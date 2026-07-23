Capturan a sujeto que hurtó una motocicleta en Chalchuapa

La alcaldía de San Salvador Centro informó que ya tiene definidas las actividades que se desarrollarán durante el periodo de las fiestas patronales en honor al Divino Salvador del Mundo, programadas del sábado 1 al jueves 6 de agosto de 2026.

El inicio de las celebraciones se realizará el primer día, a las 5:00 a.m., con la tradicional alborada y la repartición de atol shuco en la Plaza Divino Salvador del Mundo. Posteriormente, a las 9:00 a.m., se llevará a cabo el desfile del Correo, que partirá desde el Paseo General Escalón, recorrerá la alameda Roosevelt y finalizará en el parque Cuscatlán.

Ese mismo día, a partir de las 3:00 p.m., se habilitará el campo de la feria «Sivarland», ubicado en los alrededores del estadio Cuscatlán, donde los asistentes podrán disfrutar de juegos mecánicos, espectáculos de circo, variedad gastronómica y artesanías.

La comuna detalló que durante las festividades se instalará una sala de monitoreo de cámaras de videovigilancia y se contará con un despliegue de patrullajes del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), con el objetivo de mantener el orden, prevenir cobros ilegales de estacionamientos y otros delitos.

Además, el alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, firmó un convenio con Carolina Álvarez, representante de Asuntos Públicos para Centroamérica de Uber, para establecer una Zona Uber cercana al campo de la feria, con el propósito de facilitar una movilidad accesible y segura para los visitantes.

«Toda la familia salvadoreña se encuentra invitada, sabemos que son las fiestas de todo El Salvador, así que están invitados a participar en todas las actividades», expresó el jefe edilicio.

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