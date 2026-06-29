Nacionales
Protección Civil destaca la experiencia del contingente salvadoreño que realiza labores humanitarias en Venezuela
El director de Protección Civil, Luis Amaya, destacó este lunes el profesionalismo del contingente de 300 rescatistas salvadoreños que desarrolla labores humanitarias en Venezuela y afirmó que se trata de personal con amplia experiencia y en constante capacitación.
Durante la entrevista Diálogo con Ernesto López, el funcionario señaló que esta es la cuarta ocasión consecutiva en la que El Salvador organiza un operativo de asistencia humanitaria internacional.
«Es la cuarta vez que consecutivamente hemos tenido la oportunidad de organizar un operativo de asistencia humanitaria. Poder asistir a Venezuela, con todo el equipamiento, con todo nuestro personal, tanto de la Fuerza Armada, la unidad humanitaria de rescate que ha venido formándose, capacitándose, equipándose y ahora están haciendo gala de todo lo que significa tener esa capacidad organizativa», expresó Amaya.
El equipo salvadoreño está conformado por especialistas en búsqueda y rescate, atención prehospitalaria y respuesta a emergencias, pertenecientes al Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, Fuerza Armada, Policía Nacional Civil, FOSALUD y cuerpos de socorro.
Amaya explicó que los equipos USAR (Equipos de Búsqueda y Rescate Urbano) se integran por cuatro componentes: mando, encargado de la toma de decisiones y la coordinación de las operaciones; búsqueda y rescate; logística; y el componente médico, responsable de brindar asistencia sanitaria.
Asimismo, destacó que el contingente salvadoreño fue el primer equipo extranjero en llegar a la zona afectada por el desastre.
De acuerdo con el funcionario, el grupo ha participado en el rescate de al menos cinco personas con vida y continúa desarrollando labores este lunes. Agregó que las 150 toneladas de asistencia humanitaria enviadas por El Salvador incluyen medicamentos y alimentos para atender las necesidades de la población afectada.
Nacionales
Contingente salvadoreño podría permanecer hasta 15 días en Venezuela para labores de rescate
El director general de Protección Civil, Luis Amaya, aseguró este lunes que el contingente salvadoreño que desarrolla operaciones de búsqueda y rescate en Venezuela podría permanecer en ese país hasta por un lapso de 15 días.
El funcionario explicó que la permanencia de la delegación, integrada por unas 300 personas, dependerá de que continúen detectándose señales de vida entre los escombros.
«Inicialmente, la operación se preparó para 10 días; podría subirse a 15, considerando las posibilidades de encontrar personas con vida. Mientras el llamado y escucha que se hace en todos los edificios denoten que hay personas provocando sonidos o gritos de auxilio, allí estaremos», afirmó Amaya.
El equipo de rescatistas de El Salvador viajó a Venezuela entre el 25 y el 26 de junio e instaló su campamento en el estado costero de La Guaira, una de las zonas más afectadas por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados el 24 de junio.
El director de Protección Civil indicó que las operaciones de búsqueda de sobrevivientes suelen desarrollarse entre 10 y 15 días como máximo. Además, destacó que uno de los principios de la asistencia humanitaria es llegar al país afectado con todos los recursos necesarios para no generar cargas adicionales.
«Regularmente las operaciones de búsqueda de vida se realizan de 10 a 15 días máximo. El principio básico de la asistencia humanitaria a un país afectado es llegar a resolver problemas, no a causar problemas; en ese sentido, nosotros llevamos no solo el equipamiento, sino lo que vamos a necesitar para nuestra subsistencia», concluyó.
Nacionales
El Salvador suma 27 días sin homicidios durante junio, informa la PNC
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que durante el sábado 27 y el domingo 28 de junio no se registraron homicidios en el territorio salvadoreño.
«Finalizamos el domingo 28 de junio con 0 homicidios en el país», publicó la institución de seguridad en su cuenta oficial de X.
Con estos resultados, El Salvador acumula 27 días sin muertes violentas en lo que va de junio.
Asimismo, las autoridades recordaron que el país cerró 2025 con un total de 303 días sin homicidios, cifra que, según sostienen, refleja la efectividad de las estrategias de seguridad implementadas.
De acuerdo con las autoridades, El Salvador es reconocido actualmente como uno de los países más seguros de la región y varias naciones han mostrado interés en conocer la implementación del Plan Control Territorial.
Jetset
Sofía Córdova es coronada como la nueva reina de El Salvador
Foto: Diario El Salvador
Sofía Córdova cumplió el sueño de representar a El Salvador al coronarse la noche de este domingo como Miss Universe El Salvador 2026, tras imponerse en una competencia que reunió a 15 aspirantes. La nueva soberana representará al país en la edición 75 de Miss Universo, que se celebrará en noviembre en Puerto Rico.
La gala inició con un número de apertura en el que las finalistas presentaron una coreografía vistiendo atuendos en tonos dorados. Como parte del espectáculo, Giulia Zanoni, Miss Universo El Salvador 2025, apareció con un traje rojo y compartió el escenario con las participantes.
Tras la presentación de los conductores y del jurado calificador, la directora de Miss Universo El Salvador, Andrea Aguilar, dirigió un mensaje al público, en el que agradeció el respaldo recibido y destacó que el proyecto se ha desarrollado con transparencia, honestidad y el deseo de servir. Además, afirmó que el liderazgo no depende de la edad, sino de la visión y la disciplina.
Uno de los momentos centrales de la competencia fueron los desfiles en traje de baño y traje de noche, en los que el jurado evaluó el desempeño, la seguridad, el carisma y la presencia escénica de las candidatas.
Posteriormente fueron anunciadas las diez semifinalistas: Sofía Córdova (Diáspora), Griselda Morales (Santa Ana), Eleonora Calderón (Ahuachapán), Alejandra Ortiz (La Paz), Iris Ayala (Usulután), Pamela García (San Vicente), Georgina Muñoz (Morazán), Nicolle Zaldaña (San Miguel), Mariana Quintanilla (La Unión) y Michelle Henríquez (Cuscatlán).
De ese grupo avanzaron a la ronda de preguntas Eleonora Calderón, Sofía Córdova, Iris Ayala, Alejandra Ortiz y Griselda Morales.
Tras la evaluación final del jurado, Iris Ayala fue nombrada cuarta finalista; Alejandra Ortiz, tercera finalista; Eleonora Calderón, segunda finalista; Griselda Morales, primera finalista; y Sofía Córdova recibió la corona que la acredita como Miss Universe El Salvador 2026.
Durante la ceremonia también se entregaron premios especiales. Eleonora Calderón obtuvo el reconocimiento a Mejor Cuerpo; María José Portillo fue elegida Miss Fotogénica; Iris Ayala recibió el premio a Mejor Rostro; Alejandra Ortiz fue reconocida como Mejor Social Media; Mariana Quintanilla obtuvo el galardón a Mejor Sonrisa; Ellen Interiano fue elegida Miss Amistad; el diseñador Alex Fernández recibió el premio al Mejor Traje de Opening y el diseñador Ronny Matías fue distinguido por el Mejor Traje de Gala.
Previo a la gala, las 15 aspirantes participaron en un Meet & Greet realizado a las 9:00 de la mañana frente al Palacio Nacional, en el Centro Histórico de San Salvador. La actividad, desarrollada con el apoyo del Ministerio de Cultura, permitió a las candidatas compartir con capitalinos y turistas, firmar autógrafos y tomarse fotografías con los asistentes antes de la elección final.