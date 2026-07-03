Nacionales
Vicepresidente Ulloa se reúne con embajadora de Chile en El Salvador por finalización de misión diplomática
El Vicepresidente Félix Ulloa, sostuvo un encuentro con la Embajadora de la República de Chile en El Salvador, María Soledad Morales, con motivo de la finalización de su misión diplomática en el país.
En la reunión, el Vicepresidente Ulloa reconoció la labor realizada por la Embajadora Morales durante su gestión y destacó el compromiso por fortalecer los lazos de amistad, cooperación y entendimiento entre El Salvador y Chile. Además, resaltó la buena relación construida y el impulso a iniciativas para el desarrollo compartido.
La Embajadora Morales expresó su agradecimiento por el apoyo recibido durante su gestión y destacó la experiencia positiva vivida en El Salvador, resaltando los avances que el país impulsa en materia de seguridad, transformación social y reconstrucción del tejido comunitario en las comunidades.
Asimismo, la diplomática conversó sobre la conmemoración de los 150 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones, celebrando esta fecha próximamente con un espacio cultural que reunirá expresiones artísticas de ambos países.
Ambas partes reafirmaron los vínculos de amistad que unen a El Salvador y Chile, así como la voluntad de continuar robusteciendo la cooperación en beneficio de los pueblos.
Nacionales
Accidente entre rastra y camión deja a conductor atrapado en Metapán
Un fuerte accidente de tránsito se registró la tarde de este viernes sobre la carretera hacia Metapán, en el departamento de Santa Ana, donde una rastra y un camión colisionaron de manera frontal.
Equipos de socorro se desplazaron de inmediato al lugar para auxiliar al conductor del camión, quien quedó atrapado entre los hierros retorcidos del vehículo tras el impacto.
De acuerdo con los reportes, el percance ocurrió en las cercanías de la gasolinera conocida como Texaco La Laguna.
Hasta el momento, las causas del accidente no han sido establecidas y las autoridades tampoco han informado sobre el estado de salud del conductor involucrado.
Nacionales
Joven muere tras recibir una descarga eléctrica mientras cortaba aguacates en Chalatenango
Marvin Tábera, un adolescente de 14 años, falleció este día luego de recibir una descarga eléctrica mientras se encontraba sobre un árbol cortando aguacates en el departamento de Chalatenango.
Según los informes, el menor habría tocado accidentalmente cables de alta tensión mientras realizaba la actividad, lo que provocó el incidente.
Tras la descarga eléctrica, Tábera fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial. Sin embargo, falleció debido a la gravedad de las lesiones sufridas.
La tragedia ha causado consternación entre familiares y amigos, quienes han expresado sus muestras de condolencia a través de las redes sociales.
Nacionales
Autoridades clausuran tres bares que operaban sin permiso en la colonia Escalón
En atención a varias denuncias ciudadanas, elementos del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) realizaron un operativo en varios bares y centros nocturnos de la colonia Escalón, en San Salvador Centro.
De acuerdo con las autoridades edilicias, algunos de estos establecimientos operaban de manera ilegal y, además, generaban ruido y desorden en la zona.
Durante la intervención fueron inspeccionados ocho negocios, de los cuales tres fueron clausurados temporalmente por operar de forma ilegal.
Asimismo, las autoridades impusieron 14 esquelas por diversas infracciones, entre ellas la falta de licencia, la venta no autorizada de bebidas alcohólicas y acciones en contra de los delegados municipales.
El operativo contó con el apoyo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes acompañaron al personal de la comuna capitalina durante las inspecciones.
Además, se realizaron 12 prevenciones por obstrucción de la vía pública y para regular el orden vehicular en la zona.
La Comuna Central sigue trabajando 24/7 para garantizar el orden y la tranquilidad ciudadana. pic.twitter.com/wXk9kR1Nmd
— PrensaSanSalvadorCentro (@Prensa_SSCentro) July 3, 2026