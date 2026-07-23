Nacionales
Capturan a sujeto que hurtó una motocicleta en Chalchuapa
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron este jueves a Hugo Leonel Barrera, de 23 años de edad, señalado de hurtar una motocicleta en Chalchuapa, Santa Ana Oeste.
De acuerdo con la información proporcionada por la Policía, el momento en que Barrera habría cometido el hurto quedó registrado en un video que circuló en redes sociales.
La institución detalló que el sospechoso abandonó la motocicleta en un centro comercial de Santa Ana, lugar donde el vehículo fue recuperado.
«Luego de recibir información sobre su posible paradero, nuestros equipos iniciaron la búsqueda y fue ubicado», informó la PNC.
Barrera será remitido por el delito de hurto. «Si te apropiás de lo ajeno, enfrentarás a la justicia», enfatizó la Policía Nacional Civil.
Nacionales
Alcaldía de San Salvador Centro anuncia agenda de actividades para las fiestas patronales
La alcaldía de San Salvador Centro informó que ya tiene definidas las actividades que se desarrollarán durante el periodo de las fiestas patronales en honor al Divino Salvador del Mundo, programadas del sábado 1 al jueves 6 de agosto de 2026.
El inicio de las celebraciones se realizará el primer día, a las 5:00 a.m., con la tradicional alborada y la repartición de atol shuco en la Plaza Divino Salvador del Mundo. Posteriormente, a las 9:00 a.m., se llevará a cabo el desfile del Correo, que partirá desde el Paseo General Escalón, recorrerá la alameda Roosevelt y finalizará en el parque Cuscatlán.
Ese mismo día, a partir de las 3:00 p.m., se habilitará el campo de la feria «Sivarland», ubicado en los alrededores del estadio Cuscatlán, donde los asistentes podrán disfrutar de juegos mecánicos, espectáculos de circo, variedad gastronómica y artesanías.
La comuna detalló que durante las festividades se instalará una sala de monitoreo de cámaras de videovigilancia y se contará con un despliegue de patrullajes del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), con el objetivo de mantener el orden, prevenir cobros ilegales de estacionamientos y otros delitos.
Además, el alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, firmó un convenio con Carolina Álvarez, representante de Asuntos Públicos para Centroamérica de Uber, para establecer una Zona Uber cercana al campo de la feria, con el propósito de facilitar una movilidad accesible y segura para los visitantes.
«Toda la familia salvadoreña se encuentra invitada, sabemos que son las fiestas de todo El Salvador, así que están invitados a participar en todas las actividades», expresó el jefe edilicio.
Nacionales
Pronostican lluvias y tormentas para la tarde y noche en gran parte de El Salvador
El cielo se mantendrá poco nublado y sin precipitaciones durante la mañana, de acuerdo con el pronóstico. Estas condiciones persistirán hasta la primera mitad de la tarde.
A partir de mediados de la tarde se prevé un incremento de la nubosidad, con lluvias en la franja volcánica occidental, central y sus alrededores.
Durante la noche se esperan dos líneas de tormentas acompañadas de viento y actividad eléctrica. La primera se desarrollará en la zona central y se desplazará hacia la zona occidental, mientras que la segunda se formará en la zona oriental y avanzará hacia la zona central y costera. Estas últimas podrían continuar afectando el sector costero durante la madrugada del viernes.
El viento variará entre los 9 y 18 km/h, con brisas ocasionales de hasta 30 km/h. Durante el desarrollo de las tormentas se prevén vientos momentáneamente fuertes, con velocidades superiores a los 35 km/h.
En cuanto a las temperaturas, el ambiente estará muy cálido durante la tarde, mientras que en la noche y la madrugada se espera un ambiente fresco.
La principal influencia de estas condiciones será el flujo acelerado del este, junto con vaguadas en el flujo, que favorecerán la formación de lluvias y tormentas dispersas, de intensidad moderada y puntualmente fuerte, al final de la tarde y durante la noche.
Nacionales
El Salvador reafirma su apuesta por una industria competitiva
El Vicepresidente Félix Ulloa, participó en la XVI Edición del Ranking de Exportadores Industriales 2026, organizada por Asociación Salvadoreña de Industriales, un espacio que reconoce el desempeño de las empresas que impulsan la competitividad y el crecimiento económico del país.
El Vicepresidente Ulloa destacó que el sector industrial constituye uno de los principales motores de la economía nacional y reconoció el liderazgo de ASI por promover iniciativas que distinguen el esfuerzo de los empresarios salvadoreños, quienes han contribuido a posicionar al país con un mayor reconocimiento en los mercados internacionales.
En ese sentido, señaló que El Salvador atraviesa un momento favorable para la inversión, gracias al clima de confianza y estabilidad que ha permitido el crecimiento de diversos sectores estratégicos. De la misma manera, afirmó que este entorno ha fortalecido el desarrollo productivo y generado nuevas oportunidades para la expansión del tejido empresarial.
Como reflejo de este dinamismo, la industria manufacturera representó el 12.7 % del PIB al cierre de 2025 y, a mayo de 2026, las exportaciones industriales concentraron el 94 % de las exportaciones totales de bienes, consolidándose como el principal soporte del comercio exterior salvadoreño.
Asimismo, el país registró un crecimiento económico del 4.8 % durante el primer trimestre de 2026, impulsado por la inversión, el fortalecimiento de la infraestructura y el dinamismo de la actividad productiva. Estos resultados reflejan el robustecimiento del clima de inversión y la confianza en el país.