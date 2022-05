Pandilleros salvadoreños huyen hacia Honduras cruzando el río Goascorán

La policía de Nueva York está en la búsqueda de un hombre que fue captado en un video de vigilancia golpeando a su víctima con una pistola durante un atraco en Queens.

Según la policía, la víctima, un hombre de 24 años de edad, caminaba por una acera en 89th Avenue y 217th Street alrededor de las 9:30 am del 13 de mayo en Queens Village cuando el sospechoso se le acercó por detrás.

Las autoridades dicen que se produjo una lucha física entre la pareja, seguida de que el sospechoso sacara un arma y comenzara a golpear a su víctima con ella.

Aquí el video publicado por Crime Stoppers del NYPD:

🚨WANTED-ROBBERY: On 5/13/22 approx. 9:45 A.M., in front of 217-17 89 Ave in 105 pct in Queens. The suspect struck the victim multiple times in the head with a firearm and removed his property. Any info call us at 800-577-TIPS or use https://t.co/TRPPY5zHV2 Reward up to $3,500. pic.twitter.com/Xz1KQ14Yhm