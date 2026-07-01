Nacionales
Codesevi instala control vehicular en Sensuntepeque para fortalecer la seguridad vial
El Consejo Departamental de Seguridad Vial (Codesevi) de Cabañas instaló un dispositivo vehicular en la calle principal de Sensuntepeque, Cabañas Este, como parte de las acciones orientadas a prevenir los accidentes de tránsito en esta zona del país.
La gobernadora Rita Amaya informó que la actividad forma parte del plan de trabajo que impulsa el Codesevi para fortalecer la seguridad vial de conductores, peatones y transportistas del departamento.
Durante la jornada, en coordinación con agentes de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC), se desarrolló un control vehicular en el que fueron intervenidos distintos motoristas. A los conductores se les solicitaron sus documentos para verificarlos y, además, se les brindó orientación sobre la importancia de conducir a la defensiva.
Como parte de la iniciativa, los motociclistas recibieron cascos certificados y chalecos reflectivos, mientras que a los automovilistas se les entregaron extintores, conos, bandas reflexivas y otros implementos de seguridad vial.
«En el control de tránsito entregamos insumos de seguridad gracias al Conasevi [Consejo Nacional de Seguridad Vial] y al Fonat [Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito]», indicó Amaya, quien participó en la actividad.
La gobernadora agregó que, previo al desarrollo del operativo, las instituciones que integran el Codesevi sostuvieron una reunión para socializar temas de importancia en materia vial del departamento de Cabañas.
Judicial
Prisión para sujeto que asesinó a su madre para apoderarse de sus bienes
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 40 años de prisión a Klaus Fernando Orantes Ramírez por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su madre, Eneyda Ramírez, crimen cometido en febrero de 2021.
El homicidio ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia Escalón, en San Salvador. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y el imputado regresaban de un viaje a la playa y, bajo los efectos del alcohol, Orantes Ramírez la asfixió utilizando una cadena metálica.
Tras cometer el crimen, el condenado se infligió varios golpes y desordenó la vivienda para simular un robo e intentar despistar a las autoridades.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones determinaron que Klaus Fernando Orantes Ramírez planificó el homicidio junto con su primo, Pedro Antonio Gálvez, quien fue detenido anteriormente. Según la acusación, ambos pretendían vender un inmueble y apropiarse del dinero de la venta, así como de los recursos obtenidos por la administración de los demás inmuebles propiedad de la víctima.
«Los imputados, para desvirtuar su participación, simularon que personas desconocidas se metieron a su casa a robar, y se golpearon entre sí para despistar que ellos cometieron el homicidio», detalló la Fiscalía.
En este caso también fue capturada Fernanda Nicole Orantes Ramírez. Sin embargo, en enero de 2023, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador resolvió que continuara el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención, tras pagar una fianza de $5,000.
En esa ocasión, el juzgador señaló que la decisión obedecía a que la violencia psicológica que recibió Fernanda Orantes Ramírez no le permitía ser considerada cómplice, sino víctima. Hasta la fecha, se desconoce el estado actual de su proceso judicial.
Crimen planificado
Al momento de las capturas, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que los imputados planearon el asesinato de Eneyda Ramírez, a quien acusaban de «ser tacaña y no darles dinero», pese a que poseía varias viviendas en alquiler.
Según la corporación policial, con el pretexto de celebrar el Día de San Valentín, llevaron a la víctima a la playa, donde le suministraron abundantes bebidas alcohólicas. Al regresar a su vivienda en la colonia Escalón, continuaron dándole alcohol hasta dejarla inconsciente y posteriormente la asfixiaron con una cadena metálica.
La PNC agregó que, para evitar ser descubiertos, los dos hermanos y el primo simularon haber sido víctimas de un robo. «Los 2 hermanos y el primo se dieron varios golpes entre ellos, fingiendo que los supuestos ladrones los habían atacado y desordenaron toda la casa para hacer creíble su historia», detalló la institución.
Nacionales
Capturan a «La China», pandillera señalada de participar en el asesinato de una joven
Una mujer identificada como Leslie Vanessa Flores Rodríguez, alias «La China», de 26 años, fue capturada por la Policía Nacional Civil (PNC) por su presunta participación en un homicidio agravado ocurrido en 2019.
El arresto fue ejecutado tras una investigación y por orden de la Fiscalía General de la República (FGR). De acuerdo con las autoridades, la detenida fue identificada como homegirl de la pandilla 18 Sureños.
Según las investigaciones, la víctima fue privada de libertad cuando salía de estudiar y posteriormente asesinada. Su cuerpo fue abandonado en un río.
Las autoridades señalaron que en el crimen habrían participado 12 integrantes de la pandilla 18 Sureños, de los cuales la mayoría ya fueron capturados.
El procedimiento policial se desarrolló en Santa Tecla, donde, según las autoridades, la mujer permanecía oculta para evadir la justicia.
La PNC informó que Leslie Vanessa Flores Rodríguez será puesta a disposición de los tribunales para enfrentar el cargo de homicidio agravado.
Nacionales
Ciudadanía reconoce mejoras en educación y atención en salud, según encuesta
El 80.4 % de los salvadoreños considera que el Gobierno del presidente Nayib Bukele ha mejorado la educación, de acuerdo con la más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
El estudio evaluó el séptimo año de gestión del mandatario y reflejó que la ciudadanía percibe mejoras en el sector educativo.
Entre las acciones impulsadas por el Ejecutivo en esta área se encuentra el programa Dos Escuelas por Día, mediante el cual se realizan intervenciones en centros escolares con mejoras en infraestructura y equipamiento tecnológico, entre otras. Asimismo, el Gobierno destaca la entrega de paquetes escolares a todos los estudiantes del sector público.
Tras conocerse los resultados, el analista Rafael Góchez reaccionó a través de su cuenta de X y expresó: «Por más campaña negra que le quieren hacer al trabajo del Ministerio de Educación, hoy bajo el liderazgo de la ministra Karla Trigueros, la percepción aquí es contundente. Ojo, colegios privados: afinen bien el plus que ofrecen y sépanlo comunicar».
La encuesta del Iudop-UCA también evaluó la percepción ciudadana sobre la salud pública. Al consultar si la calidad de la atención en el sistema de salud pública del país ha mejorado o empeorado durante el séptimo año de gestión, el 59.5 % de los encuestados respondió que ha mejorado.
Asimismo, el instituto preguntó a la ciudadanía sobre la implementación de la segunda fase de DoctorSV, enfocada en la atención de personas con enfermedades crónicas. Ante la consulta sobre qué tanto considera que esta fase responde a las necesidades de atención de este grupo de pacientes, el 46.6 % de los participantes respondió que responde mucho a dichas necesidades.
De acuerdo con datos oficiales, hasta mayo de 2026 la plataforma DoctorSV había superado los 1.5 millones de usuarios.