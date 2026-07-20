Nacionales
Mujer fallece tras accidente de tránsito registrado en La Libertad
Una mujer falleció la mañana de este lunes en un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 45 de la carretera Litoral, en el desvío Iscanal, El Sunzal, en La Libertad Costa, informó la Cruz Verde Salvadoreña.
Personal de la sección Majahual de la institución de socorro acudió al lugar para brindar asistencia a la conductora del vehículo involucrado; sin embargo, detallaron que la mujer ya no presentaba signos vitales.
Además, los socorristas atendieron a un segundo lesionado, quien fue estabilizado y trasladado a un centro asistencial.
El Cuerpo de Bomberos de El Salvador también se hizo presente en la zona para ejecutar un protocolo de contención de derrames y control de vapores de combustible, debido al incidente registrado.
De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), además de la conductora fallecida, tres personas fueron trasladadas a un hospital por diferentes lesiones.
La institución policial informó que en el accidente estuvieron involucrados un vehículo, una rastra y una pipa, esta última derramó sobre la vía el combustible que transportaba tras el impacto.
🚨Accidente de tránsito sobre el 📍 km 45 Carretera Litoral Desvío Iscanal, El Sunzal La Libertad Costa.
✅️ Elementos de Cruz Verde Majahual brindaron asistencia a la conductora del vehículo, quien lastimosamente ya no presentaba signos vitales.
✅️Un segundo lesionado fue… pic.twitter.com/WIcNmFf7IA
— Cruz Verde Salvadoreña (@CvsOficial) July 20, 2026
Según las primeras indagaciones, el conductor de la rastra se desplazaba a una velocidad inadecuada y permanece bajo custodia policial en el hospital.
El paso vehicular permaneció cerrado en ambos sentidos. Mientras tanto, el Viceministerio de Transporte comunicó que grúas pesadas de la institución se encontraban listas para movilizar el camión cisterna volcado en el sector.
Asimismo, informó que el tránsito se mantiene habilitado únicamente por calles internas para vehículos livianos. La zona continúa bloqueada por completo debido al procedimiento de atención del accidente.
Trasladamos nuestras grúas pesadas para movilizar el camión cisterna que volcó en el sector de playa El Sunzal, ctra. Litoral.
El paso vehicular se mantiene habilitado por las calles internas únicamente para vehículos livianos. pic.twitter.com/5GdhwrfOXn
— VMT (@VMTElSalvador) July 20, 2026
Nacionales
El Salvador cerró el domingo 19 de julio sin homicidios, según la PNC
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el domingo 19 de julio de 2026 finalizó sin reportes de muertes violentas en el territorio salvadoreño.
A través de una publicación en la red social X, realizada al inicio de este lunes, la institución policial comunicó que la jornada concluyó con cero homicidios registrados.
Según los datos compartidos por la PNC, en lo que va del mes de julio únicamente el día 13 se reportó una muerte violenta en el territorio; mientras que el resto de jornadas han cerrado sin homicidios.
La institución indicó que actualmente ejecuta el Plan Control Territorial junto a la Fuerza Armada, con el objetivo de mantener el territorio sin novedades en este contexto.
Además, señaló que la presencia de policías y militares en comunidades, sitios turísticos, carreteras y lugares con alto flujo de personas permite que la población pueda movilizarse y realizar sus actividades con seguridad, sin temor a los delincuentes.
Nacionales
Pronostican lluvias con ráfagas de viento y actividad eléctrica para este día
El pronóstico del tiempo indica que durante la mañana el cielo estará poco nublado y no se prevén lluvias.
Para la tarde, se espera un cielo poco nublado con lluvias puntuales en sectores de la zona norte y la franja volcánica, especialmente en las cordilleras Apaneca-Ilamatepec, del Bálsamo y al norte de los departamentos de Chalatenango y Morazán.
En horas de la noche, el cielo permanecerá con poca nubosidad en la zona central, donde también podrían registrarse algunas lluvias por sectores.
De acuerdo con el pronóstico, las lluvias podrían estar acompañadas de ráfagas de viento y actividad eléctrica.
El viento variará entre los 10 y 25 kilómetros por hora, con brisas de hasta 35 kilómetros por hora perceptibles en zonas altas. Durante las tormentas podrían presentarse ráfagas ocasionales de 40 kilómetros por hora o más.
Asimismo, se prevé un ambiente muy cálido durante el día, mientras que en la noche y la madrugada las temperaturas serán más frescas.
Estas condiciones están asociadas al flujo del este acelerado y a la presencia de vaguadas cercanas a la región, lo que favorecerá lluvias de corta duración y rápido desplazamiento. Además, se observa una onda tropical acercándose a la región.
ENTREGA ESPECIAL
El dolor que no se borra: Payaso Chocoyito revive el secuestro y asesinato de su hijo a manos de pandilleros
En un testimonio que estremece hasta las lágrimas, José Domínguez, conocido como el payaso Chocoyito, relató con crudeza el momento en que pandilleros secuestraron y asesinaron a su hijo Nathanael en El Salvador en 2015. Vestido con su característico traje azul, peluca amarilla y nariz roja, el artista transforma su sufrimiento en mensaje de fe y prevención, compartido en plataformas como TikTok y X.
“Me secuestran a mi hijo las pandillas”, comienza Chocoyito con voz quebrada, mientras narra cómo, durante dos meses y medio de cautiverio, él continuaba haciendo reír a niños en fiestas y eventos, ocultando su angustia. El padre explica que, incluso en un congreso de payasos en Nicaragua, mantuvo su compromiso escénico pese al infierno personal que vivía.
El drama alcanzó su clímax cuando le informaron del hallazgo del cuerpo. “Agarré mi moto… y me enseñan esto”, relata, describiendo la foto de su hijo atado de pies y manos con un escopetazo en la cabeza. Cada gesto con el lazo en su muñeca revive el dolor: “Por eso cuando yo hago este lazo y me aprietan duro y me duele la muñeca, recuerdo el dolor de mi hijo”.
@enriqueortegacontrastes Me secuestran a mi hijo las pandillas ##mexico🇲🇽##padresausenteshijoscomplicados##elsalvador🇸🇻##enriqueortegacontrastes ♬ sonido original – Enrique Ortega Contrastes
Chocoyito describe la exhumación en la fosa clandestina: “Cada vez que yo veía un cuerpo… pensé que iba a caer desmayado, pero me mantenía fiel porque quería ver a mi hijo, costara lo que costara”. Al abrir el tercer cuerpo, la confirmación devastadora: “Veo que era mi hijo con la ropa que yo le había dado el día de su cumpleaños”.
“Jamás supe quién le enseñó a mi hijo a decirme todos los días ‘te amo’”, confiesa con emoción contenida, recordando las últimas palabras de Nathanael. “Tenía una foto de mi hijo, la abracé y quería que me dijera te amo, pero él ya no estaba”.
El payaso, quien también es pastor, convirtió su tragedia en el proyecto “Buscando Sonrisas”, visitando escuelas para prevenir la violencia y fortalecer lazos familiares. “Padres de familia, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a tu hijo te amo?”, pregunta directamente al público.Su historia no solo honra la memoria de Nathanael, sino que alerta sobre el flagelo de las pandillas que destrozan familias en Centroamérica. Chocoyito cierra con perdón y esperanza, recordando que “a nadie le deseo lo que yo viví”.