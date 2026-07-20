Internacionales
Francia prohibirá desde el martes el uso de redes sociales a menores de 15 años
El Parlamento francés se dispone a aprobar este martes una ley que prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años, luego de que diputados y senadores alcanzaran este lunes un acuerdo sobre el mecanismo que permitirá aplicar la medida, en un contexto en el que este tipo de regulaciones avanza en distintos países.
La iniciativa forma parte de las prioridades del presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien busca convertir la protección de los menores en las redes sociales y la regulación del tiempo frente a las pantallas en uno de los principales objetivos de su segundo mandato, que concluye en mayo de 2027.
«Mañana [martes], Francia será el primer país de Europa en instaurar una mayoría digital para proteger mejor a nuestros niños en línea», expresó la ministra delegada del Sector Digital, Anne Le Hénanff, a través de la red social X.
El Gobierno francés prevé aplicar la prohibición a partir de septiembre, cuando los estudiantes regresen a clases tras las vacaciones.
La Asamblea Nacional, cámara baja del Parlamento, y el Senado, cámara alta, someterán este martes a votación la versión final del proyecto de ley, luego de consensuar el procedimiento para implementar la restricción.
Durante las negociaciones, siete senadores y siete diputados acordaron prohibir de forma general el acceso de los menores de 15 años a los servicios de redes sociales en línea, con excepciones como las enciclopedias digitales.
Los legisladores optaron por la redacción propuesta por la Asamblea Nacional, según diversas fuentes parlamentarias, en lugar de la alternativa impulsada por el Senado, que planteaba crear una «lista negra» de plataformas prohibidas.
La senadora centrista Catherine Morin-Desailly señaló que la propuesta del Senado habría requerido más tiempo para hacer efectiva la prohibición.
El proyecto también contempla prohibir el uso de teléfonos celulares en los liceos, una medida que ya se aplica en las escuelas y en los centros de primer ciclo de secundaria.
La presión para que los países europeos regulen el acceso de los menores a las plataformas digitales aumentó después de que Australia se convirtiera en el primer país del mundo en prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años.
Asimismo, la semana pasada la Comisión Europea anunció que estudia establecer un acceso «progresivo y gradual» de niños y adolescentes a las plataformas digitales.
Internacionales
Ismael «El Mayo» Zambada es condenado a cadena perpetua en Nueva York
El capo mexicano de la droga Ismael «El Mayo» Zambada fue condenado este lunes a cadena perpetua por un tribunal de Nueva York, tras ser declarado responsable de haber codirigido el Cártel de Sinaloa.
Zambada, de 76 años, permanece encarcelado en Estados Unidos desde hace dos años y, en agosto de 2025, se declaró culpable de varios delitos relacionados con su responsabilidad al frente de esa organización narcotraficante.
Su exsocio, Joaquín «El Chapo» Guzmán, también cumple una condena de prisión de por vida en Estados Unidos.
«El Mayo» fue detenido el 26 de julio de 2024 en un aeropuerto de Estados Unidos. El narcotraficante sostiene que fue engañado por un aliado del cártel para abordar un avión que posteriormente lo dejó en manos de las autoridades estadounidenses.
Como parte del acuerdo derivado de su declaración de culpabilidad, las autoridades estadounidenses desistieron de solicitar la pena de muerte.
En un comunicado, el Departamento de Justicia informó que el juez federal de distrito Brian Cogan impuso la condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en la corte federal de Brooklyn, por su papel como principal líder de una «organización criminal continua» y por violaciones de la ley contra el crimen organizado.
«Ismael Zambada García pasó casi cuatro décadas envenenando comunidades estadounidenses para obtener miles de millones de dólares en ganancias y ordenando los asesinatos de cualquiera que se interpusiera en su camino. Hoy, ese capítulo se cierra definitivamente», afirmó el fiscal federal para el Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella Jr.
Conocido por mantener un perfil bajo y evitar ser fotografiado, Zambada pasó décadas ascendiendo dentro de la estructura del Cártel de Sinaloa, mientras eludía tanto la captura como múltiples intentos de asesinato.
Internacionales
VIDEO | Motociclista y acompañante se salvan de milagro tras la volcadura de un camión en la India
Un camión de carga perdió el control mientras intentaba adelantar y volcó violentamente en Dausa, India. El momento del accidente quedó registrado en video.
Las imágenes muestran cómo una motocicleta en la que se transportaban dos personas logró esquivar la embestida por escasos segundos, evitando ser alcanzada por el vehículo de carga.
दौसा हादसे का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो, चंद सेकंड के फासले से टली मौत लेकिन यहां सीसीटीवी फुटेज में देखिए, जो बाइक सवार बचा वह अपने साथी को छोड़कर कैसे सरपट भागा। उसके दो कारण हो सकते हैं- पहला कि उसे लगा कि उसकी गलती से ट्रक पलटी, दूसरा- सदामें के कारण व अपने साथी को भी… pic.twitter.com/zpQUsUtJzk
— Rajiv Ojha राजीव ओझा🇮🇳 (@rajivojha9) July 18, 2026
Internacionales
Macabro hallazgo en Guatemala: Dos cuerpos abandonados dentro de un costal rojo en plena zona 12 de la capital
En un escalofriante suceso registrado en las primeras horas de este domingo 19 de julio de 2026, vecinos de la avenida Petapa y 51 calle, zona 12 de la Ciudad de Guatemala, encontraron un bulto sospechoso y alertaron de inmediato a los Bomberos Municipales. Al revisar el contenido, los socorristas confirmaron la presencia de dos cuerpos sin vida dentro de un costal rojo.
Los bomberos dieron aviso inmediato a la Policía Nacional Civil (PNC), que ya investiga el caso. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas ni las causas de muerte. El hallazgo se produce en un contexto de recurrentes descubrimientos de cadáveres envueltos en bolsas o costales en diferentes zonas de Guatemala, muchos vinculados a disputas criminales.
Este tipo de actos macabros genera alarma entre la población y pone en evidencia los desafíos de seguridad que enfrenta la capital guatemalteca.
Bomberos Municipales de la Ciudad de Guatemala atendieron una emergencia en la Avenida Petapa y 51 calle, zona 12, tras reportes de bultos sospechosos en la vía pública.
Unidades de emergencia verificaron la situación en el lugar. pic.twitter.com/H9z2S0NmvL
— Bomberos Municipales (@bomberosmuni) July 19, 2026