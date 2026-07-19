VIDEO | Motociclista y acompañante se salvan de milagro tras la volcadura de un camión en la India

En un escalofriante suceso registrado en las primeras horas de este domingo 19 de julio de 2026, vecinos de la avenida Petapa y 51 calle, zona 12 de la Ciudad de Guatemala, encontraron un bulto sospechoso y alertaron de inmediato a los Bomberos Municipales. Al revisar el contenido, los socorristas confirmaron la presencia de dos cuerpos sin vida dentro de un costal rojo.

Los bomberos dieron aviso inmediato a la Policía Nacional Civil (PNC), que ya investiga el caso. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas ni las causas de muerte. El hallazgo se produce en un contexto de recurrentes descubrimientos de cadáveres envueltos en bolsas o costales en diferentes zonas de Guatemala, muchos vinculados a disputas criminales.

Este tipo de actos macabros genera alarma entre la población y pone en evidencia los desafíos de seguridad que enfrenta la capital guatemalteca.

#Hallazgo Bomberos Municipales de la Ciudad de Guatemala atendieron una emergencia en la Avenida Petapa y 51 calle, zona 12, tras reportes de bultos sospechosos en la vía pública. Unidades de emergencia verificaron la situación en el lugar. pic.twitter.com/H9z2S0NmvL — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) July 19, 2026

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