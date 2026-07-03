Nacionales
El Salvador suma dos días consecutivos sin homicidios durante julio, según la PNC
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el jueves 2 de julio finalizó sin homicidios en El Salvador, con lo que el país acumula dos días consecutivos sin muertes violentas en lo que va del mes.
«Finalizamos el jueves 2 de julio con 0 homicidios en el país», publicó la institución a través de su cuenta oficial en la red social X, donde diariamente divulga el balance nacional de asesinatos.
De acuerdo con las estadísticas oficiales de la PNC, durante 2026 se mantiene una tendencia de reducción en los homicidios. En junio se registraron 29 días sin asesinatos; en mayo, 26; en abril, 27; en marzo, 23; en febrero, 24; y en enero, 27 jornadas sin muertes violentas.
Con el reporte correspondiente al 2 de julio, las autoridades contabilizan un total de 156 días sin homicidios en lo que va de 2026.
Asimismo, junio continúa siendo el mes con la mayor cantidad de jornadas sin asesinatos durante este año, al cerrar con 29 días sin muertes violentas.
Judicial
Condenan a 15 años de prisión a hombre por extorsionar a un comerciante en Apopa
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Nacionales
Alcaldía de San Salvador Centro retira 30 toneladas de basura en La Tiendona y Ciudad Futura
La alcaldía de San Salvador Centro informó que retiró alrededor de 10 toneladas de basura de los alrededores del mercado La Tiendona como parte de la campaña de limpieza «Los Buenos Salvadoreños No Ensucian».
Las labores fueron ejecutadas por personal del área de Desechos Sólidos de la municipalidad, que intervino el corredor del mercado mayorista con trabajos de saneamiento y recolección de residuos en aceras y cunetas. Además, eliminó botaderos de basura, limpió drenajes y realizó mantenimiento en las zonas verdes mediante poda de maleza, fumigación y barrido de calles.
De acuerdo con las autoridades municipales, la jornada integral benefició a aproximadamente 3,308 personas entre comerciantes y consumidores del principal centro de abastos.
En otra intervención, la comuna realizó el cierre de un botadero ilegal a cielo abierto en Ciudad Futura, ubicada en el cantón San Luis Mariona, distrito de Cuscatancingo, donde fueron retiradas al menos 20 toneladas de desechos.
Representantes de la alcaldía señalaron que el botadero se encontraba en una quebrada que desemboca en el río Tomayate, por lo que las acciones no solo permitieron recuperar el espacio público, sino también contribuir a la protección de uno de los principales afluentes del país.
Tras la extracción de los desechos, personal de la municipalidad y habitantes de la zona participaron en una jornada de reforestación del área intervenida.
Al finalizar la siembra de árboles, fue colocado un rótulo que prohíbe depositar basura en el lugar y advierte que las personas que continúen realizando esta práctica serán sancionadas.
El letrero establece que los infractores podrán recibir una multa de 857 dólares, conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ordenanza Reguladora de los Residuos del municipio de San Salvador Centro.
Internacionales
Rescatistas salvadoreños continuará en Venezuela mientras existan vidas que salvar, afirma Protección Civil
El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, informó que el equipo salvadoreño de búsqueda y rescate desplegado en Venezuela continuará trabajando en las zonas afectadas con el objetivo de localizar a más sobrevivientes.
«Vamos a seguir buscando más personas con vida, es el objetivo», expresó el funcionario durante una entrevista concedida a canal 10 la madrugada de este viernes, al referirse a la misión humanitaria que El Salvador desarrolla en territorio venezolano.
Amaya explicó que los equipos de emergencia enviados por el país permanecerán en Venezuela mientras las condiciones de la emergencia lo requieran.
«Los equipos no tienen fecha de retorno; permanecerán en el lugar mientras existan vidas que salvar», sostuvo.
El funcionario destacó que el personal desplazado cuenta con la preparación necesaria para atender este tipo de emergencias. Según indicó, cada integrante del equipo de búsqueda y rescate posee conocimientos de primeros auxilios avanzados, lo que les permite brindar atención inmediata a las personas afectadas durante las operaciones.
Asimismo, señaló que el contingente fue enviado con todos los recursos necesarios para atender la emergencia.
«Se envió un equipo completo de talento humano, medicamentos y alimentos para atender la emergencia», afirmó.
De acuerdo con Amaya, los equipos de primera respuesta comenzaron a trabajar desde el momento en que arribaron a Venezuela y fueron distribuidos de inmediato en distintos puntos del territorio para incorporarse a las labores de búsqueda y rescate.
El contingente está conformado por 300 personas, quienes permanecen desplegadas en diferentes zonas del país sudamericano para realizar las tareas de rescate.
El director de Protección Civil también destacó la rapidez con la que fue organizada la misión humanitaria.
«Organizamos un operativo completo de asistencia humanitaria en muy corto plazo, debido a la magnitud de la necesidad del pueblo venezolano», manifestó.
Además, señaló que El Salvador fue el primer país en enviar un equipo de búsqueda y rescate al lugar de la emergencia.
«Fuimos el primer equipo de búsqueda y rescate que aterrizó en Venezuela», concluyó.
Por su parte, el presidente Nayib Bukele informó el jueves que el contingente salvadoreño también desarrolla labores de ayuda humanitaria mediante la entrega de alimentos, agua potable, medicamentos e insumos médicos. Asimismo, indicó que médicos y personal especializado brindan atención en hospitales y comunidades, además de ofrecer asistencia veterinaria a los animales afectados.