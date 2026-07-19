Nacionales
Santa Rosa de Lima registra la temperatura más alta del país con 41.0 °C, informa MARN
El distrito de Santa Rosa de Lima, en el departamento de La Unión, registró este domingo la temperatura máxima del país al alcanzar los 41.0 grados Celsius, de acuerdo con los datos obtenidos por las estaciones meteorológicas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn).
La institución detalló que la estación meteorológica de Santa Rosa de Lima reportó la temperatura más alta de la jornada, con los mayores picos de calor entre las 11:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, período en el que la intensidad de la radiación solar fue más elevada.
Por otra parte, las estaciones meteorológicas ubicadas en Acahuapa y San Miguel registraron temperaturas máximas de 38.3 y 37.6 grados Celsius, respectivamente.
Ante estas condiciones, el Marn recomendó a la población mantenerse constantemente hidratada para evitar complicaciones de salud relacionadas con las altas temperaturas. Asimismo, aconsejó utilizar protector solar y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad.
Nacionales
Conductor en sentido contrario pierde el control y vuelca en Calle al Volcán
Un nuevo accidente de tránsito se registró esta mañana en Calle al Volcán, distrito de Mejicanos, San Salvador. El conductor de un vehículo circulaba en sentido contrario, perdió el control y terminó volcando tras impactar contra un árbol a un costado de la vía.
Según testigos, la maniobra irresponsable generó peligro en una zona de alto tráfico. Al cierre de esta nota, se desconoce si hubo personas lesionadas de gravedad. Las autoridades ya se encuentran en el lugar investigando el hecho.
Nacionales
Conductor ebrio vuelca Kia Soul al intentar estacionarse en gasolinera de San Vicente
Un aparatoso accidente ocurrió este domingo en el área del market de una gasolinera Shell en San Vicente. El conductor de un vehículo Kia Soul, en aparente estado de ebriedad, perdió el control al intentar estacionarse y terminó volcando el automotor.
Afortunadamente, el percance solo dejó daños materiales y no se reportaron personas lesionadas. Las autoridades llegaron al lugar para asegurar la zona e iniciar las investigaciones correspondientes.
Este tipo de incidentes resaltan los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol y la importancia de respetar las normas de tránsito para evitar tragedias.
Nacionales
Cuatro lesionados deja vuelco de rastra en carretera entre Santa Ana y Metapán
Un aparatoso accidente de tránsito dejó este domingo al menos cuatro personas lesionadas tras el vuelco de una rastra que transportaba metales para construcción. El percance ocurrió en la Carretera Internacional, en el tramo que conecta Santa Ana con Metapán, a la altura de la cuesta de San Jacinto.
Personal de Cruz Azul y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) acudió rápidamente al lugar para atender a los heridos. Hasta el momento no se ha detallado la gravedad de las lesiones ni si todos fueron trasladados a un hospital.
La rastra quedó severamente dañada y obstruyendo parcialmente la vía. Autoridades y cuerpos de socorro trabajan en la zona para retirar el vehículo y restablecer el tránsito. Se recomienda a los conductores tomar rutas alternas y manejar con precaución en el sector occidental del país.
Este tipo de accidentes en cuestas pronunciadas resaltan la necesidad de extremar medidas de seguridad en vehículos pesados.
• Accidente vial en Carretera Internacional:
Una rastra que transportaba metales para construcción sufrió un aparatoso volcamiento en el tramo Metapán-Santa Ana, específicamente en la cuesta de San Jacinto. La unidad pesada quedó completamente destruida y su carga de vigas y… pic.twitter.com/RcLgBgoxCI
— Diario Digital Cronio (@croniosv) July 19, 2026