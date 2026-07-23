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SívarLand contará con zona exclusiva de Uber durante las Fiestas Agostinas 2026
La alcaldía de San Salvador y la plataforma de transporte privado Uber renovaron su alianza para facilitar la movilidad durante las Fiestas Agostinas 2026, mediante la habilitación de una zona exclusiva para usuarios de la plataforma que visiten SívarLand.
La iniciativa permitirá que los asistentes al parque de diversiones cuenten con un punto destinado para el servicio de transporte, facilitando tanto su llegada como su salida del predio de SivarLand.
La comuna informó que esta es la segunda ocasión consecutiva en la que se implementa la alianza con Uber, con el objetivo de apoyar la movilidad de los visitantes durante el período festivo y contribuir a que las familias tengan una mejor experiencia durante sus vacaciones.
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Hijo de María Hildaura Callejas asegura que su madre denunció violencia antes de ser asesinada
María Hildaura Callejas, de 42 años de edad, fue asesinada la noche del 22 de julio en el distrito de Sensuntepeque, municipio de Cabañas Este, presuntamente a manos de su expareja, Fabricio Antonio Meza, de 48 años, quien le disparó mientras ella se encontraba en el interior de un vehículo.
Tras cometer el crimen, Meza huyó a bordo de una motocicleta. Sin embargo, su fuga terminó pocos kilómetros después, en el distrito de Dolores, donde sufrió un accidente de tránsito en el que falleció de forma inmediata.
La Policía Nacional Civil (PNC) realizó un operativo para procesar e inspeccionar la escena del crimen en Sensuntepeque y posteriormente confirmó la muerte del presunto responsable en el lugar del accidente.
Debido al fallecimiento de Meza, este no podrá ser procesado penalmente. No obstante, el caso ha generado consternación entre familiares y amigos de María Hildaura Callejas, luego de que salieran a la luz señalamientos sobre la violencia psicológica y física que, presuntamente, sufría desde hacía años.
El caso también cobró notoriedad en redes sociales tras las publicaciones de personas cercanas y de los hijos de la víctima. Un familiar cercano y allegados aseguraron que María Hildaura había acudido anteriormente a las instituciones correspondientes para denunciar el maltrato físico y psicológico que, según afirmaron, sufría por parte de Meza.
Uno de sus cuatro hijos, César Callejas, publicó un mensaje en redes sociales en el que identificó a la víctima como su madre y señaló que ella había buscado ayuda de las autoridades en múltiples ocasiones.
“La mujer asesinada esta noche en Sensuntepeque es mi mamá, María Hildaura Callejas, a manos de mi padre o expareja de vida, Fabricio Antonio Meza… Lo ocurrido ya se veía venir desde hace mucho tiempo. Mi mamá había buscado ayuda con las autoridades en múltiples ocasiones, las cuales solo respondieron con una orden de restricción que él jamás respetó”, manifestó.
En la misma publicación, el joven sostuvo que él y sus hermanos esperan que el caso sea considerado un feminicidio y afirmó que, a su juicio, el hecho fue premeditado.
“Esperamos resolución de lo que claramente fue un feminicidio con todas las letras; esto no fue un arranque de furia, fue premeditado. Esta noche murió un asesino, no un padre, no un amigo. Me da mucha lástima y tristeza ver cómo 26 años de la vida de mi madre tuvieron que llegar a una conclusión como esta”, expresó.
La violencia de género: cómo denunciar y qué más hacer
La tragedia de María Hildaura expone una dura realidad: las órdenes de restricción suelen ser insuficientes si no se activan protocolos de seguimiento constante y redes de apoyo efectivas. La violencia de género ya sea física, psicológica, económica o sexual, no es normal en ningún entorno familiar ni debe ser tolerada.
Si tú o alguien que conoces está atravesando una situación de maltrato o amenaza, existen pasos clave y canales institucionales para actuar:
- Líneas de emergencia y denuncia:
- PNC (911): Para atención inmediata ante situaciones de riesgo inminente.
- Línea 126 (ISDEMU): Ofrece orientación legal, psicológica y acompañamiento especializado a mujeres víctimas de violencia las 24 horas.
- Fiscalía General de la República (FGR): Permite interponer denuncias formales por violencia intrafamiliar, amenazas o agresiones.
- Construcción de una red de apoyo y plan de seguridad:
- Romper el silencio: Hablar con personas de confianza (amigos, familiares o compañeros de trabajo) sobre las agresiones. Mantener a la red informada sobre la ubicación y estado de la persona en riesgo.
- Documentar las agresiones: Guardar mensajes, audios, fotografías de lesiones o cualquier prueba que sirva al momento de presentar la denuncia.
- Plan de emergencia: Mantener a la mano documentos personales importantes, un teléfono cargado y un lugar seguro a donde acudir en caso de que la violencia se intensifique.
- Exigir seguimiento institucional: Al interponer una denuncia, es crucial dar seguimiento con las autoridades e informarlas inmediatamente ante cualquier incumplimiento de las medidas de protección.
Nacionales
Capturan a sujeto que hurtó una motocicleta en Chalchuapa
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron este jueves a Hugo Leonel Barrera, de 23 años de edad, señalado de hurtar una motocicleta en Chalchuapa, Santa Ana Oeste.
De acuerdo con la información proporcionada por la Policía, el momento en que Barrera habría cometido el hurto quedó registrado en un video que circuló en redes sociales.
La institución detalló que el sospechoso abandonó la motocicleta en un centro comercial de Santa Ana, lugar donde el vehículo fue recuperado.
«Luego de recibir información sobre su posible paradero, nuestros equipos iniciaron la búsqueda y fue ubicado», informó la PNC.
Barrera será remitido por el delito de hurto. «Si te apropiás de lo ajeno, enfrentarás a la justicia», enfatizó la Policía Nacional Civil.
Nacionales
Alcaldía de San Salvador Centro anuncia agenda de actividades para las fiestas patronales
La alcaldía de San Salvador Centro informó que ya tiene definidas las actividades que se desarrollarán durante el periodo de las fiestas patronales en honor al Divino Salvador del Mundo, programadas del sábado 1 al jueves 6 de agosto de 2026.
El inicio de las celebraciones se realizará el primer día, a las 5:00 a.m., con la tradicional alborada y la repartición de atol shuco en la Plaza Divino Salvador del Mundo. Posteriormente, a las 9:00 a.m., se llevará a cabo el desfile del Correo, que partirá desde el Paseo General Escalón, recorrerá la alameda Roosevelt y finalizará en el parque Cuscatlán.
Ese mismo día, a partir de las 3:00 p.m., se habilitará el campo de la feria «Sivarland», ubicado en los alrededores del estadio Cuscatlán, donde los asistentes podrán disfrutar de juegos mecánicos, espectáculos de circo, variedad gastronómica y artesanías.
La comuna detalló que durante las festividades se instalará una sala de monitoreo de cámaras de videovigilancia y se contará con un despliegue de patrullajes del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), con el objetivo de mantener el orden, prevenir cobros ilegales de estacionamientos y otros delitos.
Además, el alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, firmó un convenio con Carolina Álvarez, representante de Asuntos Públicos para Centroamérica de Uber, para establecer una Zona Uber cercana al campo de la feria, con el propósito de facilitar una movilidad accesible y segura para los visitantes.
«Toda la familia salvadoreña se encuentra invitada, sabemos que son las fiestas de todo El Salvador, así que están invitados a participar en todas las actividades», expresó el jefe edilicio.