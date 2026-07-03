VIDEO | El Salvador mantiene su misión humanitaria en Venezuela con atención médica y entrega de insumos

El presidente Nayib Bukele informó la noche de este jueves que la misión de apoyo enviada por El Salvador a Venezuela continúa desarrollando acciones que van más allá de las operaciones de búsqueda y rescate.

El mandatario explicó que los equipos salvadoreños también distribuyen alimentos, agua potable, medicamentos, insumos médicos y otros recursos destinados a fortalecer la atención de la emergencia provocada por los dos terremotos registrados la semana pasada.

Asimismo, señaló que personal médico y especialistas brindan atención directa en hospitales y comunidades afectadas, con el objetivo de apoyar a las personas que requieren asistencia sanitaria. Además, indicó que se proporciona atención veterinaria para los animales afectados.

Bukele destacó que, aunque el rescate de personas ha sido una de las principales prioridades, el trabajo humanitario se mantiene de forma permanente para atender las distintas necesidades derivadas de la emergencia.

«Durante estos días les he compartido principalmente las labores de búsqueda y rescate, porque cada vida salvada representa una enorme esperanza. Pero nuestra misión en Venezuela va mucho más allá. Nuestros equipos también trabajan sin descanso llevando ayuda humanitaria a quienes más lo necesitan, con alimentos, agua potable, medicamentos, insumos médicos y todo lo necesario para fortalecer la respuesta a esta emergencia. Al mismo tiempo, médicos y personal especializado brindan atención directa en hospitales y comunidades, así como atención veterinaria para los animales afectados. Fuerza Venezuela», expresó el presidente.

El miércoles 24 de junio, Venezuela sufrió dos potentes terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5, los cuales, hasta la fecha, contabilizan más de 2,500 fallecidos y decenas de miles de personas desaparecidas.

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