Internacionales
Real Madrid destinará 2 millones de euros para apoyar a los afectados por los terremotos en Venezuela
La Fundación Real Madrid inició una campaña de recaudación de fondos para ayudar a las personas afectadas por los dos potentes terremotos que sacudieron a Venezuela el miércoles pasado.
A través de un comunicado, el club informó que, por medio de la Fundación Real Madrid y en colaboración con la Cruz Roja, puso en marcha esta iniciativa solidaria con el objetivo de destinar los fondos recaudados a los damnificados por los sismos en el país sudamericano.
Asimismo, el conjunto merengue anunció que se ha sumado a la campaña con una donación de 1 millón de euros para apoyar a los afectados y a las familias de las víctimas.
Por su parte, el presidente del club, Florentino Pérez, también se unió a la causa y donará, de su patrimonio personal, otro millón de euros para brindar apoyo a las personas más necesitadas tras la catástrofe.
Internacionales
Equipo USAR El Salvador rescata con vida a mujer que permaneció 86 horas bajo los escombros en Venezuela
El equipo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) El Salvador continúa sus labores humanitarias en Venezuela tras los potentes terremotos que afectaron al país sudamericano el pasado miércoles.
Este domingo, el presidente de la República, Nayib Bukele, informó que rescatistas salvadoreños, con el apoyo del equipo USAR Perú, lograron rescatar con vida a una mujer que permaneció soterrada durante 86 horas bajo una estructura colapsada a causa de los sismos.
La mujer fue identificada como Belkys Josefina Barreto García, de 60 años, quien permanecía atrapada entre los escombros del edificio Breogan, en Caraballeda. El operativo de rescate requirió 11 horas continuas de trabajo para liberarla de entre la tierra, el concreto y los restos de la infraestructura.
«Este logro fue posible gracias al esfuerzo y la perseverancia de nuestros rescatistas, quienes trabajaron sin descanso durante toda la noche y la madrugada, con el apoyo de rescatistas USAR peruanos», escribió el mandatario en su cuenta de X.
Bukele también informó que, aunque la mujer fue rescatada con vida, su estado de salud continúa siendo delicado.
«Su estado de salud aún es delicado. Por lo que contratamos un helicóptero privado y la trasladamos a una clínica privada en Caracas, donde ya está recibiendo la mejor atención posible», agregó el presidente.
El miércoles 24 de junio, Venezuela fue sacudida por dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5, los cuales, hasta la fecha, han dejado cerca de 1,500 fallecidos y decenas de miles de desaparecidos.
Internacionales
Terremotos en Venezuela dejan casi 1,500 muertos
Miles de rescatistas, familiares y voluntarios continúan excavando día y noche entre montañas de concreto en busca de sobrevivientes tras los terremotos ocurridos hace más de tres días en Venezuela, que han dejado casi 1,500 fallecidos y decenas de miles de desaparecidos.
La esperanza de encontrar personas con vida disminuía este domingo, luego de más de 90 horas de los dos sismos registrados el miércoles con pocos segundos de diferencia, en un país que atraviesa una profunda crisis política y económica.
Un rescatista salvadoreño que pidió el anonimato señaló a la AFP, desde La Guaira, que después de 72 horas «la norma es que los cuerpos ya estén sin vida, pero gracias a Dios sería que podamos encontrar a las personas con signos vitales todavía».
Pese a ello, durante la noche del sábado fue rescatado con vida un niño de 11 años entre los escombros en Caraballeda. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, informó en la red social X que el menor fue localizado con vida y destacó que «en estas horas cada vida es esperanza para Venezuela». Asimismo, indicó que el sábado fueron rescatadas con vida 33 personas.
El jefe de ayuda humanitaria de la ONU, Tom Fletcher, declaró el viernes a la AFP que la cifra de fallecidos podría aumentar y que más de 50,000 personas permanecen desaparecidas.
La Guaira, balneario ubicado a 40 kilómetros de Caracas y una de las zonas más afectadas por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5, presenta un panorama de destrucción. Decenas de edificios colapsaron y quedaron reducidos a montañas de arena y escombros.
Reclamos por la respuesta de las autoridades
Mientras continúan las labores de rescate, habitantes de las zonas afectadas expresan su descontento por lo que consideran una respuesta lenta e insuficiente de las autoridades.
Marlon Ochoa, sobreviviente del colapso de un edificio en La Guaira, relató que continúa buscando entre los escombros a su madre, su esposa y su hijo, quienes permanecen desaparecidos tras el derrumbe.
«Aún no veo a las autoridades encargándose de la situación aquí en esta zona», afirmó a la AFP. También reclamó la falta de maquinaria, plantas eléctricas, taladros y otros equipos para continuar con las labores de rescate.
Por su parte, Héctor Aguilera, de 60 años, viajó al lugar para colaborar en la búsqueda de familiares sepultados bajo los escombros. El hombre aseguró que no cuentan con el apoyo necesario para recuperar a sus seres queridos y lamentó que solo le quedan los recuerdos.
En medio de la emergencia, un grupo de familiares de desaparecidos bloqueó una vía en La Guaira para exigir ayuda urgente al gobierno, según constataron periodistas de la AFP.
Este domingo, el papa León XIV expresó su solidaridad con Venezuela y manifestó su cercanía con los afectados, además de agradecer y alentar a quienes participan en las labores de búsqueda y asistencia.
La ONU estima que los terremotos podrían dejar cerca de siete millones de damnificados y provocar daños materiales valorados en 6,700 millones de dólares, equivalentes al 6 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Internacionales
Accidente de avión civil deja 11 muertos en Francia, según autoridades locales
Un avión civil que transportaba paracaidistas durante un vuelo de bautismo se estrelló este domingo cerca de la localidad francesa de Tomblaine, causando la muerte de las 11 personas que viajaban a bordo, informaron autoridades locales.
El prefecto del departamento oriental de Meurthe y Mosela, Yves Seguy, detalló que entre las víctimas se encontraban cinco instructores, cinco alumnos y el piloto de la aeronave.
El avión, registrado en Alemania, se estrelló cerca de la pista del aeródromo de Nancy-Essey, ubicado próximo a un área residencial y a dos carreteras, según informó un periodista de la AFP.
Hasta el momento, la causa del accidente no ha sido esclarecida. Equipos de apoyo médico y psicológico brindan atención a los familiares de las víctimas que se encontraban en el aeródromo, así como a otros testigos del hecho.
La Policía solicitó a través de la red social X evitar la zona alrededor del aeropuerto para facilitar el acceso de los servicios de emergencia.