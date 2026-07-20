Nacionales
Cuerpo de Bomberos reporta atención en 281 vehículos incendiados este año
Al menos 281 vehículos han sido afectados por incendios entre el 1 de enero y el 16 de julio de este año, según los registros del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, que atribuye estos incidentes a factores como fallas en el sistema eléctrico, conexiones defectuosas o reparaciones deficientes.
De acuerdo con las estadísticas de la institución, la cifra representa un incremento del 17 % en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 241 incendios en vehículos.
El director del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano, explicó que ante un incendio vehicular es importante actuar de manera inmediata y priorizar la seguridad de las personas.
“Ante un incendio en un vehículo, el conductor debe detener la marcha, salir de la vía y evacuar el automotor”, indicó.
Además, recomendó que si las llamas alcanzan una altura considerable, las personas no deben exponerse al riesgo y, después de abandonar el vehículo, deben comunicarse con el Cuerpo de Bomberos.
Solano señaló que, si el conductor cuenta con un extintor y tiene la capacitación necesaria para utilizarlo, puede intentar controlar el fuego, siempre que las condiciones del incendio no representen un peligro.
De los 281 incendios reportados durante 2026, 238 correspondieron a automóviles, 17 a autobuses, 14 a motocicletas, dos a microbuses y diez a vehículos pesados.
Como parte de las medidas preventivas, el Cuerpo de Bomberos recomienda realizar revisiones periódicas del funcionamiento mecánico del vehículo, los sistemas de frenos y el sistema eléctrico.
La institución también exhorta a evitar instalaciones eléctricas improvisadas, revisar que no existan mangueras deterioradas ni cables con el recubrimiento expuesto, además de mantener limpias las áreas del vehículo y libres de residuos de aceite o suciedad para facilitar la identificación de posibles daños.
Asimismo, recomienda no sobrecargar el sistema eléctrico, asegurar y aislar los bordes de la batería para prevenir cortocircuitos y portar un extintor tipo ABC con una capacidad mínima de cinco libras.
Bomberos indicó que, en caso de utilizar el extintor, la descarga debe dirigirse directamente a la base del fuego para intentar controlar las llamas.
Judicial
Prisión para esposos por tráfico ilícito de drogas en San Miguel
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
Nacionales
Mujer fallece tras accidente de tránsito registrado en La Libertad
Una mujer falleció la mañana de este lunes en un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 45 de la carretera Litoral, en el desvío Iscanal, El Sunzal, en La Libertad Costa, informó la Cruz Verde Salvadoreña.
Personal de la sección Majahual de la institución de socorro acudió al lugar para brindar asistencia a la conductora del vehículo involucrado; sin embargo, detallaron que la mujer ya no presentaba signos vitales.
Además, los socorristas atendieron a un segundo lesionado, quien fue estabilizado y trasladado a un centro asistencial.
El Cuerpo de Bomberos de El Salvador también se hizo presente en la zona para ejecutar un protocolo de contención de derrames y control de vapores de combustible, debido al incidente registrado.
De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), además de la conductora fallecida, tres personas fueron trasladadas a un hospital por diferentes lesiones.
La institución policial informó que en el accidente estuvieron involucrados un vehículo, una rastra y una pipa, esta última derramó sobre la vía el combustible que transportaba tras el impacto.
🚨Accidente de tránsito sobre el 📍 km 45 Carretera Litoral Desvío Iscanal, El Sunzal La Libertad Costa.
✅️ Elementos de Cruz Verde Majahual brindaron asistencia a la conductora del vehículo, quien lastimosamente ya no presentaba signos vitales.
✅️Un segundo lesionado fue… pic.twitter.com/WIcNmFf7IA
— Cruz Verde Salvadoreña (@CvsOficial) July 20, 2026
Según las primeras indagaciones, el conductor de la rastra se desplazaba a una velocidad inadecuada y permanece bajo custodia policial en el hospital.
El paso vehicular permaneció cerrado en ambos sentidos. Mientras tanto, el Viceministerio de Transporte comunicó que grúas pesadas de la institución se encontraban listas para movilizar el camión cisterna volcado en el sector.
Asimismo, informó que el tránsito se mantiene habilitado únicamente por calles internas para vehículos livianos. La zona continúa bloqueada por completo debido al procedimiento de atención del accidente.
Trasladamos nuestras grúas pesadas para movilizar el camión cisterna que volcó en el sector de playa El Sunzal, ctra. Litoral.
El paso vehicular se mantiene habilitado por las calles internas únicamente para vehículos livianos. pic.twitter.com/5GdhwrfOXn
— VMT (@VMTElSalvador) July 20, 2026
Nacionales
El Salvador cerró el domingo 19 de julio sin homicidios, según la PNC
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el domingo 19 de julio de 2026 finalizó sin reportes de muertes violentas en el territorio salvadoreño.
A través de una publicación en la red social X, realizada al inicio de este lunes, la institución policial comunicó que la jornada concluyó con cero homicidios registrados.
Según los datos compartidos por la PNC, en lo que va del mes de julio únicamente el día 13 se reportó una muerte violenta en el territorio; mientras que el resto de jornadas han cerrado sin homicidios.
La institución indicó que actualmente ejecuta el Plan Control Territorial junto a la Fuerza Armada, con el objetivo de mantener el territorio sin novedades en este contexto.
Además, señaló que la presencia de policías y militares en comunidades, sitios turísticos, carreteras y lugares con alto flujo de personas permite que la población pueda movilizarse y realizar sus actividades con seguridad, sin temor a los delincuentes.