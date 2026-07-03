Nacionales
VIDEO | El Salvador mantiene su misión humanitaria en Venezuela con atención médica y entrega de insumos
El presidente Nayib Bukele informó la noche de este jueves que la misión de apoyo enviada por El Salvador a Venezuela continúa desarrollando acciones que van más allá de las operaciones de búsqueda y rescate.
El mandatario explicó que los equipos salvadoreños también distribuyen alimentos, agua potable, medicamentos, insumos médicos y otros recursos destinados a fortalecer la atención de la emergencia provocada por los dos terremotos registrados la semana pasada.
Asimismo, señaló que personal médico y especialistas brindan atención directa en hospitales y comunidades afectadas, con el objetivo de apoyar a las personas que requieren asistencia sanitaria. Además, indicó que se proporciona atención veterinaria para los animales afectados.
Bukele destacó que, aunque el rescate de personas ha sido una de las principales prioridades, el trabajo humanitario se mantiene de forma permanente para atender las distintas necesidades derivadas de la emergencia.
«Durante estos días les he compartido principalmente las labores de búsqueda y rescate, porque cada vida salvada representa una enorme esperanza. Pero nuestra misión en Venezuela va mucho más allá. Nuestros equipos también trabajan sin descanso llevando ayuda humanitaria a quienes más lo necesitan, con alimentos, agua potable, medicamentos, insumos médicos y todo lo necesario para fortalecer la respuesta a esta emergencia. Al mismo tiempo, médicos y personal especializado brindan atención directa en hospitales y comunidades, así como atención veterinaria para los animales afectados. Fuerza Venezuela», expresó el presidente.
El miércoles 24 de junio, Venezuela sufrió dos potentes terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5, los cuales, hasta la fecha, contabilizan más de 2,500 fallecidos y decenas de miles de personas desaparecidas.
Nacionales
VMT multa a tres conductores por usar el celular mientras manejaban
Al menos tres conductores fueron sorprendidos por elementos del Viceministerio de Transporte (VMT) mientras se desplazaban en sus vehículos haciendo uso de dispositivos móviles.
Tras ser intervenidos, las autoridades de tránsito impusieron una multa a cada uno de los infractores por incumplir la normativa TO113, la cual sanciona la manipulación de dispositivos móviles durante la conducción de un vehículo automotor.
De acuerdo con el VMT, utilizar el teléfono celular mientras se conduce está estrictamente prohibido y constituye una falta muy grave. La sanción económica por esta infracción es de 150 dólares.
«La distracción al volante no es un juego, puede ser mortal», reiteró la institución al recordar los riesgos que representa esta conducta para la seguridad vial.
Nacionales
MARN reporta récords históricos de calor en Sonsonate y Morazán
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que los departamentos de Sonsonate y Morazán registraron récords históricos de temperaturas máximas.
De acuerdo con la institución, en el sector de Los Naranjos, departamento de Sonsonate, se registró una temperatura de 28.6 °C, superando el récord anterior de 28.0 °C establecido en 1979. El MARN destacó que esta zona es considerada una de las más frescas del país.
Asimismo, en Perquín, departamento de Morazán, otra de las zonas con clima fresco, se reportó una temperatura de 32.7 °C, cifra que superó el récord de 32.1 °C registrado en 2014.
Ante estas condiciones, el MARN mantiene vigilancia en todo el territorio nacional y recomienda a la población mantenerse hidratada para prevenir problemas de salud asociados a las altas temperaturas.
Sucesos
Emotivo gesto: venezolanos celebran el cumpleaños de un socorrista salvadoreño
Un video compartido en redes sociales muestra el momento en que un grupo de venezolanos sorprendió con un pastel de cumpleaños a uno de los integrantes del grupo USAR de El Salvador, como muestra de agradecimiento por la labor que los rescatistas salvadoreños realizan durante la misión humanitaria en ese país.
El homenaje fue para el rescatista salvadoreño José Alexander Reyes Portillo, quien cumplió 49 años mientras participa en la misión de ayuda.
Reyes agradeció el gesto de la comunidad venezolana por celebrar una fecha tan importante para él y expresó que, por el momento, su mayor deseo es salvar la mayor cantidad de vidas posibles.