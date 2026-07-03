Vicepresidente Ulloa se reúne con embajadora de Chile en El Salvador por finalización de misión diplomática

El Vicepresidente Félix Ulloa, sostuvo un encuentro con la Embajadora de la República de Chile en El Salvador, María Soledad Morales, con motivo de la finalización de su misión diplomática en el país.

En la reunión, el Vicepresidente Ulloa reconoció la labor realizada por la Embajadora Morales durante su gestión y destacó el compromiso por fortalecer los lazos de amistad, cooperación y entendimiento entre El Salvador y Chile. Además, resaltó la buena relación construida y el impulso a iniciativas para el desarrollo compartido.

La Embajadora Morales expresó su agradecimiento por el apoyo recibido durante su gestión y destacó la experiencia positiva vivida en El Salvador, resaltando los avances que el país impulsa en materia de seguridad, transformación social y reconstrucción del tejido comunitario en las comunidades.

Asimismo, la diplomática conversó sobre la conmemoración de los 150 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones, celebrando esta fecha próximamente con un espacio cultural que reunirá expresiones artísticas de ambos países.

Ambas partes reafirmaron los vínculos de amistad que unen a El Salvador y Chile, así como la voluntad de continuar robusteciendo la cooperación en beneficio de los pueblos.

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