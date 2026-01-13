Defensoría del Consumidor lanza operativo «Back to School»

El Gobierno de El Salvador lanzó esta semana el portal bitcoincountry.gob.sv, una plataforma diseñada para mostrar al mundo la propuesta del país como la primera nación bitcóin (BTC) y como un nuevo hub de inversión, turismo y negocios basados en tecnología financiera. El anuncio fue realizado por Stacy Herbert, directora de la Oficina Nacional del Bitcoin, tras el éxito del evento internacional Max & Stacy Golf Invitational 2026, que reunió en el país a inversionistas, desarrolladores y líderes del ecosistema global.

En una publicación difundida en redes sociales, Herbert presentó el nuevo sitio como «la interfaz oficial de la primera nación bitcóin del mundo», destacando que la plataforma servirá como un punto de entrada para quienes buscan entender, visitar o invertir en El Salvador desde la óptica de BTC y la nueva economía digital.

El portal integra varias herramientas clave. Entre ellas se encuentra un mapa interactivo que muestra hoteles, restaurantes y servicios que aceptan la moneda digital en todo el país, facilitando a turistas y empresarios identificar de manera rápida dónde pueden utilizar el activo en su vida cotidiana. Esta funcionalidad apunta a convertir la experiencia de viajar o residir en El Salvador en algo más sencillo para la comunidad bitcoiner internacional.

Otro de los ejes centrales del sitio es la sección de entrevistas exclusivas con «los pioneros, soñadores y constructores» que están impulsando la transformación del país. En este espacio se reúnen testimonios y perfiles de empresarios, desarrolladores, inversionistas y actores locales e internacionales que han decidido apostar por El Salvador como base de operaciones o destino de inversión, aportando una narrativa más humana y directa sobre el proceso de adopción.

La plataforma también incorpora información detallada sobre procesos de residencia y formación de empresas, un aspecto clave para atraer capital extranjero y talento. Esta sección busca orientar a quienes desean mudarse al país, abrir una compañía o estructurar proyectos vinculados a bitcóin, fintech, turismo o economía digital, en un contexto donde El Salvador ha desarrollado un marco legal específico para los activos digitales.

Asimismo, bitcoincountry.gob.sv centraliza actualizaciones directas de la Oficina Nacional del Bitcoin, lo que permite a usuarios de todo el mundo seguir de primera mano los anuncios, iniciativas y avances del Gobierno en materia de la divisa digital, educación, inversión y regulación. Esto convierte al portal en un canal oficial de comunicación para el ecosistema.

El lanzamiento del sitio se produce en un momento en el que El Salvador busca capitalizar el impulso generado por eventos internacionales como el Max & Stacy Golf Invitational, que en su edición 2026 confirmó el creciente interés de empresarios, fondos e innovadores por el país. Durante el torneo, que combinó deporte, networking y conferencias especializadas, se multiplicaron las reuniones privadas, las conversaciones sobre proyectos inmobiliarios, fintech e infraestructura BTC, así como los planes para abrir oficinas y startups en territorio salvadoreño.

