es dar a conocer los principales logros de la cooperación española con los jóvenes en temas de agua y saneamiento, de desarrollo económico, de desarrollo rural, de salud, de igualdad, de temas de gobernabilidad y más», mencionó.

Mientras que, el embajador de República Dominicana en El Salvador, Flavio Amaury Rondón de Jesús, subrayó que estas iniciativas benefician a los jóvenes salvadoreños al ampliar su conocimiento, en este caso particular, sobre la cultura dominicana, promoviendo así el entendimiento y la cercanía entre ambos pueblos.

Familias tienen acceso a otras experiencias

Miles de niños y jóvenes asistieron al evento junto a sus padres, quienes destacaron la importancia de estas actividades para despertar el interés cultural en las nuevas generaciones. Así fue el caso de Estebana Burgos, quien llegó acompañada de dos hijas y tres nietas desde Cojutepeque.

«Nos beneficia porque uno sale uno a conocer nuevas cosas de diferentes países, algo que no se ve al diario. A ellas (nietas) les ayuda bastante para despejar su mente y conocer de otras culturas», dijo Estebana.

Dicho pensamiento fue compartido por Elmer Gabriel, quien, junto a su esposa, acompañó a sus tres hijas al evento desde San Ramón, Cuscatlán. «Es algo muy importante conocer la cultura de nuestro país como de otros, las costumbres, y demás, especialmente para los niños porque les ayuda a socializar y conocer más», dijo.

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