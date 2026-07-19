Santa Rosa de Lima registra la temperatura más alta del país con 41.0 °C, informa MARN

Un aparatoso accidente de tránsito dejó este domingo al menos cuatro personas lesionadas tras el vuelco de una rastra que transportaba metales para construcción. El percance ocurrió en la Carretera Internacional, en el tramo que conecta Santa Ana con Metapán, a la altura de la cuesta de San Jacinto.

Personal de Cruz Azul y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) acudió rápidamente al lugar para atender a los heridos. Hasta el momento no se ha detallado la gravedad de las lesiones ni si todos fueron trasladados a un hospital.

La rastra quedó severamente dañada y obstruyendo parcialmente la vía. Autoridades y cuerpos de socorro trabajan en la zona para retirar el vehículo y restablecer el tránsito. Se recomienda a los conductores tomar rutas alternas y manejar con precaución en el sector occidental del país.

Este tipo de accidentes en cuestas pronunciadas resaltan la necesidad de extremar medidas de seguridad en vehículos pesados.

• Accidente vial en Carretera Internacional: Una rastra que transportaba metales para construcción sufrió un aparatoso volcamiento en el tramo Metapán-Santa Ana, específicamente en la cuesta de San Jacinto. La unidad pesada quedó completamente destruida y su carga de vigas y… pic.twitter.com/RcLgBgoxCI — Diario Digital Cronio (@croniosv) July 19, 2026

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