Nacionales
VIDEO | Alcaldía de San Salvador Este insta a respetar los niveles de ruido permitidos
Con el objetivo de promover una mejor convivencia ciudadana y proteger la tranquilidad de las comunidades, la alcaldía de San Salvador Este recordó a la población la importancia de respetar los niveles de ruido permitidos en el municipio.
Según informó la comuna, en las zonas residenciales los niveles máximos autorizados son de 55 decibeles (dBA) durante el día y 45 decibeles (dBA) durante la noche. En el caso de discotecas y otros establecimientos, los límites establecidos son de 100 y 110 dBA, respectivamente.
Las autoridades municipales también hicieron un llamado a la ciudadanía para que denuncie de forma anónima los casos en los que viviendas o establecimientos excedan los niveles de ruido permitidos.
Las denuncias pueden realizarse a través del WhatsApp del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), al número 6071-6861, o mediante la página oficial de Facebook de la alcaldía.
La municipalidad reiteró la importancia de la colaboración ciudadana para identificar los lugares donde no se respeta la sana convivencia y contribuir al bienestar de las comunidades.
Nacionales
Accidente entre rastra y camión deja a conductor atrapado en Metapán
Un fuerte accidente de tránsito se registró la tarde de este viernes sobre la carretera hacia Metapán, en el departamento de Santa Ana, donde una rastra y un camión colisionaron de manera frontal.
Equipos de socorro se desplazaron de inmediato al lugar para auxiliar al conductor del camión, quien quedó atrapado entre los hierros retorcidos del vehículo tras el impacto.
De acuerdo con los reportes, el percance ocurrió en las cercanías de la gasolinera conocida como Texaco La Laguna.
Hasta el momento, las causas del accidente no han sido establecidas y las autoridades tampoco han informado sobre el estado de salud del conductor involucrado.
Nacionales
Joven muere tras recibir una descarga eléctrica mientras cortaba aguacates en Chalatenango
Marvin Tábera, un adolescente de 14 años, falleció este día luego de recibir una descarga eléctrica mientras se encontraba sobre un árbol cortando aguacates en el departamento de Chalatenango.
Según los informes, el menor habría tocado accidentalmente cables de alta tensión mientras realizaba la actividad, lo que provocó el incidente.
Tras la descarga eléctrica, Tábera fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial. Sin embargo, falleció debido a la gravedad de las lesiones sufridas.
La tragedia ha causado consternación entre familiares y amigos, quienes han expresado sus muestras de condolencia a través de las redes sociales.
Nacionales
Autoridades clausuran tres bares que operaban sin permiso en la colonia Escalón
En atención a varias denuncias ciudadanas, elementos del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) realizaron un operativo en varios bares y centros nocturnos de la colonia Escalón, en San Salvador Centro.
De acuerdo con las autoridades edilicias, algunos de estos establecimientos operaban de manera ilegal y, además, generaban ruido y desorden en la zona.
Durante la intervención fueron inspeccionados ocho negocios, de los cuales tres fueron clausurados temporalmente por operar de forma ilegal.
Asimismo, las autoridades impusieron 14 esquelas por diversas infracciones, entre ellas la falta de licencia, la venta no autorizada de bebidas alcohólicas y acciones en contra de los delegados municipales.
El operativo contó con el apoyo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes acompañaron al personal de la comuna capitalina durante las inspecciones.
Además, se realizaron 12 prevenciones por obstrucción de la vía pública y para regular el orden vehicular en la zona.
La Comuna Central sigue trabajando 24/7 para garantizar el orden y la tranquilidad ciudadana. pic.twitter.com/wXk9kR1Nmd
— PrensaSanSalvadorCentro (@Prensa_SSCentro) July 3, 2026