Ismael «El Mayo» Zambada es condenado a cadena perpetua en Nueva York

El Parlamento francés se dispone a aprobar este martes una ley que prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años, luego de que diputados y senadores alcanzaran este lunes un acuerdo sobre el mecanismo que permitirá aplicar la medida, en un contexto en el que este tipo de regulaciones avanza en distintos países.

La iniciativa forma parte de las prioridades del presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien busca convertir la protección de los menores en las redes sociales y la regulación del tiempo frente a las pantallas en uno de los principales objetivos de su segundo mandato, que concluye en mayo de 2027.

«Mañana [martes], Francia será el primer país de Europa en instaurar una mayoría digital para proteger mejor a nuestros niños en línea», expresó la ministra delegada del Sector Digital, Anne Le Hénanff, a través de la red social X.

El Gobierno francés prevé aplicar la prohibición a partir de septiembre, cuando los estudiantes regresen a clases tras las vacaciones.

La Asamblea Nacional, cámara baja del Parlamento, y el Senado, cámara alta, someterán este martes a votación la versión final del proyecto de ley, luego de consensuar el procedimiento para implementar la restricción.

Durante las negociaciones, siete senadores y siete diputados acordaron prohibir de forma general el acceso de los menores de 15 años a los servicios de redes sociales en línea, con excepciones como las enciclopedias digitales.

Los legisladores optaron por la redacción propuesta por la Asamblea Nacional, según diversas fuentes parlamentarias, en lugar de la alternativa impulsada por el Senado, que planteaba crear una «lista negra» de plataformas prohibidas.

La senadora centrista Catherine Morin-Desailly señaló que la propuesta del Senado habría requerido más tiempo para hacer efectiva la prohibición.

El proyecto también contempla prohibir el uso de teléfonos celulares en los liceos, una medida que ya se aplica en las escuelas y en los centros de primer ciclo de secundaria.

La presión para que los países europeos regulen el acceso de los menores a las plataformas digitales aumentó después de que Australia se convirtiera en el primer país del mundo en prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años.

Asimismo, la semana pasada la Comisión Europea anunció que estudia establecer un acceso «progresivo y gradual» de niños y adolescentes a las plataformas digitales.

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