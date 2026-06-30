Nacionales
El Salvador envía más de 481 mil medicamentos e insumos médicos a hospitales de Venezuela
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele, a través de una misión humanitaria, ha iniciado el despliegue de un importante cargamento de medicamentos y equipo médico de última generación destinado a cinco hospitales en Venezuela.
La ayuda enviada al pueblo venezolano refleja el compromiso de El Salvador con la cooperación internacional y la asistencia humanitaria en beneficio de las familias que han resultado afectadas por los recientes terremotos.
El cargamento global suma un total de 481,360 unidades de medicamentos e insumos médicos esenciales, entre estos antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios, tratamientos cardiovasculares, neurológicos, antifúngicos y antiparasitarios, además de fluidos y equipos de ventilación indispensables para las unidades de cuidados intensivos.
Los camiones con el cargamento cumplen con los protocolos de resguardo de la cadena de distribución para asegurar que cada insumo llegue a su destino en perfectas condiciones.
“Nuestro agradecimiento con El Salvador y con el Presidente Nayib Bukele; estamos agradecidos por toda la ayuda que nos ha enviado, él ha dado respuesta a nuestras necesidades, realmente él siente el dolor que el pueblo venezolano está pasando”, reconoció Lorena Lugo, ciudadana venezolana.
La hoja de ruta estableció que el Hospital Militar Universitario Dr. Carlos Arvelo fuera el primer centro asistencial en recibir formalmente los suministros. La ayuda humanitaria continúa llegando a sus destinos y el segundo punto de entrega es el Hospital Dr. Domingo Luciani, en Caracas, donde el personal de la misión distribuye con entusiasmo y espíritu de servicio los medicamentos esenciales, insumos hospitalarios y el equipo especializado para robustecer los servicios de uno de los principales centros asistenciales de la capital venezolana.
Con estas acciones, el Gobierno del Presidente Nayib Bukele ofrece una muestra solidaria para responder ante emergencias internacionales y tender la mano a un país que lo necesita en este momento. Asimismo, consolida la eficiencia de los equipos USAR El Salvador y Unidad Humanitaria de Rescate (UHR) para actuar de manera efectiva ante escenarios complicados como los dejados por los terremotos.
Nacionales
PNC captura a delincuente que robó y causó múltiple accidente
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Moisés Antonio Mondragón Castro, acusado de cometer diversos delitos, entre ellos un robo en una gasolinera, provocar un múltiple accidente de tránsito y conducción peligrosa.
Según las autoridades, el hombre arrebató a una empleada de una gasolinera el dinero que tenía en sus manos cuando le entregaba el cambio a un cliente y posteriormente huyó del lugar. El hecho ocurrió sobre la avenida Jerusalén, en San Salvador.
«Nuestros equipos fueron alertados e iniciaron la búsqueda y persecución del responsable», informó la PNC.
Durante la fuga, Mondragón Castro chocó contra un vehículo en el redondel Italia, sobre la avenida Revolución, en la colonia San Benito. Posteriormente, colisionó con otro automotor que circulaba sobre la calle hacia Santa Tecla, en el desvío a Santa Elena.
Las autoridades indicaron que más adelante impactó otros cinco vehículos que se encontraban estacionados en las inmediaciones de Multiplaza.
La captura fue realizada en el kilómetro 5 ½ de la carretera Panamericana, cerca de la comunidad La Cuchilla, en Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad.
La PNC informó que el detenido será remitido a las autoridades correspondientes para ser procesado por los delitos de robo, daños y conducción peligrosa.
Tras la captura, también comenzó a circular en redes sociales un video en el que Mondragón Castro aparece, presuntamente en estado de ebriedad, siendo expulsado de un restaurante. En las imágenes sostiene una discusión con un mesero que deriva en un altercado físico al negarse a abandonar el establecimiento. Sobre ese incidente, las autoridades no han brindado información.
«El Salvador ya no es un país en el que podés delinquir libremente, responderás por tus acciones», expresó la Policía tras la detención.
Accidente de tránsito
El accidente de mayor magnitud atribuido a Mondragón Castro ocurrió el lunes por la mañana en la carretera Panamericana, en las inmediaciones de la comunidad La Cuchilla, frente al centro comercial Multiplaza, en Antiguo Cuscatlán.
De acuerdo con el informe, el conductor, señalado por las autoridades como ebrio, provocó un múltiple percance vial en el sentido que conduce de San Salvador hacia Santa Tecla. Preliminarmente, ocho conductores resultaron afectados con golpes en diferentes partes del cuerpo.
El Viceministerio de Transporte informó: «Brindamos apoyo en la atención de siniestro vial múltiple en la carretera Panamericana, en el sector del centro comercial Multiplaza. Nuestro equipo de grúas se encuentra en el lugar para movilizar los vehículos involucrados».
Como consecuencia del accidente, el paso vehicular fue restringido mientras la Policía Nacional Civil realizaba la inspección correspondiente.
Nacionales
El Salvador acumula 28 días sin homicidios durante el mes de junio
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el lunes 29 de junio finalizó con cero homicidios a nivel nacional, con lo que El Salvador alcanzó 28 jornadas sin asesinatos durante el mes de junio.
El dato fue compartido por la institución a través de su cuenta oficial en la red social X, donde publicó el mensaje: «Finalizamos el lunes 29 de junio, con 0 homicidios en el país».
De acuerdo con las autoridades, la reducción de los homicidios es resultado de las medidas de seguridad implementadas en el país, entre ellas el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022.
La PNC mantiene la publicación diaria de los datos de homicidios en sus plataformas oficiales como parte del seguimiento a los indicadores de seguridad del país.
Nacionales
DOM entrega calle pavimentada en San Simón, Morazán
Más de 14,000 habitantes de los distritos de San Simón y El Rosario, en el departamento de Morazán, han sido beneficiados con la construcción de una moderna calle de concreto hidráulico ejecutada por la Dirección de Obras Municipales (DOM).
La nueva vía tiene una longitud de 2.3 kilómetros y un ancho promedio de 5.5 metros. De acuerdo con la DOM, esta obra contribuirá a potenciar el turismo y el desarrollo económico y social de ambos distritos, además de mejorar la calidad de vida de los habitantes de los cantones y caseríos Sequía de Agua, caserío Centro, Los Arenales y La Mora.
Según la institución, el proyecto incluyó la realización de estudios técnicos y topográficos, así como trabajos de excavación, desalojo y restitución de suelo inestable mediante material selecto para garantizar la estabilidad de la estructura.
Posteriormente, se construyó una subbase estabilizada con suelo-cemento y una losa de concreto hidráulico de 15 centímetros de espesor.
Como parte de la obra también se ejecutaron sistemas de drenaje longitudinal y transversal, la construcción de un muro de mampostería de piedra, mejoras en accesos para la protección de viviendas, una caja puente para el manejo de aguas lluvias y la conformación de taludes para prevenir derrumbes.
La DOM informó además que, para reforzar la seguridad vial, se instalaron barreras metálicas tipo flexbeam en los puntos de mayor riesgo, así como señalización horizontal y vertical, en beneficio de peatones y conductores que transitan por la zona.