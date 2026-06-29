Nacionales
Ella era Betsaida Guzmán, jovencita que falleció tras ser atropellada en Ilobasco
Como Betsaida Guzmán, de 18 años, fue identificada la joven que perdió la vida tras ser atropellada sobre la carretera que conduce hacia Ilobasco, en el departamento de Cabañas.
De acuerdo con los informes, el accidente ocurrió a tempranas horas de este lunes, cuando la joven y su madre intentaban cruzar la calle y fueron embestidas por un camión.
Personas que la conocían manifestaron que Betsaida Guzmán trabajaba en un cafetín ubicado en el área de San Rafael Cedros, lugar hacia donde se dirigía al momento de la tragedia.
El hecho generó consternación entre familiares, amigos y habitantes de la zona, quienes lamentaron el fallecimiento de la joven.
Entre tanto, las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió el accidente para deducir responsabilidades.
Jetset
Sofía Córdova es coronada como la nueva reina de El Salvador
Foto: Diario El Salvador
Sofía Córdova cumplió el sueño de representar a El Salvador al coronarse la noche de este domingo como Miss Universe El Salvador 2026, tras imponerse en una competencia que reunió a 15 aspirantes. La nueva soberana representará al país en la edición 75 de Miss Universo, que se celebrará en noviembre en Puerto Rico.
La gala inició con un número de apertura en el que las finalistas presentaron una coreografía vistiendo atuendos en tonos dorados. Como parte del espectáculo, Giulia Zanoni, Miss Universo El Salvador 2025, apareció con un traje rojo y compartió el escenario con las participantes.
Tras la presentación de los conductores y del jurado calificador, la directora de Miss Universo El Salvador, Andrea Aguilar, dirigió un mensaje al público, en el que agradeció el respaldo recibido y destacó que el proyecto se ha desarrollado con transparencia, honestidad y el deseo de servir. Además, afirmó que el liderazgo no depende de la edad, sino de la visión y la disciplina.
Uno de los momentos centrales de la competencia fueron los desfiles en traje de baño y traje de noche, en los que el jurado evaluó el desempeño, la seguridad, el carisma y la presencia escénica de las candidatas.
Posteriormente fueron anunciadas las diez semifinalistas: Sofía Córdova (Diáspora), Griselda Morales (Santa Ana), Eleonora Calderón (Ahuachapán), Alejandra Ortiz (La Paz), Iris Ayala (Usulután), Pamela García (San Vicente), Georgina Muñoz (Morazán), Nicolle Zaldaña (San Miguel), Mariana Quintanilla (La Unión) y Michelle Henríquez (Cuscatlán).
De ese grupo avanzaron a la ronda de preguntas Eleonora Calderón, Sofía Córdova, Iris Ayala, Alejandra Ortiz y Griselda Morales.
Tras la evaluación final del jurado, Iris Ayala fue nombrada cuarta finalista; Alejandra Ortiz, tercera finalista; Eleonora Calderón, segunda finalista; Griselda Morales, primera finalista; y Sofía Córdova recibió la corona que la acredita como Miss Universe El Salvador 2026.
Durante la ceremonia también se entregaron premios especiales. Eleonora Calderón obtuvo el reconocimiento a Mejor Cuerpo; María José Portillo fue elegida Miss Fotogénica; Iris Ayala recibió el premio a Mejor Rostro; Alejandra Ortiz fue reconocida como Mejor Social Media; Mariana Quintanilla obtuvo el galardón a Mejor Sonrisa; Ellen Interiano fue elegida Miss Amistad; el diseñador Alex Fernández recibió el premio al Mejor Traje de Opening y el diseñador Ronny Matías fue distinguido por el Mejor Traje de Gala.
Previo a la gala, las 15 aspirantes participaron en un Meet & Greet realizado a las 9:00 de la mañana frente al Palacio Nacional, en el Centro Histórico de San Salvador. La actividad, desarrollada con el apoyo del Ministerio de Cultura, permitió a las candidatas compartir con capitalinos y turistas, firmar autógrafos y tomarse fotografías con los asistentes antes de la elección final.
Nacionales
Prevén calor y algunas lluvias puntuales para este lunes
Durante la mañana y las primeras horas de la tarde, el cielo se mantendrá entre despejado y poco nublado, sin probabilidad de lluvias.
A partir de mediados de la tarde, se prevé la formación de nubosidad en la zona norte del país, con posibles lluvias puntuales, débiles y de corta duración en sectores de Chalatenango y Morazán.
Para la noche, se espera el desarrollo de nubosidad en las zonas oriental, central y algunos sectores del occidente, con probabilidad de lluvias puntuales en el nororiente del territorio.
El viento estará variando entre los 9 y 18 kilómetros por hora, con ráfagas ocasionales de hasta 30 kilómetros por hora.
En cuanto a las temperaturas, el ambiente se mantendrá muy cálido durante la tarde y fresco durante la noche y la madrugada.
Estas condiciones estarán influenciadas principalmente por el flujo acelerado del este, en combinación con vaguadas en superficie y capas medias, lo que generará un ambiente poco favorable para la formación de nubosidad asociada a lluvias organizadas.
Nacionales
Capturan a joven ebrio por golpear a su madre tras negarse a darle dinero
La Policía Nacional Civil (PNC) arrestó este domingo a Dylan Steven Pérez, de 22 años de edad, acusado de agredir a su madre en el rostro en un hecho ocurrido en el departamento de Morazán.
Según el reporte policial, el joven se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando le pidió dinero a su madre. Tras recibir una respuesta negativa, presuntamente la golpeó en el rostro.
La PNC informó que Dylan Steven Pérez será procesado por el delito de lesiones.