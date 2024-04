Gobierno entrega Casa de la Salud en Yoloaiquín

Taylor Swift logra importantes ventas de su nuevo álbum, The Tortured Poets Department, que ya comienzan a verse reflejados en los récords que la cantante está superando en el Reino Unido. La producción debutó en el número 1, con 270,000 unidades vendidas.

En ese sentido, la intérprete de country-pop superó el récord que desde 2021 tenía Adele con el disco 30, que vendió 261,000 unidades en siete días. Esta es la doceava ocasión en que Swift coloca un álbum en el primer lugar de los charts ingleses, igualando a Madonna. Los anteriores discos de Taylor que ocuparon el número 1 son Red, 1989, Reputation, Lover, Folklore, Evermore, Fearless (Taylor’s Version), Red (Taylor’s Version), Midnights, Speak Now (Taylor’s Version) y 1989 (Taylor’s Version).

Sólo cuatro artistas y grupos han llegado en más ocasiones al primer lugar en el Reino Unido: The Beatles (con 16 álbumes), The Rolling Stones (14 álbumes), Robbie Williams (14 álbumes) y Elvis Presley (13 álbumes). Desde que Taylor llegó con Red al número 1 de ventas en Inglaterra han pasado 11 años y seis meses, por lo que ha superado a The Beatles, quienes con 12 títulos lograron eso a lo largo de 14 años y un mes.

The Tortured Poets Department ha obtenido en general buenas críticas; el video del primer sencillo “Fortnight” (un dueto con Post Malone) lleva hasta el momento más de 45 millones de vistas en YouTube. El álbum no ha debutado en la lista de álbumes de Billboard, pero es casi seguro que romperá otros récords en Estados Unidos.

Taylor Swift aprovechó una pausa de dos meses en su gira mundial para coordinar el lanzamiento de The Tortured Poets Department. Ahora afina los detalles para los conciertos de The Eras Tour por Europa, que comenzarán el 9 de mayo con un show en Nanterre, Francia. Habrá varios cambios en el setlist, pues la cantante desea incluir sus tracks favoritos de esta nueva producción.

