Internacionales
VIDEO | Motociclista y acompañante se salvan de milagro tras la volcadura de un camión en la India
Un camión de carga perdió el control mientras intentaba adelantar y volcó violentamente en Dausa, India. El momento del accidente quedó registrado en video.
Las imágenes muestran cómo una motocicleta en la que se transportaban dos personas logró esquivar la embestida por escasos segundos, evitando ser alcanzada por el vehículo de carga.
दौसा हादसे का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो, चंद सेकंड के फासले से टली मौत लेकिन यहां सीसीटीवी फुटेज में देखिए, जो बाइक सवार बचा वह अपने साथी को छोड़कर कैसे सरपट भागा। उसके दो कारण हो सकते हैं- पहला कि उसे लगा कि उसकी गलती से ट्रक पलटी, दूसरा- सदामें के कारण व अपने साथी को भी… pic.twitter.com/zpQUsUtJzk
— Rajiv Ojha राजीव ओझा🇮🇳 (@rajivojha9) July 18, 2026
Internacionales
Macabro hallazgo en Guatemala: Dos cuerpos abandonados dentro de un costal rojo en plena zona 12 de la capital
En un escalofriante suceso registrado en las primeras horas de este domingo 19 de julio de 2026, vecinos de la avenida Petapa y 51 calle, zona 12 de la Ciudad de Guatemala, encontraron un bulto sospechoso y alertaron de inmediato a los Bomberos Municipales. Al revisar el contenido, los socorristas confirmaron la presencia de dos cuerpos sin vida dentro de un costal rojo.
Los bomberos dieron aviso inmediato a la Policía Nacional Civil (PNC), que ya investiga el caso. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas ni las causas de muerte. El hallazgo se produce en un contexto de recurrentes descubrimientos de cadáveres envueltos en bolsas o costales en diferentes zonas de Guatemala, muchos vinculados a disputas criminales.
Este tipo de actos macabros genera alarma entre la población y pone en evidencia los desafíos de seguridad que enfrenta la capital guatemalteca.
Bomberos Municipales de la Ciudad de Guatemala atendieron una emergencia en la Avenida Petapa y 51 calle, zona 12, tras reportes de bultos sospechosos en la vía pública.
Unidades de emergencia verificaron la situación en el lugar. pic.twitter.com/H9z2S0NmvL
— Bomberos Municipales (@bomberosmuni) July 19, 2026
Internacionales
Captan en video ataque armado que dejó un hombre fallecido en Jalapa, Guatemala
Cámaras de vigilancia registraron el momento exacto de un violento ataque armado en el barrio La Joyita, Monjas, Jalapa, Guatemala, que dejó como saldo un hombre muerto. El incidente ocurrió cuando la víctima ingresaba a la vivienda que alquilaba, según reportes locales.
En las imágenes se observa cómo un vehículo tipo sedán se acerca, de donde descienden dos sujetos que abren fuego de inmediato. La víctima logra cerrar la puerta de su casa, pero uno de los atacantes rompe la cerradura a balazos y concreta el asesinato. El hecho ha generado conmoción en la localidad.
Guatemala continúa enfrentando altos índices de violencia armada en varias regiones, con frecuentes casos de ajustes de cuentas y disputas territoriales. Las autoridades locales investigan el móvil del crimen, mientras la población exige mayor presencia policial y medidas de seguridad efectivas en zonas vulnerables como Monjas.
¡🚨 IMPACTANTE BALACERA GRABADA! Dos sicarios armados bajan de un auto en pleno día y acribillan a un hombre en el barrio La Joyita, Monjas, Jalapa.
La cámara de seguridad lo captó todo… y el saldo es un fallecido. ¿Hasta cuándo vamos a seguir viendo esto en Guatemala?… pic.twitter.com/UrzkYNFJus
— Diario Digital Cronio (@croniosv) July 18, 2026
Internacionales
Alerta en Nueva York: Tormentas, inundaciones y posible tornado este sábado durante la final del Mundial 2026
Mientras miles de aficionados arriban a Nueva York y Nueva Jersey para la gran final del Mundial FIFA 2026, las autoridades meteorológicas emitieron alertas por condiciones climáticas severas este sábado 18 de julio. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y el Centro de Predicción de Tormentas de la NOAA advierten sobre tormentas intensas, vientos destructivos y riesgo aislado de tornados, especialmente en la ciudad de Nueva York y el oeste de Nueva Jersey.
Se esperan fuertes aguaceros con acumulados de hasta 2 pulgadas (5 cm) por hora, que podrían provocar inundaciones repentinas en sótanos, carreteras y ríos. Los vientos podrían superar los 60 mph (96 km/h), derribando árboles y causando cortes de electricidad. Aunque el riesgo de tornado es bajo, existe probabilidad de vientos lineales dañinos, principalmente entre la tarde y la noche.
Updated Forecast: Expected heavy rain in NYC 7/18-7/19 may cause rapid flooding in basements, which can be life-threatening. Prepare now to move to higher ground or a higher floor if needed. If you must travel, be cautious and avoid flooded roadways. Stay OUT of flooded basements pic.twitter.com/R4nmUoXmj4
— NYCEM – Notify NYC (@NotifyNYC) July 17, 2026
Las autoridades de Manejo de Emergencias de Nueva York (NYCEM) recomiendan evitar traslados innecesarios, no entrar a sótanos inundados y prepararse para posibles retrasos en vuelos y transporte. El domingo se espera mejora con cielo despejado, aunque los efectos de inundaciones podrían persistir. Para la final en el MetLife Stadium, se anticipan temperaturas cercanas a 29°C.
Do you know what could be lurking in floodwaters?
Live wires and sharp objects are just a few of the possibilities:#TurnAroundDontDrown https://t.co/igfJhRNhBL
— NOAA (@NOAA) July 17, 2026