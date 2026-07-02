Nacionales
Hombre es rescatado con vida tras siete días bajo escombros en Venezuela
El presidente Nayib Bukele informó que los equipos de rescate lograron sacar con vida a Hernán Alberto Gil Flores, de 44 años, quien permaneció atrapado durante más de siete días bajo los escombros del centro comercial Galerías Playa Grande, en Venezuela.
A través de sus redes sociales, el mandatario detalló que el rescate se concretó tras más de 72 horas de intensos trabajos en una estructura que presentaba un alto riesgo debido a las réplicas, los derrumbes y su inestabilidad. Según explicó, fue necesario abrir una nueva vía de acceso para llegar hasta el hombre y ponerlo a salvo.
Bukele destacó que la operación fue posible gracias al trabajo conjunto de equipos de rescate de Chile, Estados Unidos, Portugal, México, Costa Rica, Venezuela y El Salvador, los cuales trabajaron de manera ininterrumpida para remover escombros, estabilizar la estructura y alcanzar a la víctima.
«Nuestra admiración y reconocimiento para todos los rescatistas que participaron en esta operación, así como para Hernán, cuya fortaleza y resiliencia durante más de 7 días fueron extraordinarias», expresó el mandatario.
Judicial
44 años de prisión para agresores y asaltantes de mujeres
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
Nacionales
El MARN prevé ambiente caluroso durante el día y lluvias con tormentas eléctricas para la noche
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que este jueves se mantendrá un ambiente caluroso durante el día, mientras que para la noche se prevé el desarrollo de lluvias en varios sectores del territorio nacional.
De acuerdo con el pronóstico de la institución, durante la mañana el cielo permanecerá poco nublado y sin probabilidades de lluvia. Sin embargo, en horas de la tarde aumentará la nubosidad sobre la cordillera volcánica y la zona norte del país, donde podrían registrarse lluvias de corta duración.
Para la noche, el MARN prevé lluvias acompañadas de tormentas eléctricas en el norte de San Salvador, incluyendo el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), así como en Cuscatlán, La Libertad, la cordillera Apaneca-Ilamatepec y sectores de los departamentos de Ahuachapán y Sonsonate.
Asimismo, la institución indicó que el viento tendrá velocidades entre los 10 y 20 kilómetros por hora y recomendó a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del pronóstico y tomar las precauciones necesarias ante las lluvias previstas.
Nacionales
Modelo salvadoreño inspira a la región
El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, sostuvo un encuentro con una delegación mexicana encabezada por el Senador, Antonio Martín del Campo, con el propósito de intercambiar experiencias sobre las buenas prácticas de Gobierno del Presidente Nayib Bukele, en materia de seguridad, transformación institucional y reconstrucción del tejido social.
Durante esta reunión, el Vicepresidente Ulloa destacó que la seguridad ciudadana ha sido el eje articulador de las políticas públicas, permitiendo que el país pasara de ser uno de los más violentos del mundo a consolidarse como la nación más segura del hemisferio occidental. Asimismo, explicó que la estrategia de seguridad respondió a un contexto histórico marcado por décadas de violencia, extorsión y control del territorio ejercido por las pandillas. En ese marco, abordó el Plan Control Territorial y la Guerra Contra Las Pandillas, como esfuerzos sin precedentes para alcanzar la seguridad que hoy se vive en las comunidades.
Destacó que el Plan Control Territorial ha permitido recuperar territorios, restablecer los servicios públicos, fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad y reconstruir el tejido social. Detalló que la fase #6 llamada Integración tiene como objetivo integrar a las comunidades, mediante programas para reducir la pobreza , generar inclusión e impulsar la formación en arte, deporte y apoyo comunitario. De la misma manera habló de los Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades (CUBO), que promueven el acceso a la educación, tecnología, cultura y convivencia.
Por su parte, el Senador Martín del Campo expresó el interés de conocer de primera mano las políticas públicas implementadas por El Salvador para alcanzar los actuales niveles de seguridad, con el objetivo de analizar la forma en que el país ha respondido a los desafíos vinculados a la institucionalidad y la atención a las comunidades. Asimismo, conversó sobre la visita que realizará al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), como parte del interés de la delegación por comprender de manera integral el modelo salvadoreño.
Finalmente, el Vicemandatario, reafirmó la apertura del Gobierno salvadoreño para promover espacios de cooperación, diálogo técnico e intercambio de buenas prácticas que contribuyan a enfrentar desafíos comunes en materia de seguridad, desarrollo e institucionalidad.