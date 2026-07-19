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Internacionales

VIDEO | Motociclista y acompañante se salvan de milagro tras la volcadura de un camión en la India

Publicado

hace 50 minutos

el

Un camión de carga perdió el control mientras intentaba adelantar y volcó violentamente en Dausa, India. El momento del accidente quedó registrado en video.

Las imágenes muestran cómo una motocicleta en la que se transportaban dos personas logró esquivar la embestida por escasos segundos, evitando ser alcanzada por el vehículo de carga.

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Internacionales

Macabro hallazgo en Guatemala: Dos cuerpos abandonados dentro de un costal rojo en plena zona 12 de la capital

Publicado

hace 7 horas

el

19 julio, 2026

Por

En un escalofriante suceso registrado en las primeras horas de este domingo 19 de julio de 2026, vecinos de la avenida Petapa y 51 calle, zona 12 de la Ciudad de Guatemala, encontraron un bulto sospechoso y alertaron de inmediato a los Bomberos Municipales. Al revisar el contenido, los socorristas confirmaron la presencia de dos cuerpos sin vida dentro de un costal rojo.

Los bomberos dieron aviso inmediato a la Policía Nacional Civil (PNC), que ya investiga el caso. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas ni las causas de muerte. El hallazgo se produce en un contexto de recurrentes descubrimientos de cadáveres envueltos en bolsas o costales en diferentes zonas de Guatemala, muchos vinculados a disputas criminales.

Este tipo de actos macabros genera alarma entre la población y pone en evidencia los desafíos de seguridad que enfrenta la capital guatemalteca.

 

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Internacionales

Captan en video ataque armado que dejó un hombre fallecido en Jalapa, Guatemala

Publicado

hace 1 día

el

18 julio, 2026

Por

Cámaras de vigilancia registraron el momento exacto de un violento ataque armado en el barrio La Joyita, Monjas, Jalapa, Guatemala, que dejó como saldo un hombre muerto. El incidente ocurrió cuando la víctima ingresaba a la vivienda que alquilaba, según reportes locales.

En las imágenes se observa cómo un vehículo tipo sedán se acerca, de donde descienden dos sujetos que abren fuego de inmediato. La víctima logra cerrar la puerta de su casa, pero uno de los atacantes rompe la cerradura a balazos y concreta el asesinato. El hecho ha generado conmoción en la localidad.

Guatemala continúa enfrentando altos índices de violencia armada en varias regiones, con frecuentes casos de ajustes de cuentas y disputas territoriales. Las autoridades locales investigan el móvil del crimen, mientras la población exige mayor presencia policial y medidas de seguridad efectivas en zonas vulnerables como Monjas.

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Internacionales

Alerta en Nueva York: Tormentas, inundaciones y posible tornado este sábado durante la final del Mundial 2026

Publicado

hace 1 día

el

18 julio, 2026

Por

Mientras miles de aficionados arriban a Nueva York y Nueva Jersey para la gran final del Mundial FIFA 2026, las autoridades meteorológicas emitieron alertas por condiciones climáticas severas este sábado 18 de julio. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y el Centro de Predicción de Tormentas de la NOAA advierten sobre tormentas intensas, vientos destructivos y riesgo aislado de tornados, especialmente en la ciudad de Nueva York y el oeste de Nueva Jersey.

Se esperan fuertes aguaceros con acumulados de hasta 2 pulgadas (5 cm) por hora, que podrían provocar inundaciones repentinas en sótanos, carreteras y ríos. Los vientos podrían superar los 60 mph (96 km/h), derribando árboles y causando cortes de electricidad. Aunque el riesgo de tornado es bajo, existe probabilidad de vientos lineales dañinos, principalmente entre la tarde y la noche.

Las autoridades de Manejo de Emergencias de Nueva York (NYCEM) recomiendan evitar traslados innecesarios, no entrar a sótanos inundados y prepararse para posibles retrasos en vuelos y transporte. El domingo se espera mejora con cielo despejado, aunque los efectos de inundaciones podrían persistir. Para la final en el MetLife Stadium, se anticipan temperaturas cercanas a 29°C.

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