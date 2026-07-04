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Acer recomienda cómo limpiar correctamente la pantalla de una computadora para evitar daños
Mantener limpia la pantalla de una computadora no solo mejora la calidad de la imagen, sino que también contribuye a prolongar la vida útil del equipo. De acuerdo con Acer, una limpieza inadecuada puede provocar daños irreversibles en los recubrimientos protectores de los monitores modernos, especialmente en laptops con pantalla táctil y pantallas OLED.
La compañía explicó que el polvo, las huellas dactilares y los residuos grasos se acumulan con el uso diario, por lo que recomienda retirar la suciedad utilizando un paño de microfibra limpio.
En caso de manchas difíciles, Acer aconseja emplear agua destilada o una solución especializada para pantallas, evitando en todo momento aplicar el líquido directamente sobre el panel.
Asimismo, la empresa advirtió que no deben utilizarse servilletas, papel toalla, limpiavidrios ni limpiadores domésticos que contengan amoníaco, cloro o alcohol convencional, ya que estos productos pueden rayar la superficie o deteriorar las capas protectoras de la pantalla.
Como parte del procedimiento de limpieza, la marca recomienda apagar y desconectar el equipo antes de iniciar, limpiar la pantalla con movimientos suaves y circulares, y secarla con otra parte limpia del paño de microfibra para evitar marcas.
Según Acer, realizar una limpieza ligera una vez por semana suele ser suficiente para prevenir la acumulación de suciedad, mientras que las limpiezas más profundas deben efectuarse únicamente cuando existan manchas visibles.
En el caso de las laptops con pantalla táctil, la compañía recomienda extremar los cuidados, ya que estos dispositivos cuentan con recubrimientos especiales que pueden desgastarse si se emplean productos agresivos.
Finalmente, Acer señaló que adoptar hábitos como evitar comer frente al equipo, lavarse las manos antes de utilizar pantallas táctiles y mantener un paño de microfibra disponible ayuda a conservar el monitor en mejores condiciones durante más tiempo.
Internacionales
Venezuela registra 2.954 fallecidos y 16.592 heridos por los devastadores terremotos
Las labores de búsqueda y remoción de escombros continúan en el estado de La Guaira, zona cero del doble sismo de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrido el 24 de junio, mientras la cifra oficial de víctimas mortales asciende a 2.954 y la de heridos a 16.592, informó este sábado el Ministerio de Comunicaciones de Venezuela.
En la zona, maquinaria pesada derriba estructuras ya colapsadas por los temblores y remueve losas de edificios destruidos. Uno de los puntos donde continúan los trabajos es el edificio Ocean Beach, en el sector Playa Grande.
«Seguimos trabajando, hallando cuerpos, seguimos. No ha sido fácil», declaró a la AFP Francisco Sasquia, rescatista voluntario y traductor de 38 años.
Los terremotos, considerados entre los más fuertes y devastadores registrados en América Latina, han sumido al país en el luto y la desesperación por encontrar tanto sobrevivientes como víctimas mortales.
En las calles de La Guaira disminuye progresivamente la presencia de socorristas extranjeros dedicados a las labores de búsqueda. Brigadas de Estados Unidos, Chile y otros países comenzaron este sábado a preparar su retiro, según informaron sus equipos. Entre ellos se encuentran integrantes del equipo de rescate del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles, así como equipos provenientes de Florida y Virginia.
Aunque la ventana para localizar sobrevivientes en este tipo de emergencias suele cerrarse a las 72 horas, los rescatistas lograron el jueves rescatar con vida a un hombre que permaneció sepultado durante ocho días bajo los escombros, en un hecho que representó una esperanza en medio del elevado número de víctimas.
Ese mismo sábado, la presidenta encargada Delcy Rodríguez condecoró a rescatistas de Reino Unido, Catar, Francia, India, Barbados, Brasil y Argentina, además de entregar medallas a algunos perros de búsqueda.
«Esta es la solidaridad universal que debe inspirar a los pueblos del mundo», expresó Rodríguez durante el acto.
La mandataria defendió la respuesta del Gobierno ante la emergencia, la cual ha sido objeto de críticas por la insuficiencia de rescatistas y maquinaria antes de la llegada de las brigadas internacionales.
Mientras tanto, Francisco Sasquia aseguró que los equipos de rescate mantienen la esperanza de encontrar personas con vida. «Tenemos fe de que vamos a conseguir personas con vida, no perdemos las esperanzas», afirmó, mientras brigadistas de Vietnam y México abandonaban las inmediaciones tras colaborar en las labores.
De acuerdo con el último informe oficial, más de 16.000 personas quedaron sin vivienda y permanecen en refugios temporales o en parques, sin un panorama claro sobre su futuro.
En Caraballeda, estado de La Guaira, cientos de familias de bajos recursos habitaban los complejos residenciales de 12 pisos conocidos como OPP 26 y OPP 27, los cuales quedaron reducidos a montañas de escombros, donde voluntarios continúan recuperando los cuerpos de familias enteras.
«Esto es una película de terror, nos salvamos de la guerra, pero no de la naturaleza», relató Celida Sequera, voluntaria de 43 años, con el rostro y la ropa cubiertos de tierra.
La ama de casa explicó que desde hace ocho días acompaña a un amigo que perdió todas sus pertenencias. Según narró, la esposa del hombre y sus tres hijos, de seis, 10 y 12 años, se encontraban acostados en una cama cuando un muro cayó sobre ellos durante los terremotos.
«Como todo quedó devastado no se localizaban, pero ya hoy dimos con ellos», manifestó Sequera.
Hasta el momento, el Gobierno venezolano no ha informado una cifra oficial de personas desaparecidas. No obstante, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que podrían ser hasta 50.000.
Nacionales
Dos fallecidos y un lesionado tras fuerte accidente de tránsito en Usulután
Dos personas fallecieron y una más resultó gravemente lesionada en un percance vial registrado la tarde de este sábado sobre la carretera que de Jiquilisco conduce hacia Puerto El Triunfo, en el departamento de Usulután, informaron las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC).
De acuerdo con la información proporcionada por personas que presenciaron el hecho, entre las víctimas mortales se encuentra un adolescente identificado como Anderson A.
Las autoridades de la PNC se encuentran en el lugar verificando este lamentable hecho y realizando las diligencias correspondientes.
Principal
«Payasos humanitarios» llevan alegría y esperanza a los refugios de La Guaira, Venezuela
La organización civil Doctor Yaso Caracas activó una movilización de emergencia tras los devastadores terremotos con el objetivo de brindar contención emocional a las familias damnificadas, especialmente a los niños.
Los voluntarios se han desplegado de forma prioritaria en los refugios masivos, con especial atención en el estado de La Guaira, donde desarrollan labores de apoyo psicológico dirigidas a las personas afectadas por la emergencia.
A diferencia de sus tradicionales visitas hospitalarias, el equipo trabaja bajo la modalidad de «payasos humanitarios» en los campamentos de damnificados.
De acuerdo con la información proporcionada, la intervención no tiene como finalidad la distracción superficial, sino ofrecer soporte psicológico de emergencia para contribuir a mitigar el estrés postraumático severo en niños y adultos mayores.