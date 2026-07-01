Nacionales
Capturan a jovencito que presumía en redes sociales su pertenencia a la MS
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a Diego Josué Gómez Galicia, de 21 años de edad, identificado por las autoridades como homeboy de la MS-13, durante un procedimiento realizado en Chalchuapa, Santa Ana Oeste.
De acuerdo con el reporte policial, Gómez Galicia, de nacionalidad guatemalteca, utilizaba las redes sociales para presumir su pertenencia a la organización terrorista e incitar a jóvenes a integrarse a sus filas.
La PNC informó además que el detenido buscaba reactivar la estructura criminal en Atiquizaya, Ahuachapán Norte, lugar donde residía.
Las autoridades indicaron que Gómez Galicia será remitido por el delito de pertenencia a organización terrorista conocida como pandilla, según detalló la institución en su cuenta de X.
Judicial
Prisión para sujeto que asesinó a su madre para apoderarse de sus bienes
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 40 años de prisión a Klaus Fernando Orantes Ramírez por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su madre, Eneyda Ramírez, crimen cometido en febrero de 2021.
El homicidio ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia Escalón, en San Salvador. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y el imputado regresaban de un viaje a la playa y, bajo los efectos del alcohol, Orantes Ramírez la asfixió utilizando una cadena metálica.
Tras cometer el crimen, el condenado se infligió varios golpes y desordenó la vivienda para simular un robo e intentar despistar a las autoridades.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones determinaron que Klaus Fernando Orantes Ramírez planificó el homicidio junto con su primo, Pedro Antonio Gálvez, quien fue detenido anteriormente. Según la acusación, ambos pretendían vender un inmueble y apropiarse del dinero de la venta, así como de los recursos obtenidos por la administración de los demás inmuebles propiedad de la víctima.
«Los imputados, para desvirtuar su participación, simularon que personas desconocidas se metieron a su casa a robar, y se golpearon entre sí para despistar que ellos cometieron el homicidio», detalló la Fiscalía.
En este caso también fue capturada Fernanda Nicole Orantes Ramírez. Sin embargo, en enero de 2023, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador resolvió que continuara el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención, tras pagar una fianza de $5,000.
En esa ocasión, el juzgador señaló que la decisión obedecía a que la violencia psicológica que recibió Fernanda Orantes Ramírez no le permitía ser considerada cómplice, sino víctima. Hasta la fecha, se desconoce el estado actual de su proceso judicial.
Crimen planificado
Al momento de las capturas, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que los imputados planearon el asesinato de Eneyda Ramírez, a quien acusaban de «ser tacaña y no darles dinero», pese a que poseía varias viviendas en alquiler.
Según la corporación policial, con el pretexto de celebrar el Día de San Valentín, llevaron a la víctima a la playa, donde le suministraron abundantes bebidas alcohólicas. Al regresar a su vivienda en la colonia Escalón, continuaron dándole alcohol hasta dejarla inconsciente y posteriormente la asfixiaron con una cadena metálica.
La PNC agregó que, para evitar ser descubiertos, los dos hermanos y el primo simularon haber sido víctimas de un robo. «Los 2 hermanos y el primo se dieron varios golpes entre ellos, fingiendo que los supuestos ladrones los habían atacado y desordenaron toda la casa para hacer creíble su historia», detalló la institución.
Nacionales
Capturan a «La China», pandillera señalada de participar en el asesinato de una joven
Una mujer identificada como Leslie Vanessa Flores Rodríguez, alias «La China», de 26 años, fue capturada por la Policía Nacional Civil (PNC) por su presunta participación en un homicidio agravado ocurrido en 2019.
El arresto fue ejecutado tras una investigación y por orden de la Fiscalía General de la República (FGR). De acuerdo con las autoridades, la detenida fue identificada como homegirl de la pandilla 18 Sureños.
Según las investigaciones, la víctima fue privada de libertad cuando salía de estudiar y posteriormente asesinada. Su cuerpo fue abandonado en un río.
Las autoridades señalaron que en el crimen habrían participado 12 integrantes de la pandilla 18 Sureños, de los cuales la mayoría ya fueron capturados.
El procedimiento policial se desarrolló en Santa Tecla, donde, según las autoridades, la mujer permanecía oculta para evadir la justicia.
La PNC informó que Leslie Vanessa Flores Rodríguez será puesta a disposición de los tribunales para enfrentar el cargo de homicidio agravado.
Nacionales
Ciudadanía reconoce mejoras en educación y atención en salud, según encuesta
El 80.4 % de los salvadoreños considera que el Gobierno del presidente Nayib Bukele ha mejorado la educación, de acuerdo con la más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
El estudio evaluó el séptimo año de gestión del mandatario y reflejó que la ciudadanía percibe mejoras en el sector educativo.
Entre las acciones impulsadas por el Ejecutivo en esta área se encuentra el programa Dos Escuelas por Día, mediante el cual se realizan intervenciones en centros escolares con mejoras en infraestructura y equipamiento tecnológico, entre otras. Asimismo, el Gobierno destaca la entrega de paquetes escolares a todos los estudiantes del sector público.
Tras conocerse los resultados, el analista Rafael Góchez reaccionó a través de su cuenta de X y expresó: «Por más campaña negra que le quieren hacer al trabajo del Ministerio de Educación, hoy bajo el liderazgo de la ministra Karla Trigueros, la percepción aquí es contundente. Ojo, colegios privados: afinen bien el plus que ofrecen y sépanlo comunicar».
La encuesta del Iudop-UCA también evaluó la percepción ciudadana sobre la salud pública. Al consultar si la calidad de la atención en el sistema de salud pública del país ha mejorado o empeorado durante el séptimo año de gestión, el 59.5 % de los encuestados respondió que ha mejorado.
Asimismo, el instituto preguntó a la ciudadanía sobre la implementación de la segunda fase de DoctorSV, enfocada en la atención de personas con enfermedades crónicas. Ante la consulta sobre qué tanto considera que esta fase responde a las necesidades de atención de este grupo de pacientes, el 46.6 % de los participantes respondió que responde mucho a dichas necesidades.
De acuerdo con datos oficiales, hasta mayo de 2026 la plataforma DoctorSV había superado los 1.5 millones de usuarios.