Nacionales
Presidente Bukele anuncia reforma educativa en El Salvador
El presidente de la República, Nayib Bukele, destacó la transformación integral que experimenta la educación en El Salvador y anunció que el país avanza hacia la implementación de una ambiciosa reforma educativa de alcance nacional.
“Una ambiciosa reforma educativa nacional está en camino”, expresó el mandatario al compartir una publicación de la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra, quien resaltó los avances de la modernización educativa en el país.
Según la funcionaria, la reforma beneficiará a más de 500 mil estudiantes en todo el territorio nacional, fortaleciendo sus competencias en lectura, matemáticas y resolución de problemas mediante una pedagogía estructurada, herramientas de inteligencia artificial para directores y alumnos, y evaluaciones del aprendizaje en tiempo real.
Al compartir este mensaje, el presidente Bukele anticipó la puesta en marcha de un proyecto que busca fortalecer el sistema educativo salvadoreño e incorporar nuevas tecnologías para mejorar la calidad de la enseñanza.
Nacionales
VIDEO | Cinco sujetos son capturados tras fuerte pelea en las fiestas patronales de Quelepa
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que cinco jóvenes serán remitidos a las autoridades correspondientes por el delito de desórdenes públicos, tras participar en una trifulca ocurrida durante la madrugada del domingo 26 de julio, al finalizar el carnaval de las fiestas patronales del distrito de Quelepa, en el municipio de San Miguel Centro.
De acuerdo con el informe policial, los involucrados fueron identificados como Wilber Alonso Morales Reyes, de 19 años; Vladimir Steven Castillo Rivas, de 19; Ángel Daniel García Bonilla, de 17; Justin Aaron Ventura Lemus, de 15; y Bryan Alexander Ortiz Escalante, de 17 años.
La PNC indicó que los cinco jóvenes fueron intervenidos por agentes que atendieron el incidente y serán puestos a disposición de las instancias judiciales para responder por el delito de desórdenes públicos, conforme al procedimiento establecido por la ley.
Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantener el orden durante las actividades festivas y recordaron que cualquier conducta que altere la tranquilidad pública será sancionada conforme a la normativa vigente.
Nacionales
MINED emite nuevas regulaciones para desfiles del 15 de septiembre: restricciones en música, uniformes de cachiporristas y grabaciones de menores
El Ministerio de Educación ha distribuido entre los directores de centros escolares un documento de 15 páginas titulado “Disposiciones para la organización del desfile cívico estudiantil 2026”. El texto establece lineamientos obligatorios para la celebración de los desfiles del 15 de septiembre, a menos de 50 días de la fecha.
El documento regula, entre otros puntos:
- Prohibición de música con contenido “vulgar, ofensivo, político o religioso”; el repertorio debe aprobarse previamente y se prioriza música folklórica, popular, costumbrista o contemporánea adecuada.
- Uniformes de cachiporristas: deben mantener el decoro; se prohíben prendas “excesivamente cortas, transparentes o inapropiadas”. Explicitamente: “Todas las niñas deberán llevar short que cubra los glúteos, al menos 5 cms. por debajo” (el uniforme escolar diario se considera suficiente).
- Coreografías: se prohíben movimientos “vulgares, provocativos o irrespetuosos”.
- Prohibición estricta de captar, reproducir, difundir o usar imágenes de menores de edad sin autorización previa y por escrito de padres o tutores legales.
- Bandas de paz: ya no tienen participación garantizada; deben postularse (formulario en línea, plazo hasta el 31 de julio de 2026) y pasar por una “primera fase eliminatoria” a cargo de un Comité Organizador local (integrado por representantes de la dirección departamental de Educación y otras comisiones; se menciona que las alcaldías quedaron fuera).
Entre las principales regulaciones figura la prohibición de interpretar música con contenido “vulgar, ofensivo, político o religioso”. El documento indica que el listado de canciones debe ser aprobado previamente y prioriza géneros folklóricos, populares, costumbristas o contemporáneos adecuados para un evento escolar.
Respecto a la vestimenta, se establece que los uniformes de las cachiporristas deben mantener el decoro. Se prohíben prendas “excesivamente cortas, transparentes o inapropiadas”. El texto señala de manera expresa que “todas las niñas deberán llevar short que cubra los glúteos, al menos 5 centímetros por debajo”, y aclara que el uniforme escolar diario es suficiente para cumplir este requisito.
Las coreografías también quedan reguladas. El documento prohíbe de forma estricta los movimientos calificados como “vulgares, provocativos o irrespetuosos” y exige que las rutinas conserven un carácter artístico y cívico.
Otra disposición relevante prohíbe captar, reproducir, difundir o usar imágenes de menores de edad sin la autorización previa, expresa y por escrito de sus padres o tutores legales. Esta medida se fundamenta en la normativa de protección de datos y derechos de la niñez.
Las bandas de paz ya no tienen participación automática. Deberán postularse mediante un formulario en línea y someterse a una primera fase eliminatoria a cargo de un Comité Organizador local. El plazo para postularse vence el 31 de julio y la respuesta se dará a más tardar el 21 de agosto.
Representantes de gremios docentes han expresado preocupación por el momento en que se dieron a conocer estas disposiciones. Señalan que muchas escuelas ya habían invertido recursos en el diseño de trajes, la compra de botas, la reparación de instrumentos y la contratación de instructores sin conocer de antemano los nuevos criterios.
David Rodríguez, de Bases Magisteriales, indicó que el principal problema no es el contenido de las normas, sino la falta de anticipación. Agregó que, según su experiencia, los centros educativos no reciben apoyo material directo del ministerio para el mantenimiento de las bandas y que históricamente las alcaldías colaboraban con instrumentos e instructores.
El documento establece que cada localidad deberá formar un Comité Organizador integrado por al menos un representante de la dirección departamental de Educación, junto con comisiones de protocolo, logística, seguridad y primeros auxilios. Algunos docentes han observado que las alcaldías no aparecen incluidas en esta estructura.
Hasta el momento, ni el Ministerio de Educación ni las direcciones departamentales han emitido un pronunciamiento público sobre el documento. Directores de escuelas y organizaciones magisteriales confirman haber recibido el texto y continúan evaluando cómo adaptar sus preparativos a las nuevas exigencias.
Nacionales
CCR anuncia Plan de Fiscalización del uso de vehículos nacionales en vacaciones agostinas
Las autoridades de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Presidente Walter Sosa y los Magistrados Julio Bendek y José Rodrigo Flores, anunciaron hoy la ejecución de la cuarta edición del Plan de Fiscalización del Uso de Vehículos Nacionales, a desarrollarse del 1 al 6 de agosto del presente año.
El propósito de este Plan es fortalecer el control que se hace a la administración pública de estos recursos del Estado, sobre todo en períodos vacacionales, así como sensibilizar a los servidores públicos en su utilización y circulación responsable. Esta acción busca prevenir abusos y fomentar el uso transparente de estos bienes en beneficio de la población.
Como parte de este esfuerzo, más de 60 auditores se desplazarán hacia distintos puntos en el territorio nacional para verificar que los vehículos nacionales cumplan una misión oficial; cuenten con la autorización correspondiente; utilicen distintivos institucionales, es decir, los vehículos deben tener el logotipo institucional para que todo salvadoreño pueda identificarlos. Asimismo, deberán portar la documentación en regla: tarjeta de circulación y licencia de conducir vigentes.
Durante el lanzamiento de este Plan, el Presidente Walter Sosa destacó que esta actividad es una herramienta preventiva para fortalecer la cultura de legalidad en las instituciones del Estado.
» Para esta Entidad Fiscalizadora Superior es muy importante enviar un mensaje de tranquilidad a todos los salvadoreños: Donde hay recursos públicos ahí está la Corte de Cuentas. Por eso, estaremos trabajando para darles esa certeza: que los vehículos nacionales serán utilizados adecuadamente y para los propósitos que han sido destinados, es decir para el servicio público”, manifestó el titular de la CCR.
Destacó, además, que la institución ha fortalecido su modelo de control orientándolo hacia la prevención y la presencia permanente en el territorio. «Hemos transformado la fiscalización en El Salvador al pasar de un control reactivo a una prevención activa, estar en el territorio nos permite anticipar riesgos, evitar el mal uso de los recursos del Estado antes de que ocurra y consolidar una cultura institucional donde la transparencia y el orden sean la norma”.
Durante los períodos vacacionales de 2025, esta Entidad Fiscalizadora supervisó 466 vehículos nacionales, identificando 41 automotores que circulaban sin la debida autorización.
El Plan de Fiscalización del Uso de Vehículos Nacionales está sustentado en los artículos 1 y 3 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República y del Reglamento para el Control de Vehículos Nacionales y Consumo del Combustible. Se realiza coordinadamente con el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, la Dirección General de Tránsito del Viceministerio de Transporte y la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil.
Tanto el Presidente como los Magistrados agradecen la colaboración de estas entidades para formar un frente común en las labores de fiscalización. Del mismo modo, reconocen el compromiso y entrega del talento humano institucional durante estas acciones de control.