Internacionales
Estados Unidos exige que Irán conceda acceso al organismo nuclear de la ONU, según proyecto de resolución
Estados Unidos solicitó a Irán que proporcione información precisa sobre sus reservas de uranio enriquecido y permita al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) acceder sin demora a las instalaciones necesarias para verificar dichos datos, según un proyecto de resolución al que tuvo acceso la AFP.
El documento será sometido a votación esta semana ante la junta de gobernadores del OIEA, integrada por 35 miembros, que inició sus reuniones el lunes. La propuesta considera «esencial y urgente» que Teherán facilite información detallada sobre el material nuclear y las instalaciones sujetas a salvaguardias internacionales, además de otorgar acceso completo a los inspectores de la agencia.
La semana pasada, el OIEA reiteró en un informe confidencial su preocupación por la falta de acceso a diversos sitios nucleares iraníes, situación que calificó como un motivo de inquietud en materia de proliferación. El director del organismo, Rafael Grossi, afirmó que los contactos con las autoridades iraníes han sido limitados y que, en términos generales, el canal de comunicación se encuentra interrumpido.
La agencia internacional no ha podido acceder a algunas instalaciones nucleares clave desde el conflicto de 12 días iniciado en junio de 2025 entre Israel y Estados Unidos contra Irán, que incluyó ataques a infraestructuras nucleares. Desde entonces, el OIEA ha solicitado reiteradamente acceso para verificar el estado de dichas instalaciones.
Antes de los ataques de junio de 2025, el organismo estimaba que Irán poseía alrededor de 440 kilogramos de uranio enriquecido al 60 %, una cifra superior al límite del 3.67 % establecido en el acuerdo nuclear de 2015. El paradero actual de estas reservas continúa siendo incierto.
Mientras Israel y Estados Unidos sostienen que Irán busca desarrollar armas nucleares, Teherán rechaza estas acusaciones y defiende su derecho a utilizar tecnología nuclear con fines civiles. El sábado, las autoridades iraníes calificaron el informe del OIEA como un «instrumento de presión política».
Internacionales
Hondureña busca tratamiento contra el cáncer en el Hospital Rosales
La hondureña Daisy Mejía, asesora empresarial originaria de Copán, manifestó su interés en recibir atención médica en el nuevo Hospital Nacional Rosales de El Salvador, tras ser diagnosticada con cáncer de páncreas y asegurar que no ha recibido tratamiento oportuno en su país.
Según relató, tras conocer su diagnóstico en 2025 buscó atención tanto en el sistema público como en el privado de Honduras; sin embargo, afirmó que no ha logrado acceder a la asistencia médica que requiere. Ante esta situación, considera viajar a El Salvador para ser evaluada por especialistas en el nuevo centro hospitalario.
Mejía señaló que conoció la inauguración del Hospital Rosales a través de medios de comunicación y redes sociales, y destacó las características del centro asistencial, al que describió como moderno, tecnológico y con atención gratuita en diversas especialidades médicas.
La profesional indicó que estaría dispuesta a realizar un viaje de aproximadamente cinco horas desde Copán con el objetivo de consultar con especialistas relacionados con su condición médica, entre ellos un médico especializado en enfermedades hepáticas y una nutricionista oncóloga.
Asimismo, expresó que el sistema de salud pública de Honduras enfrenta limitaciones en medicamentos, equipos, infraestructura y personal para atender la demanda de la población. También mencionó que las huelgas del sector médico y la falta de prioridad presupuestaria para la salud han afectado la capacidad de respuesta del sistema.
Mejía afirmó que recibir atención médica especializada, moderna y gratuita en el Hospital Rosales representaría una oportunidad importante para enfrentar su enfermedad.
Internacionales
Detienen a mujer que intentó ingresar una TV a la cárcel para que su hijo y marido vieran el Mundial
Una mujer fue capturada en Guatemala luego de que intentara ingresar un televisor de aproximadamente 27 pulgadas a un centro penitenciario durante un día de visitas.
De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, la mujer buscaba introducir el aparato para que su hijo y su pareja, quienes se encuentran recluidos en la Granja Canadá, pudieran ver el Mundial de la FIFA.
Las autoridades informaron que la detenida fue identificada como Karina N., alias “La Morena”, de 40 años. Su captura fue realizada en un puesto de control instalado por agentes de la comisaría 31.
La PNC indicó que la mujer será remitida a los tribunales correspondientes para continuar con el proceso legal respectivo.
Internacionales
Irán anuncia el «cese» de los ataques contra Israel tras llamamiento de Donald Trump
Irán anunció este lunes el cese de su operación militar contra Israel, tras una nueva escalada de enfrentamientos entre ambos países que incluyó ataques directos y el intercambio de misiles. No obstante, las autoridades iraníes advirtieron que responderán con medidas más contundentes si continúan las acciones que consideran agresiones en su contra.
La reanudación de los ataques se produjo después de semanas de negociaciones destinadas a reducir las tensiones en Oriente Medio. El detonante fue un bombardeo israelí sobre los suburbios de Beirut, al que Irán respondió con una salva de misiles. Posteriormente, el ejército israelí lanzó ataques contra varias ciudades iraníes, incluida Teherán, dirigidos contra sistemas de defensa y un complejo petroquímico.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó públicamente a ambas partes a detener los ataques y aseguró que existen esfuerzos para alcanzar un alto el fuego inmediato. Mientras tanto, el mando militar iraní afirmó haber dado una “respuesta contundente” a Israel antes de anunciar el fin de su operación militar.
A pesar del anuncio, la tensión regional se mantiene. Irán advirtió que cualquier nueva agresión provocará una respuesta más severa. Horas después, el ejército israelí informó de la interceptación de tres proyectiles lanzados desde Líbano contra fuerzas desplegadas en el sur de ese país.
La escalada ocurre en un momento delicado para las gestiones diplomáticas orientadas a poner fin al conflicto. El presidente iraní, Masud Pezeshkian, afirmó que su país no ha abandonado ni las negociaciones ni sus posiciones en el terreno. Además, las autoridades iraníes señalaron que el proceso diplomático podría verse afectado por el aumento de las hostilidades.
El conflicto también tuvo repercusiones económicas. Los mercados reaccionaron con alzas en el precio del petróleo debido a la incertidumbre en torno al estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio energético mundial. Asimismo, los rebeldes hutíes de Yemen anunciaron restricciones a la navegación de buques israelíes en el mar Rojo.