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Cristiano Ronaldo podría disputar su último Mundial con Portugal en 2026, según su hermana
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La etapa de Cristiano Ronaldo en la selección de Portugal podría estar llegando a su final tras el Mundial de 2026. El delantero, que suma 232 partidos con la selección absoluta lusa —contando el encuentro previsto ante Croacia—, no estaría presente en la Eurocopa 2028, de acuerdo con declaraciones de su hermana, Kátia Aveiro.
En una entrevista concedida a Sport TV, Aveiro afirmó que el torneo mundialista podría marcar la despedida del futbolista del combinado nacional.
“Según la información que tengo, puede decir adiós. No hoy, pero creo que esta es la despedida. Me refiero a la selección nacional. Según una fuente confiable, es el ‘último baile’, el Mundial”, expresó antes del partido en Toronto, donde Portugal buscaba el pase a los octavos de final frente a Croacia.
De concretarse su salida, Cristiano Ronaldo dejaría la selección portuguesa como el jugador con más partidos disputados (232 hasta la fecha) y máximo goleador histórico (145 tantos), además de haber conquistado dos títulos de Nations League y la Eurocopa de 2016. El Mundial continúa siendo el único gran trofeo pendiente en su palmarés con Portugal.
Kátia Aveiro también defendió la trayectoria del delantero y cuestionó las críticas hacia su figura.
“Para la gente inteligente, a quienes les gusta el fútbol, les tiene que gustar Ronaldo. Son ellos los que salen perdiendo. Lleva arrasando durante más de 20 años”, señaló, destacando además el esfuerzo familiar detrás de su carrera.
La hermana del capitán portugués también recordó sus más de dos décadas en la selección desde su debut en 2003 y expresó su orgullo por su trayectoria.
“Lo más importante es disfrutar de estos ventitantos años que hemos vivido. Estoy increíblemente orgullosa. Estuve en Qatar, estoy aquí. Es un enorme motivo de orgullo”, afirmó.
Asimismo, aseguró que el ambiente alrededor del equipo es positivo de cara al cierre del torneo.
“Él tiene confianza, está menos nervioso que nosotros. Sentí buena energía y confianza. Para nosotros, los aficionados, eso nos reconforta”, añadió, sin descartar un eventual cruce ante España en las fases finales.
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Así reaccionó Vozinha al conocer que jugará contra Messi
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Cabo Verde enfrentará a Argentina el próximo viernes en Miami por el pase a los octavos de final del Mundial 2026, luego de conseguir una histórica clasificación a los dieciseisavos de final de manera invicta.
La selección africana aseguró su boleto tras empatar 0-0 frente a Arabia Saudita en Houston.
Tras la clasificación, el portero de Cabo Verde, Vozinha, reaccionó al conocer que el próximo rival de su equipo será la selección argentina.
«Clasificar a la siguiente ronda para nosotros es muy gratificante y jugar contra Argentina será bueno para nosotros. Es un sueño para cualquier futbolista jugar con Argentina y Lionel Messi», declaró.
El guardameta también se refirió al significado que tiene esta clasificación para su país.
«Cuando un niño llora delante de nosotros, no hay palabras para describir eso. Estamos aquí para, tal vez, ser imagen de los más pequeños y para los grandes también. Ojalá un día los niños quieran ser como un futbolista de Cabo Verde», expresó.
Antes del duelo frente a Cabo Verde, la selección de Argentina disputará este sábado su último partido del Grupo J ante Jordania, con la intención de cerrar la fase de grupos con paso perfecto.
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Messi celebra su cumpleaños 39 en pleno Mundial
Lionel Messi celebra este 24 de junio su cumpleaños número 39. El astro argentino, nacido en Rosario en 1987, festeja una nueva vuelta al sol mientras disputa el Mundial de la FIFA.
Como era de esperarse, los mensajes de felicitación y las muestras de cariño no han dejado de llegar para el capitán de la selección argentina. Figuras del deporte, celebridades y personas cercanas al futbolista se han sumado a los homenajes en una jornada especial marcada por el reconocimiento hacia uno de los máximos ídolos del fútbol mundial.
Entre los saludos destacó el del seleccionador de Argentina, Leonel Scaloni, quien dedicó unas palabras de afecto a su capitán: “El que imagino que todos queremos, que sea feliz”.
Por su parte, el presidente de Argentina, Javier Milei, también felicitó a Messi a través de su cuenta de X. “FELIZ CUMPLE L10NEL…!!! VAMOS ARGENTINA CARAJO”, escribió el mandatario en la red social.
El propio Messi compartió un mensaje en el día de su cumpleaños, acompañado de un video en el que aparece entrenando.
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Lionel Messi rompe récord histórico y se convierte en el máximo goleador de los Mundiales
El futbolista argentino Lionel Messi volvió a hacer historia en la Copa del Mundo al convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos en los Mundiales, al alcanzar los 18 goles y superar los 16 anotados por el alemán Miroslav Klose.
La marca fue alcanzada durante la victoria de Argentina por 2-0 sobre Austria en la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, encuentro disputado en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.
Messi abrió el marcador al minuto 39 con un remate cruzado al palo derecho que dejó sin posibilidades al guardameta Alexander Schlager. El tanto llegó después de una jugada colectiva iniciada por Facundo Medina, quien desbordó por la banda izquierda y envió un centro atrás para que el capitán argentino definiera con precisión.
El delantero rosarino tuvo la oportunidad de marcar antes, cuando al minuto 8 ejecutó un penal sancionado por una infracción sobre Lautaro Martínez. Sin embargo, el disparo se marchó desviado, convirtiéndose en su tercer penal fallado en Copas del Mundo.
Austria mantuvo una defensa ordenada durante gran parte del encuentro y contó con destacadas intervenciones de Schlager, lo que dificultó el trabajo ofensivo de la selección argentina.
El segundo gol de Messi llegó al minuto 95, tras una acción ofensiva generada por el propio jugador argentino, que encontró espacios en una defensa austriaca que había adelantado líneas en busca del empate.
Con el triunfo, Argentina consolidó su liderato en el Grupo J y aseguró su avance en el torneo. Además, Messi alcanzó cinco goles en la Copa del Mundo 2026, situándose también como líder de goleo del certamen.
La actuación del capitán argentino permitió a la Albiceleste sumar una nueva victoria tras su debut con goleada ante Argelia, fortaleciendo sus aspiraciones de defender el título mundial.