Internacionales
Por tercer día consecutivo, Alemania registra un nuevo récord histórico de temperatura
Alemania registró un nuevo récord histórico de temperatura por tercer día consecutivo, luego de que la tarde de este domingo se alcanzaran los 41,7 grados centígrados, informó la Agencia Alemana de Prensa (dpa), citando al Servicio Meteorológico Alemán (DWD).
De acuerdo con el reporte, la temperatura fue medida en Neissemuende, un municipio ubicado en el estado oriental de Brandeburgo, Alemania.
Este registro se produjo después de que el país ya había alcanzado nuevos récords nacionales de temperatura durante los dos días anteriores.
El viernes, el DWD registró 41,3 grados centígrados en la ciudad occidental de Saarbruecken, una cifra que superó el récord previo.
Posteriormente, el sábado fueron medidos 41,5 grados Celsius en la comunidad oriental de Moeckern-Drewitz, estableciendo un nuevo récord nacional antes del registro alcanzado este domingo.
Internacionales
Accidente de avión civil deja 11 muertos en Francia, según autoridades locales
Un avión civil que transportaba paracaidistas durante un vuelo de bautismo se estrelló este domingo cerca de la localidad francesa de Tomblaine, causando la muerte de las 11 personas que viajaban a bordo, informaron autoridades locales.
El prefecto del departamento oriental de Meurthe y Mosela, Yves Seguy, detalló que entre las víctimas se encontraban cinco instructores, cinco alumnos y el piloto de la aeronave.
El avión, registrado en Alemania, se estrelló cerca de la pista del aeródromo de Nancy-Essey, ubicado próximo a un área residencial y a dos carreteras, según informó un periodista de la AFP.
Hasta el momento, la causa del accidente no ha sido esclarecida. Equipos de apoyo médico y psicológico brindan atención a los familiares de las víctimas que se encontraban en el aeródromo, así como a otros testigos del hecho.
La Policía solicitó a través de la red social X evitar la zona alrededor del aeropuerto para facilitar el acceso de los servicios de emergencia.
Internacionales
Esto se sabe sobre los extranjeros fallecidos y desaparecidos tras los terremotos en Venezuela
Autoridades de distintos países informaron este domingo sobre ciudadanos extranjeros fallecidos y desaparecidos tras los terremotos registrados en Venezuela.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Portugal reportó que 28 portugueses o lusodescendientes murieron y que 85 permanecen desaparecidos.
Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España informó que al menos 17 ciudadanos españoles fallecieron y 150 están desaparecidos. Además, detalló que 12 españoles se encuentran localizados bajo los escombros, donde continúan los esfuerzos de los equipos de rescate. En un boletín anterior, la institución había señalado que eran 14 ciudadanos los ubicados bajo los restos y que se desconocía su situación.
Según datos del Ministerio de Migraciones español, al 1 de enero de 2026, 147.000 españoles residían en Venezuela.
Desde China, la cadena estatal CCTV informó que siete ciudadanos chinos figuran entre los fallecidos por el terremoto, citando datos de la embajada en Caracas. La representación diplomática china emitió un comunicado en su cuenta oficial de WeChat en el que instó a sus ciudadanos en Venezuela a tomar precauciones ante posibles desastres secundarios provocados por réplicas y otros terremotos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil confirmó la muerte de dos de sus ciudadanos, un hombre y una mujer. La Cancillería brasileña indicó que brindará asistencia consular a sus familiares.
Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile confirmó el fallecimiento de un ciudadano chileno en los terremotos ocurridos en Venezuela y señaló que brinda a su familia asistencia, orientación y contención.
Uruguay informó sobre la muerte de un ciudadano uruguayo que se desempeñaba como fotógrafo y que residía «desde hace mucho tiempo» en Venezuela. La Cancillería uruguaya agregó que la esposa y una de las hijas del hombre también fallecieron tras los terremotos.
Italia confirmó la muerte de un ítalo-venezolano nacido en Caracas en 1970, quien tenía doble nacionalidad venezolana e italiana. Según la cancillería italiana, el hombre murió tras el colapso de un edificio en el estado de La Guaira.
Roma estima que alrededor de 170.000 personas con pasaporte italiano residen en Venezuela.
Internacionales
VIDEO | Encuentro de venta en línea termina en violento asalto a mano armada
Un padre y su hijo fueron víctimas de un violento asalto durante la venta de una bicicleta acordada a través de Facebook* Marketplace en Houston, cuando un sospechoso adolescente los amenazó con un arma y les robó la camioneta.
La víctima confesó que subestimó al delincuente porque parecía un niño pequeño, lo que lo tomó por sorpresa.
Posteriormente, la policía inició una persecución que culminó con la captura del adolescente, quien ahora enfrenta cargos por robo agravado.
SHOCKING: A father and son met up for a Facebook Marketplace deal in Houston and ended up robbed at gunpoint, their truck stolen by a teen suspect.
The victim said he underestimated the suspect because he looked like a “little kid,” but police later chased down and arrested the… pic.twitter.com/mJ5rbJ4mKV
— Brandon Tatum (@TheOfficerTatum) June 27, 2026