Alcaldía de San Salvador Centro retira 30 toneladas de basura en La Tiendona y Ciudad Futura

El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, informó que el equipo salvadoreño de búsqueda y rescate desplegado en Venezuela continuará trabajando en las zonas afectadas con el objetivo de localizar a más sobrevivientes.

«Vamos a seguir buscando más personas con vida, es el objetivo», expresó el funcionario durante una entrevista concedida a canal 10 la madrugada de este viernes, al referirse a la misión humanitaria que El Salvador desarrolla en territorio venezolano.

Amaya explicó que los equipos de emergencia enviados por el país permanecerán en Venezuela mientras las condiciones de la emergencia lo requieran.

«Los equipos no tienen fecha de retorno; permanecerán en el lugar mientras existan vidas que salvar», sostuvo.

El funcionario destacó que el personal desplazado cuenta con la preparación necesaria para atender este tipo de emergencias. Según indicó, cada integrante del equipo de búsqueda y rescate posee conocimientos de primeros auxilios avanzados, lo que les permite brindar atención inmediata a las personas afectadas durante las operaciones.

Asimismo, señaló que el contingente fue enviado con todos los recursos necesarios para atender la emergencia.

«Se envió un equipo completo de talento humano, medicamentos y alimentos para atender la emergencia», afirmó.

De acuerdo con Amaya, los equipos de primera respuesta comenzaron a trabajar desde el momento en que arribaron a Venezuela y fueron distribuidos de inmediato en distintos puntos del territorio para incorporarse a las labores de búsqueda y rescate.

El contingente está conformado por 300 personas, quienes permanecen desplegadas en diferentes zonas del país sudamericano para realizar las tareas de rescate.

El director de Protección Civil también destacó la rapidez con la que fue organizada la misión humanitaria.

«Organizamos un operativo completo de asistencia humanitaria en muy corto plazo, debido a la magnitud de la necesidad del pueblo venezolano», manifestó.

Además, señaló que El Salvador fue el primer país en enviar un equipo de búsqueda y rescate al lugar de la emergencia.

«Fuimos el primer equipo de búsqueda y rescate que aterrizó en Venezuela», concluyó.

Por su parte, el presidente Nayib Bukele informó el jueves que el contingente salvadoreño también desarrolla labores de ayuda humanitaria mediante la entrega de alimentos, agua potable, medicamentos e insumos médicos. Asimismo, indicó que médicos y personal especializado brindan atención en hospitales y comunidades, además de ofrecer asistencia veterinaria a los animales afectados.

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