Drake gana $1 millón de dólares por la victoria de Canadá en el Mundial

Foto: Diario El Salvador

Sofía Córdova cumplió el sueño de representar a El Salvador al coronarse la noche de este domingo como Miss Universe El Salvador 2026, tras imponerse en una competencia que reunió a 15 aspirantes. La nueva soberana representará al país en la edición 75 de Miss Universo, que se celebrará en noviembre en Puerto Rico.

La gala inició con un número de apertura en el que las finalistas presentaron una coreografía vistiendo atuendos en tonos dorados. Como parte del espectáculo, Giulia Zanoni, Miss Universo El Salvador 2025, apareció con un traje rojo y compartió el escenario con las participantes.

Tras la presentación de los conductores y del jurado calificador, la directora de Miss Universo El Salvador, Andrea Aguilar, dirigió un mensaje al público, en el que agradeció el respaldo recibido y destacó que el proyecto se ha desarrollado con transparencia, honestidad y el deseo de servir. Además, afirmó que el liderazgo no depende de la edad, sino de la visión y la disciplina.

Uno de los momentos centrales de la competencia fueron los desfiles en traje de baño y traje de noche, en los que el jurado evaluó el desempeño, la seguridad, el carisma y la presencia escénica de las candidatas.

Posteriormente fueron anunciadas las diez semifinalistas: Sofía Córdova (Diáspora), Griselda Morales (Santa Ana), Eleonora Calderón (Ahuachapán), Alejandra Ortiz (La Paz), Iris Ayala (Usulután), Pamela García (San Vicente), Georgina Muñoz (Morazán), Nicolle Zaldaña (San Miguel), Mariana Quintanilla (La Unión) y Michelle Henríquez (Cuscatlán).

De ese grupo avanzaron a la ronda de preguntas Eleonora Calderón, Sofía Córdova, Iris Ayala, Alejandra Ortiz y Griselda Morales.

Tras la evaluación final del jurado, Iris Ayala fue nombrada cuarta finalista; Alejandra Ortiz, tercera finalista; Eleonora Calderón, segunda finalista; Griselda Morales, primera finalista; y Sofía Córdova recibió la corona que la acredita como Miss Universe El Salvador 2026.

Durante la ceremonia también se entregaron premios especiales. Eleonora Calderón obtuvo el reconocimiento a Mejor Cuerpo; María José Portillo fue elegida Miss Fotogénica; Iris Ayala recibió el premio a Mejor Rostro; Alejandra Ortiz fue reconocida como Mejor Social Media; Mariana Quintanilla obtuvo el galardón a Mejor Sonrisa; Ellen Interiano fue elegida Miss Amistad; el diseñador Alex Fernández recibió el premio al Mejor Traje de Opening y el diseñador Ronny Matías fue distinguido por el Mejor Traje de Gala.

Previo a la gala, las 15 aspirantes participaron en un Meet & Greet realizado a las 9:00 de la mañana frente al Palacio Nacional, en el Centro Histórico de San Salvador. La actividad, desarrollada con el apoyo del Ministerio de Cultura, permitió a las candidatas compartir con capitalinos y turistas, firmar autógrafos y tomarse fotografías con los asistentes antes de la elección final.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...