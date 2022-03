Pareja dejó morir de hambre a su bebé por jugar videojuegos

Luego de especular que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, tenía síntomas de la enfermedad de Parkinson o un derrame cerebral, un enfermero se volvió viral en línea con la publicación de su video.

A través de TikTok, el usuario, conocido como Haus of Petty o @musclesandnursing, publicó su especulación sobre el presidente ruso, analizando un video en el que se ve al mandatario recibir en el Gran Palacio del Kremlin al presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, el pasado 18 de febrero.

Se ve cómo ambos presidentes se acercan, se estrechan la mano y posan para las cámaras que capturan el encuentro, cinco días antes de que el mandatario ruso ordenara la intervención en el territorio de Ucrania.

“Soy enfermero y no puedo diagnosticar, pero reconozco el Parkinson cuando lo veo”, dijo el usuario mientras analizaba el video.

Haus of Petty señala que que Vladimir Putin sacude ligeramente su pierna derecha al acercarse a Lukashenko.

Además, especuló que Putin pudo haber tenido un derrame cerebral que afectó su pierna, argumentando que la forma en que la movió podría ser un síntoma de demencia vascular.

“Si alguna vez has ido a un asilo y has visto a dos ancianos sentados como mejores amigos? Es porque su estilo de comunicación está a la par. Las personas con demencia son muy buenas para cubrirla, pero llega un momento en que no pueden ocultarlo más”, expresó el usuario de TikTok.

La enfermedad de Parkinson es un tipo de trastorno del movimiento. Entres sus síntomas se encuentran:

• Temblor en las manos, los brazos, las piernas, la mandíbula y la cara

• Rigidez en los brazos, las piernas y el tronco

• Lentitud de los movimientos

• Problemas de equilibrio y coordinación

Desde el pasado 24 de febrero, los ojos del mundo han estado puestos en Putin, con el anuncio de la intervención militar en Ucrania, que ha hecho huir a más de 2 millones de personas del país europeo.

Por: Diario NY.