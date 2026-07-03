Cristiano Ronaldo podría disputar su último Mundial con Portugal en 2026, según su hermana

El futbolista argentino Lionel Messi volvió a hacer historia en la Copa del Mundo al convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos en los Mundiales, al alcanzar los 18 goles y superar los 16 anotados por el alemán Miroslav Klose.

La marca fue alcanzada durante la victoria de Argentina por 2-0 sobre Austria en la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, encuentro disputado en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Messi abrió el marcador al minuto 39 con un remate cruzado al palo derecho que dejó sin posibilidades al guardameta Alexander Schlager. El tanto llegó después de una jugada colectiva iniciada por Facundo Medina, quien desbordó por la banda izquierda y envió un centro atrás para que el capitán argentino definiera con precisión.

El delantero rosarino tuvo la oportunidad de marcar antes, cuando al minuto 8 ejecutó un penal sancionado por una infracción sobre Lautaro Martínez. Sin embargo, el disparo se marchó desviado, convirtiéndose en su tercer penal fallado en Copas del Mundo.

Austria mantuvo una defensa ordenada durante gran parte del encuentro y contó con destacadas intervenciones de Schlager, lo que dificultó el trabajo ofensivo de la selección argentina.

El segundo gol de Messi llegó al minuto 95, tras una acción ofensiva generada por el propio jugador argentino, que encontró espacios en una defensa austriaca que había adelantado líneas en busca del empate.

Con el triunfo, Argentina consolidó su liderato en el Grupo J y aseguró su avance en el torneo. Además, Messi alcanzó cinco goles en la Copa del Mundo 2026, situándose también como líder de goleo del certamen.

La actuación del capitán argentino permitió a la Albiceleste sumar una nueva victoria tras su debut con goleada ante Argelia, fortaleciendo sus aspiraciones de defender el título mundial.

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