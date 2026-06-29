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Dua Lipa lleva su amor por la lectura a otro nivel: inaugura una biblioteca dedicada a libros censurados
La cantante Dua Lipa inauguró en la ciudad portuguesa de Oporto la Biblioteca Manifesto, un espacio permanente dedicado a obras prohibidas, autores críticos y libros que abordan debates relacionados con la libertad de expresión.
El proyecto fue desarrollado en colaboración con la histórica Livraria Lello, una de las librerías más emblemáticas de Portugal, como parte de la evolución del club de lectura Service95 Book Club, una iniciativa creada por la artista para compartir recomendaciones literarias, entrevistas y conversaciones con escritores de diferentes partes del mundo.
La Biblioteca Manifesto reúne un centenar de títulos organizados en cuatro ejes principales: poder, control, voz y memoria. La selección incluye obras de autores como Margaret Atwood, Salman Rushdie y Olga Tokarczuk, además de libros clásicos como «1984» y «Fahrenheit 451», textos que en distintos momentos han enfrentado censura o controversia.
Durante la presentación del espacio, Dua Lipa explicó que la biblioteca busca convertirse en un refugio para lectores y escritores, además de rendir homenaje a libros desaparecidos, autores que han cuestionado estructuras de poder y personas que defienden la libertad de lectura.
La iniciativa representa la primera sede física de Service95, plataforma cultural creada por la cantante en 2022, con la que busca promover el pensamiento crítico y transformar la lectura en una experiencia colectiva más allá del entorno digital.
Con este proyecto, Dua Lipa refuerza su faceta como promotora de la literatura y defensora de la libertad de expresión.
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Drake gana $1 millón de dólares por la victoria de Canadá en el Mundial
El rapero Drake obtuvo un millonario triunfo fuera de los escenarios al ganar un millón de dólares tras apostar por la victoria de Canadá frente a Sudáfrica en el Mundial de 2026, de acuerdo con registros de la plataforma Stake difundidos en las redes sociales del artista.
El intérprete de «God’s Plan» apostó 770,000 dólares a favor de la selección canadiense. Tras el triunfo de los «Canucks», recibió un premio total de 1,001,000 dólares, lo que representó una ganancia neta de 231,000 dólares.
Según reportes de Business Insider Africa, la apuesta surgió luego de un intercambio de mensajes y provocaciones amistosas entre Drake y el DJ sudafricano Black Coffee.
El resultado también representó un doble alivio para el cantante, quien puso fin al llamado mito de la «maldición de Drake», según el cual los equipos o atletas a los que apoya suelen perder sus competencias.
Además, el rapero recuperó parte de las pérdidas sufridas en sus apuestas deportivas, luego de haber perdido más de 800,000 dólares durante la final de la Copa del Mundo de Catar 2022 en una jugada similar.
El triunfo también mantiene al fútbol norteamericano entre los temas destacados tanto en el ámbito deportivo como en el entretenimiento internacional.
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Sofía Córdova es coronada como la nueva reina de El Salvador
Foto: Diario El Salvador
Sofía Córdova cumplió el sueño de representar a El Salvador al coronarse la noche de este domingo como Miss Universe El Salvador 2026, tras imponerse en una competencia que reunió a 15 aspirantes. La nueva soberana representará al país en la edición 75 de Miss Universo, que se celebrará en noviembre en Puerto Rico.
La gala inició con un número de apertura en el que las finalistas presentaron una coreografía vistiendo atuendos en tonos dorados. Como parte del espectáculo, Giulia Zanoni, Miss Universo El Salvador 2025, apareció con un traje rojo y compartió el escenario con las participantes.
Tras la presentación de los conductores y del jurado calificador, la directora de Miss Universo El Salvador, Andrea Aguilar, dirigió un mensaje al público, en el que agradeció el respaldo recibido y destacó que el proyecto se ha desarrollado con transparencia, honestidad y el deseo de servir. Además, afirmó que el liderazgo no depende de la edad, sino de la visión y la disciplina.
Uno de los momentos centrales de la competencia fueron los desfiles en traje de baño y traje de noche, en los que el jurado evaluó el desempeño, la seguridad, el carisma y la presencia escénica de las candidatas.
Posteriormente fueron anunciadas las diez semifinalistas: Sofía Córdova (Diáspora), Griselda Morales (Santa Ana), Eleonora Calderón (Ahuachapán), Alejandra Ortiz (La Paz), Iris Ayala (Usulután), Pamela García (San Vicente), Georgina Muñoz (Morazán), Nicolle Zaldaña (San Miguel), Mariana Quintanilla (La Unión) y Michelle Henríquez (Cuscatlán).
De ese grupo avanzaron a la ronda de preguntas Eleonora Calderón, Sofía Córdova, Iris Ayala, Alejandra Ortiz y Griselda Morales.
Tras la evaluación final del jurado, Iris Ayala fue nombrada cuarta finalista; Alejandra Ortiz, tercera finalista; Eleonora Calderón, segunda finalista; Griselda Morales, primera finalista; y Sofía Córdova recibió la corona que la acredita como Miss Universe El Salvador 2026.
Durante la ceremonia también se entregaron premios especiales. Eleonora Calderón obtuvo el reconocimiento a Mejor Cuerpo; María José Portillo fue elegida Miss Fotogénica; Iris Ayala recibió el premio a Mejor Rostro; Alejandra Ortiz fue reconocida como Mejor Social Media; Mariana Quintanilla obtuvo el galardón a Mejor Sonrisa; Ellen Interiano fue elegida Miss Amistad; el diseñador Alex Fernández recibió el premio al Mejor Traje de Opening y el diseñador Ronny Matías fue distinguido por el Mejor Traje de Gala.
Previo a la gala, las 15 aspirantes participaron en un Meet & Greet realizado a las 9:00 de la mañana frente al Palacio Nacional, en el Centro Histórico de San Salvador. La actividad, desarrollada con el apoyo del Ministerio de Cultura, permitió a las candidatas compartir con capitalinos y turistas, firmar autógrafos y tomarse fotografías con los asistentes antes de la elección final.
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Vidente predice una “invasión extraterrestre” durante el partido Brasil vs. Escocia
Una insólita predicción sobre el Mundial de Fútbol de 2026 ha generado reacciones en redes sociales luego de que la vidente brasileña conocida como Vó Bahiana afirmó haber tenido un sueño recurrente en el que ocurriría una supuesta invasión extraterrestre durante un partido.
Según el relato de la creadora de contenido, el hecho tendría lugar este miércoles 24 de junio de 2026 en Miami, durante el encuentro entre las selecciones de Brasil y Escocia.
La mujer aseguró que una nave espacial descendería sobre la cancha del estadio y que, en medio del caos, algunos futbolistas y miembros de la delegación brasileña serían abducidos ante la presencia de miles de aficionados.
Asimismo, señaló que entre las personas que habría visto en su sueño se encontraban figuras relacionadas con la selección de Brasil, además de espectadores presentes en las gradas.
“Estoy aterrada”, expresó la brasileña al compartir su experiencia, la cual, según indicó, ha soñado en más de una ocasión.