Barcelona conquista la Súpercopa en un clásico épico: Triunfó 3-2 sobre el Real Madrid

En una noche cargada de drama, goles y la intensidad inigualable de El Clásico, el FC Barcelona se impuso 3-2 al Real Madrid en la final de la Supercopa de España 2026, celebrada en el imponente King Abdullah Sports City Stadium de Jeddah. Este triunfo no solo representa el primer trofeo de la temporada para los culés, sino que consolida su dominio reciente en esta competición, elevando su cuenta a 16 títulos –un récord absoluto– frente a los 13 del eterno rival.

Con un doblete estelar de Raphinha y una actuación colectiva que rozó la perfección en momentos clave, el Barça de Hansi Flick defendió con éxito la corona que ya había levantado en 2025, también ante los merengues.Antecedentes: Una Rivalidad que Define ÉpocasEl Clásico no es solo un partido; es un capítulo vivo en la historia del fútbol mundial. Desde su primer enfrentamiento en 1902, Barcelona y Real Madrid han disputado más de 250 duelos oficiales, con un balance ligeramente favorable a los blancos (102 victorias contra 100 de los azulgranas, más 52 empates). Sin embargo, en la Supercopa, el panorama ha virado drásticamente en los últimos años. Esta era la undécima final entre ambos en el torneo, y el Barça ha salido victorioso en las ediciones de 2023 (3-1) y 2025 (5-2), mientras que el Madrid se impuso en 2024 (4-1).

El primer gol llegó en el minuto 35: Raphinha, el brasileño que ha marcado en ocho Clásicos de su carrera, abrió el marcador con un disparo preciso tras una jugada colectiva impecable.

Pero el final de la primera parte fue un caos absoluto. En tiempo añadido, Vinícius Júnior igualó en el 46′ con una cabalgada solitaria desde medio campo, driblando a varios defensores.

Inmediatamente, Lewandowski respondió en el 48′ con un remate exquisito, restaurando la ventaja. Sin embargo, Gonzalo García empató de nuevo en el 50′, empujando el balón al travesaño y adentro. ¡Tres goles en cinco minutos! El descanso llegó con 2-2 y los corazones acelerados.En la segunda mitad, el Barça recuperó el control. Raphinha selló su doblete en el 72′, con un tiro raso que se desvió en Raúl Asencio y superó a Thibaut Courtois.

Mbappé entró en el 76′ por Gonzalo y Huijsen (junto a David Alaba), inyectando peligro, pero no pudo cambiar el destino. Sustituciones clave: Olmo y Torres por Fermín y Lewandowski (70′); Rashford por Raphinha (81′); Araujo por Yamal (tarde). Por Madrid: Güler por Valverde (65′); Ceballos y Mastantuono por Camavinga y Vinícius (81′).El drama culminó en el 90′, cuando Frenkie de Jong vio roja directa por una falta profesional sobre Mbappé, dejando al Barça con 10 hombres.

Joan García brilló con una doble atajada heroica en los corners finales, asegurando la victoria. Tarjetas amarillas: Asencio, Eric García, Valverde y Carreras.Detalles y Reflexiones: Estrellas y LeccionesRaphinha fue el MVP indiscutible, con su brace y liderazgo ofensivo, mientras Pedri y Yamal deslumbraron con su visión. Por Madrid, Vinícius fue el más incisivo, pero la juventud del once (Asencio, Huijsen) pagó caro los errores defensivos.

Los catalanes llegaban como favoritos según las casas de apuestas (con un 43.86% de probabilidades), respaldados por una racha impresionante de 21 victorias en sus últimos 27 encuentros en todas las competiciones.

espn.com

Flick, invicto en finales desde su llegada, apostaba por un fútbol ofensivo y de posesión. Por el lado madridista, Xabi Alonso lidiaba con una crisis interna por irregularidades en la forma, pese a una racha de cinco triunfos consecutivos. Además, la ausencia inicial de Kylian Mbappé por lesión en la rodilla obligó a Alonso a improvisar con un once joven, incluyendo a promesas como Gonzalo García y Dean Huijsen.

en.as.com

El formato del torneo, sin prórroga en caso de empate (directo a penales), prometía un duelo sin concesiones.El Partido: Un Vendaval de Emociones y GolesDesde el pitazo inicial del árbitro José Luis Munuera Montero, el Barcelona impuso su estilo. Con un 4-3-3 clásico, los culés dominaron la posesión (alcanzando el 75% en la primera mitad), asfixiando a un Madrid que apostaba por contragolpes veloces. La alineación blaugrana incluyó a Joan García en portería; Koundé, Cubarsí, Eric García y Balde en defensa; De Jong, Fermín López y Pedri en el medio; y el tridente letal de Raphinha, Yamal y Lewandowski arriba.

Flick celebró su invicto en finales, pero Alonso enfrenta presión: ¿es este el fin de su era temprana en el banquillo blanco? Este triunfo impulsa al Barcelona hacia LaLiga, Copa del Rey y Champions, recordándonos por qué El Clásico es el espectáculo rey del fútbol. En Fútbol Total, celebramos el espíritu indomable del Barça.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...