Nacionales
Rastra vuelca en curva del Papaturro
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre un accidente de tránsito registrado la noche de este sábado en la carretera que conduce del Puerto de La Libertad hacia Santa Tecla, específicamente en la zona conocida como la vuelta del Papaturro.
De acuerdo con la institución, el percance involucró una rastra con placas guatemaltecas que volcó sobre la vía, bloqueando uno de los carriles. Las autoridades indicaron que el hecho únicamente dejó daños materiales.
Tras el accidente, agentes de la PNC se desplazaron al lugar para coordinar con las instituciones correspondientes las labores necesarias para liberar la carretera.
Por su parte, el Viceministerio de Transporte (VMT) informó que un equipo de grúas llegó al sector de la curva del Papaturro, punto donde ocurrió el volcamiento del vehículo de carga, con el fin de movilizar la rastra.
Asimismo, gestores de tránsito y personal del Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) trabajan en la zona para mantener fluida la circulación vehicular.
El VMT indicó que el paso por el sector permanece habilitado mediante un carril reversible en sentido sur-norte mientras continúan las labores para retirar el vehículo.
Nacionales
Capturan a hombre acusado de atacar con un machete a otro sujeto en San Marcos
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron este domingo a José Eduardo Ramos, de 60 años de edad, acusado de ingresar en estado de ebriedad a la vivienda de otro sujeto y atacarlo con un machete en la comunidad El Pepeto, en San Marcos, San Salvador Sur.
De acuerdo con la PNC, la víctima sufrió lesiones en varias partes del cuerpo, por lo que fue trasladada a un hospital de la zona, donde permanece estable.
La institución informó que, según la investigación preliminar, la agresión habría ocurrido por problemas personales entre ambos.
La Policía indicó que José Eduardo Ramos será remitido por los delitos de lesiones muy graves y allanamiento de morada.
Nacionales
Bomberos sofocan incendio de un autobús en la colonia Escalón
El Cuerpo de Bomberos de El Salvador informó, a través de sus redes sociales, que atendió la emergencia de un incendio en un autobús que circulaba en la colonia Escalón.
El hecho se registró sobre la calle El Mirador.
La institución detalló que la unidad no transportaba pasajeros al momento del incidente y que el motorista resultó ileso.
Asimismo, indicó que el personal realizó maniobras desde puntos estratégicos para extinguir el incendio y evitar que las llamas se propagaran.
Nacionales
Motociclista fallece tras accidente que incendió un autobús en Sonsonate
Un motociclista de 32 años perdió la vida la mañana del sábado tras verse involucrado en un fuerte siniestro vial en el que también participó un autobús del transporte colectivo, en el departamento de Sonsonate.
De acuerdo con socorristas de Comandos de Salvamento (CS), seccional Sonsonate, la víctima falleció en el lugar del accidente a causa de la gravedad de las lesiones.
El hecho ocurrió sobre el kilómetro 40 de la carretera que conduce de San Salvador hacia Sonsonate, a la altura del desvío de Armenia, en el municipio de Sonsonate Este.
Según la información recabada por Comandos de Salvamento en la escena, el motociclista realizaba una maniobra de adelantamiento cuando cambió de carril y fue impactado por un autobús del transporte colectivo.
El fuerte impacto provocó un incendio que consumió tanto la motocicleta como la unidad del transporte público.
Por su parte, el Cuerpo de Bomberos de El Salvador (CBES), que atendió la emergencia y sofocó el fuego, informó que todos los pasajeros del autobús resultaron ilesos y se encuentran fuera de peligro.
Comandos de Salvamento también confirmó que los ocupantes de la unidad no sufrieron lesiones.