Cuerpo de Bomberos reporta atención en 281 vehículos incendiados este año

Una mujer falleció la mañana de este lunes en un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 45 de la carretera Litoral, en el desvío Iscanal, El Sunzal, en La Libertad Costa, informó la Cruz Verde Salvadoreña.

Personal de la sección Majahual de la institución de socorro acudió al lugar para brindar asistencia a la conductora del vehículo involucrado; sin embargo, detallaron que la mujer ya no presentaba signos vitales.

Además, los socorristas atendieron a un segundo lesionado, quien fue estabilizado y trasladado a un centro asistencial.

El Cuerpo de Bomberos de El Salvador también se hizo presente en la zona para ejecutar un protocolo de contención de derrames y control de vapores de combustible, debido al incidente registrado.

De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), además de la conductora fallecida, tres personas fueron trasladadas a un hospital por diferentes lesiones.

La institución policial informó que en el accidente estuvieron involucrados un vehículo, una rastra y una pipa, esta última derramó sobre la vía el combustible que transportaba tras el impacto.

🚨Accidente de tránsito sobre el 📍 km 45 Carretera Litoral Desvío Iscanal, El Sunzal La Libertad Costa. ✅️ Elementos de Cruz Verde Majahual brindaron asistencia a la conductora del vehículo, quien lastimosamente ya no presentaba signos vitales. ✅️Un segundo lesionado fue… pic.twitter.com/WIcNmFf7IA — Cruz Verde Salvadoreña (@CvsOficial) July 20, 2026

Según las primeras indagaciones, el conductor de la rastra se desplazaba a una velocidad inadecuada y permanece bajo custodia policial en el hospital.

El paso vehicular permaneció cerrado en ambos sentidos. Mientras tanto, el Viceministerio de Transporte comunicó que grúas pesadas de la institución se encontraban listas para movilizar el camión cisterna volcado en el sector.

Asimismo, informó que el tránsito se mantiene habilitado únicamente por calles internas para vehículos livianos. La zona continúa bloqueada por completo debido al procedimiento de atención del accidente.

Trasladamos nuestras grúas pesadas para movilizar el camión cisterna que volcó en el sector de playa El Sunzal, ctra. Litoral. El paso vehicular se mantiene habilitado por las calles internas únicamente para vehículos livianos. pic.twitter.com/5GdhwrfOXn — VMT (@VMTElSalvador) July 20, 2026

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