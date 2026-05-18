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Oficina del Gobierno detalla fechas para aplicar a becas en el extranjero
El Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO) informa sobre las fechas límites para aplicar a las becas de estudio en el exterior.
Las becas del Gobierno de Japón, MEXT para el ciclo 2027 cierran sus postulaciones hoy 18 de mayo, mientras que becas para otras universidades siempre del país asiático cierran inscripción el 20 de mayo.
Y para aquellos interesados en estudiar becados en Brasil, España o Colombia, al igual que Japón, cierran hasta el 20 de mayo para enviar sus documentos a la ESCO y los que desean aplicar a Corea del Sur tienen hasta el 22 del mismo mes. Las becas son para carreras de pregrado, estudiar posgrados, técnicos o cursos cortos.
Internacionales
OMS declara emergencia de salud pública internacional por brote de ébola en África
La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el domingo una emergencia de salud pública internacional, su segundo nivel de alerta más alto, ante el brote de una rara cepa de ébola que afecta a la República Democrática del Congo (RDC) y a Uganda.
La OMS «determina que la enfermedad del ébola causada por el virus de Bundibugyo en la República Democrática del Congo y en Uganda constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII)», señaló el organismo de salud global en Ginebra en un comunicado.
Agregó que el brote «no cumple con los criterios» para ser calificado como una pandemia.
La ESPII era anteriormente el nivel de alerta más elevado frente a una epidemia según el Reglamento Sanitario Internacional (RSI), un marco jurídicamente vinculante para los Estados Partes de la OMS.
Pero las enmiendas adoptadas en junio de 2024 introdujeron un grado de alerta superior: el de «emergencia debida a una pandemia».
El ébola, que provoca una fiebre hemorrágica extremadamente contagiosa, sigue siendo temible a pesar de las recientes vacunas y tratamientos, eficaces únicamente contra la cepa Zaire, responsable de las mayores epidemias registradas.
La RDC se ve en la actualidad duramente golpeada por la variante Bundibugyo del ébola, contra la cual no existe ninguna vacuna.
Hasta el 16 de mayo, la OMS confirmó ocho casos en laboratorio y 246 casos sospechosos, además de 80 muertes sospechosas en la provincia de Ituri, en el este del país.
También confirmó otro caso en Kinshasa y una muerte en Uganda entre viajeros que habían regresado hacía poco de Ituri.
Por su parte, la agencia sanitaria de la Unión Africana ha registrado 88 muertes probablemente debidas al virus sobre un total de 336 casos sospechosos, según las últimas cifras publicadas el sábado.
Ituri, región aurífera fronteriza con Uganda y Sudán del Sur, registra intensos movimientos de población vinculados a la actividad minera.
El acceso a ciertas zonas, afectadas por la violencia armada, es difícil por razones de seguridad.
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Empresario salvadoreño lanza libro sobre el «sueño americano»
El empresario e inmigrante salvadoreño, Dany W. Amaya presentó ayer, su libro «¿Sueño o pesadilla americana? Tú Decides», para abordar con sensibilidad y profundidad, las realidades, desafíos y decisiones que enfrentan miles de migrantes en la búsqueda de mejores oportunidades.
La presentación del libro se efectuó en la Biblioteca Nacional de El Salvador (Binaes). «El libro se llama ¿Sueño o pesadilla americana? Tú decides, habla de las historias, de las vivencias de las personas cuando primero emigran a Estados Unidos y quieren cumplir ese sueño americano», explicó el autor del libro, Dany W. Amaya.
Dany, originario de Morazán y quien emigró desde hace más de 30 años a Estados Unidos, conoce de primera mano cada reto que deben enfrentar las personas que migran al país norteamericano.
El libro cuenta con 120 páginas que describen temáticas como la importancia de aprender el idioma inglés, lo primordial de conocer las leyes de inmigración de Estados Unidos, los malos hábitos de los inmigrantes, como el manejo del dinero, la alimentación, la diversión, entre otros temas.
«El libro es un proceso que me tomó cinco años, generalmente por el trabajo a veces hay poco tiempo, pero sí, dedicaba las tardes libres o las mañanas, o el fin de semana, para poner esos pensamientos que le ayudarán a las personas a encontrar un camino en un país desconocido, en un país con otra cultura y que no hablan el idioma y se encuentran solos, entonces a través del libro pretendo generar tranquilidad y poder ayudar a que cumplan esas metas que llevan», expresó Amaya.
El autor, residente en Maryland, dijo sentirse feliz de regresar al país y de ver cómo ha cambiado, sobre todo en la reducción de la criminalidad.
El libro puede adquirirse a través de Amazon.com a un precio de $9.99.
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ANDA repara un pozo y sustituye tuberías en bulevar del Hipódromo
Las cuadrillas de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) atendieron de manera ágil y oportuna la reparación de un pozo y la sustitución de tuberías en la colonia San Benito, específicamente sobre el bulevar del Hipódromo, en el distrito de San Salvador Centro.
Tras una minuciosa inspección técnica en el pozo afectado, el personal de ANDA ejecutó labores como la evaluación del daño estructural en el pozo, el despliegue de equipo especializado para las excavaciones usando maquinaria pesada para acelerar las labores y garantizar, posteriormente, el paso seguro por el tramo afectado con materiales de alta durabilidad.
Cualquier reporte de fuga, la población puede realizarlo de manera directa con ANDA a través del whatsapp 7838-1462 y en el centro de llamadas 915, que están habilitados las 24 horas, los 7 días de la semana.