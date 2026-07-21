Cruz Roja Salvadoreña incorpora a Balto Bernabé, un cachorro que será entrenado para búsqueda y rescate

El entusiasmo de hacer los sueños realidad se respira en los pasillos del Instituto Nacional Gral. Francisco Menéndez (INFRAMEN). Los estudiantes de último año de bachillerato que participan en el programa Proceso Formativo están en la etapa final de completar los requisitos para obtener su certificación y estudiar una carrera universitaria, técnica o un curso vocacional, según su esfuerzo; y así ser parte del Florecimiento Salvadoreño.

Más de 40,000 jóvenes salvadoreños, a nivel nacional, se han inscrito en este programa; esto representa más del 80% de la matrícula 2026. Las autoridades escolares se sienten satisfechas con este nivel de participación, que refleja la esperanza de un futuro mejor, en el que los futuros bachilleres asumen su rol protagónico en la construcción de una nueva historia en El Salvador.

Darío Salmerón, coordinador a nivel nacional, invita a los jóvenes a completar las actividades que son parte del programa. Estas son: recibir el curso ADN de la Pobreza y la Cultura de Integración, refuerzos académicos en matemáticas y lenguaje, recibir una charla con profesionales, visitar o participar en ferias con universidades, ser parte de capacitaciones, formar parte de actividades en el Mundo de Arte y Entretenimiento y actividades de la Dirección de Integración y brindar servicio a las comunidades.

Esta es una transformación histórica, ya que, en años anteriores, para muchos de ellos, las opciones eran migrar de El Salvador o engrosar una enorme fuga de talento por falta de oportunidades.

Salmerón también invita a los jóvenes a que verifiquen que todas las actividades en las que han participado estén debidamente documentadas, ya que hay muchos estudiantes que no las han ingresado. Para conocer el status, los interesados pueden visitar la página beneficiarios.culturadeintegracion.com. Si alguna actividad no aparece reflejada, la página muestra el camino a seguir para actualizar la información.

Dentro de unas semanas, el domingo 16 de agosto, los aspirantes a becas y los más de 16,000 becados de la Dirección de Integración vivirán una fiesta nacional, un encuentro inolvidable en el estadio “Mágico González”, donde gritarán a viva voz que esta vez es diferente: ahora las oportunidades están al alcance de sus manos y alcanzarlas depende únicamente del compromiso que cada uno muestra por conquistar sus sueños.

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